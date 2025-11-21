Мои заказы

Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо

Забронируйте подъём на купол Брунеллески — символ Флоренции, откуда открывается панорамный вид на город.

Пройдите 463 ступени и насладитесь фресками Вазари, а затем полюбуйтесь видами на крыши и холмы Тосканы.

Билет также
читать дальше

включает доступ к баптистерию, крипте, колокольне Джотто и музею Дуомо в течение трёх дней. Включён аудиогид и онлайн-поддержка на время визита.

Всё, чтобы вы не отвлекались на организационные вопросы, а просто наслаждались архитектурой и историей.

Описание билета

Покорите главное архитектурное чудо Флоренции — купол Брунеллески — и исследуйте весь соборный комплекс с удобным 3-дневным билетом. С этим предложением вы получаете гарантированный вход на купол (даже если билеты распроданы за недели вперёд), цифровую доставку билетов и аудиогид, чтобы наслаждаться всем в своём ритме. Ваше восхождение начнётся с 463 ступеней внутри купола: вы пройдёте узкими коридорами между внутренней и внешней оболочками конструкции, увидите величественные фрески «Страшного суда» Вазари и Цуккари, а затем выйдете на панорамную площадку с головокружительным видом на город и окрестности. Помимо подъёма, в течение трёх дней вы сможете посетить: ‭• Баптистерий святого Иоанна с мозаиками (временно на реставрации), ‭• Старинную крипту под собором, ‭• Колокольню Джотто с ещё одним впечатляющим обзором, ‭• Музей Опера-дель-Дуомо с подлинниками «Врат Рая» и «Пьетой» Микеланджело. Важная информация:

Билеты доставляются онлайн — по Whats

App, i

Message или почте — накануне визита. В комплект входит удобное приложение с аудиогидом и чат-поддержка на месте от местного куратора. Это идеальный способ открыть для себя духовный и архитектурный центр Флоренции — без спешки, очередей и с максимумом впечатлений. Не подходит для: ‭• Люди с головокружением ‭• Беременные женщины ‭• Люди с ограниченной подвижностью ‭• Пользователи инвалидных колясок ‭• Люди с клаустрофобией

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Зарезервированный вход в Купол Брунеллески (фиксированное время)
  • Доступ в собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Доступ в баптистерий Сан-Джованни
  • Доступ к колокольне Джотто
  • Доступ в музей Оперы дель Дуомо
  • Доступ в склеп Святой Репараты
  • Срок действия 3 календарных дня, начиная с дня восхождения на Купол
  • Многоязычное приложение аудиогида (iOS и Android)
  • Цифровые билеты и подробные инструкции
  • Поддержка в режиме реального времени по телефону и WhatsApp
Что не входит в цену
  • Экскурсовод (лично)
  • Наушники (принесите свои)
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Билеты доставляются онлайн - по WhatsApp, iMessage или почте - накануне визита. В комплект входит удобное приложение с аудиогидом и чат-поддержка на месте от местного куратора. Это идеальный способ открыть для себя духовный и архитектурный центр Флоренции - без спешки, очередей и с максимумом впечатлений
  • Не подходит для:
  • ‭ Люди с головокружением
  • ‭ Беременные женщины
  • ‭ Люди с ограниченной подвижностью
  • ‭ Пользователи инвалидных колясок
  • ‭ Люди с клаустрофобией
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Флоренции

