Забронируйте подъём на купол Брунеллески — символ Флоренции, откуда открывается панорамный вид на город.
Пройдите 463 ступени и насладитесь фресками Вазари, а затем полюбуйтесь видами на крыши и холмы Тосканы.
Билет также
Пройдите 463 ступени и насладитесь фресками Вазари, а затем полюбуйтесь видами на крыши и холмы Тосканы.
Билет также
Описание билета
Покорите главное архитектурное чудо Флоренции — купол Брунеллески — и исследуйте весь соборный комплекс с удобным 3-дневным билетом. С этим предложением вы получаете гарантированный вход на купол (даже если билеты распроданы за недели вперёд), цифровую доставку билетов и аудиогид, чтобы наслаждаться всем в своём ритме. Ваше восхождение начнётся с 463 ступеней внутри купола: вы пройдёте узкими коридорами между внутренней и внешней оболочками конструкции, увидите величественные фрески «Страшного суда» Вазари и Цуккари, а затем выйдете на панорамную площадку с головокружительным видом на город и окрестности. Помимо подъёма, в течение трёх дней вы сможете посетить: • Баптистерий святого Иоанна с мозаиками (временно на реставрации), • Старинную крипту под собором, • Колокольню Джотто с ещё одним впечатляющим обзором, • Музей Опера-дель-Дуомо с подлинниками «Врат Рая» и «Пьетой» Микеланджело. Важная информация:
Билеты доставляются онлайн — по Whats
App, i
Message или почте — накануне визита. В комплект входит удобное приложение с аудиогидом и чат-поддержка на месте от местного куратора. Это идеальный способ открыть для себя духовный и архитектурный центр Флоренции — без спешки, очередей и с максимумом впечатлений. Не подходит для: • Люди с головокружением • Беременные женщины • Люди с ограниченной подвижностью • Пользователи инвалидных колясок • Люди с клаустрофобией
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Зарезервированный вход в Купол Брунеллески (фиксированное время)
- Доступ в собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Доступ в баптистерий Сан-Джованни
- Доступ к колокольне Джотто
- Доступ в музей Оперы дель Дуомо
- Доступ в склеп Святой Репараты
- Срок действия 3 календарных дня, начиная с дня восхождения на Купол
- Многоязычное приложение аудиогида (iOS и Android)
- Цифровые билеты и подробные инструкции
- Поддержка в режиме реального времени по телефону и WhatsApp
Что не входит в цену
- Экскурсовод (лично)
- Наушники (принесите свои)
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Билеты доставляются онлайн - по WhatsApp, iMessage или почте - накануне визита. В комплект входит удобное приложение с аудиогидом и чат-поддержка на месте от местного куратора. Это идеальный способ открыть для себя духовный и архитектурный центр Флоренции - без спешки, очередей и с максимумом впечатлений
- Не подходит для:
- Люди с головокружением
- Беременные женщины
- Люди с ограниченной подвижностью
- Пользователи инвалидных колясок
- Люди с клаустрофобией
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Флоренции
Похожие туры из Флоренции
Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Флоренция: входной билет в собор Джотто и на колокольню
Начало: Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
19 ноя в 12:00
20 ноя в 08:00
€44.99 за билет
Билеты
Флоренция: входной билет в синагогу и Еврейский музей
Начало: Via Luigi Carlo Farini, 6, 50121 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
€8.60 за билет