Покорите главное архитектурное чудо Флоренции — купол Брунеллески — и исследуйте весь соборный комплекс с удобным 3-дневным билетом. С этим предложением вы получаете гарантированный вход на купол (даже если билеты распроданы за недели вперёд), цифровую доставку билетов и аудиогид, чтобы наслаждаться всем в своём ритме. Ваше восхождение начнётся с 463 ступеней внутри купола: вы пройдёте узкими коридорами между внутренней и внешней оболочками конструкции, увидите величественные фрески «Страшного суда» Вазари и Цуккари, а затем выйдете на панорамную площадку с головокружительным видом на город и окрестности. Помимо подъёма, в течение трёх дней вы сможете посетить: ‭• Баптистерий святого Иоанна с мозаиками (временно на реставрации), ‭• Старинную крипту под собором, ‭• Колокольню Джотто с ещё одним впечатляющим обзором, ‭• Музей Опера-дель-Дуомо с подлинниками «Врат Рая» и «Пьетой» Микеланджело. Важная информация:

Билеты доставляются онлайн — по Whats

App, i

Message или почте — накануне визита. В комплект входит удобное приложение с аудиогидом и чат-поддержка на месте от местного куратора. Это идеальный способ открыть для себя духовный и архитектурный центр Флоренции — без спешки, очередей и с максимумом впечатлений. Не подходит для: ‭• Люди с головокружением ‭• Беременные женщины ‭• Люди с ограниченной подвижностью ‭• Пользователи инвалидных колясок ‭• Люди с клаустрофобией