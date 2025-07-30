Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » во Флоренции на русском языке, цены от €44. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 дня Флоренция: входной билет в собор Джотто и на колокольню Начало: Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy «С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €44.99 за билет На машине 2 дня Мини-тур по Тоскане только для вас: аббатства, замок, сыроварня и атмосфера старины Побывать на месте съёмок «Ностальгии», полюбоваться фресками и насладиться видами виноградников Начало: Флоренция, 9:00 (точное место - по договорённости) «Здесь, в руинах храма без крыши, где небо становится потолком, Андрей Тарковский снимал сцены фильма «Ностальгия»» €1600 за всё до 7 чел. Пешая 3 дня Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00 «Увидите оригинал «Давида» и скрипки Страдивари, побываете на мессе в Кафедральном соборе и подниметесь к древней церкви Сан-Миниато, откуда открывается вид на город» €990 за человека Все туры Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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