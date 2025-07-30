Флоренция: входной билет в собор Джотто и на колокольню
Начало: Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy
«С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€44.99 за билет
Мини-тур по Тоскане только для вас: аббатства, замок, сыроварня и атмосфера старины
Побывать на месте съёмок «Ностальгии», полюбоваться фресками и насладиться видами виноградников
Начало: Флоренция, 9:00 (точное место - по договорённости)
«Здесь, в руинах храма без крыши, где небо становится потолком, Андрей Тарковский снимал сцены фильма «Ностальгия»»
2 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€1600 за всё до 7 чел.
Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни
Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици
Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00
«Увидите оригинал «Давида» и скрипки Страдивари, побываете на мессе в Кафедральном соборе и подниметесь к древней церкви Сан-Миниато, откуда открывается вид на город»
19 авг в 10:00
2 сен в 10:00
€990 за человека
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