При мысли о Пьемонте на ум приходит ассоциация с вином, сыром и колбасами. А для сравнения скажем, что здесь производят больше сыров, чем во всей Франции!
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы предлагаем совершить путешествие в Бароло. Это деревня в Пьемонте в Италии, знаменитая на весь мир великим вином Бароло, которое производится в этой зоне. Вы познакомитесь с историей виноделия, окунётесь в атмосферу, в которой жили маркизы Бароло и за символическую плату попробуете винтажные образцы прославленного вина. Мы предлагаем:
- Посетить трёх производителей вин с дегустацией вин, колбас и сыров.
- Совершить пешеходную прогулку пo Бароло, посетить замок макизов Бароло, музей вина и музей штопоров (в музее собрано около 500 штопоров со всего мира).
• И затем в Бароло попробовать знаменитую кухню Пьемонта в маленьком семейном ресторанчике. Важная информация:
- Возможно размещение в одной из квартир на ночь.
- Возможно составление индивидуальной многодневной программы.
По согласованию с гидом
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Бароло
- Замок макизов Бароло
- Музей вина и музей штопоров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация вин
- Обед
- Входной билет в музей вина (8 евро/чел.)
Важная информация
