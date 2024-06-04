1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Генуя для вашей фотокамеры
Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Начало: Рядом с центральным вокзалом
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Улице Королей в Генуе: исследование культурного наследия
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дыхание итальянской истории в генуэзском колорите: экскурсия в Генуе
Познайте Геную в компании искусствоведа: от крестоносцев до Христофора Колумба, от этрусков до современных генуэзцев
Начало: Площадь Феррари, памятник Джузеппе Гарибальди
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
- ССветлана4 июня 2024Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
- ЕЕвгения3 июня 2024Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
- ААлександр3 июня 2024Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
- GGregory3 июня 2024Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
- AAharon2 июня 2024Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
- ААндрей27 мая 2024Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
- ААндрей25 мая 2024Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕлена20 мая 2024Ну что сказать - просто не передать словами всей полноты чувств и эмоций от Генуи, от правильно выбранной экскурсии и
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