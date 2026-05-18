33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии
Вы погуляете по Старому порту, средневековому центру, красочному району Боккадассе и живописным улочкам. Услышите о древней истории, архитектурном наследии, великих горожанах и богатых традициях Генуи.
А еще получите ценные советы местного жителя: какие музеи, дворцы и траттории посетить в свободное время.
Вы увидите самые интересные места исторического центра: дом средневекового палача, первый в мире банк, великолепные церкви, дворцы Ролли, старинные ворота и здание, где провёл юность Колумб. Пройдёте по знаменитым улицам Пре и дель Кампо, услышите кровавую историю Пизанской площади и раскроете секреты укреплений города. А ещё я расскажу, как Генуя превратилась в принимающую резиденцию королей и вельмож со всего света и откуда у местной знати несметные богатства.
Генуя как на ладони
Вы прогуляетесь по главной торговой артерии города, насладитесь арочной архитектурой и Монументальным мостом. Рассмотрите здания главных вокзалов и центральные площади де Феррари и делла Виттория. Кроме того, впечатлитесь видом Генуи с высоты птичьего полета и погуляете по Старому порту. Я поделюсь рекомендациями местного жителя: какие музеи и дворцы посетить, в какие местные ресторанчики заглянуть и какие блюда попробовать.
Волшебный квартал Боккадассе
В завершение я покажу один из самых красочных уголков Генуи — Боккадассе. Вы увидите открыточный ландшафт с разноцветными домиками, спускающимися к морю. По желанию, отведаете мороженое, Апероль Спритц или Негрони в популярном местном заведении.
Организационные детали
До района Боккадассе удобнее добираться на общественном транспорте (10 минут). Стоимость билета — €2
По желанию, можем сделать остановку на кофе в историческом баре или на аперитив в коктейльной. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €30 за каждого последующего
Мы можем дополнительно включить в экскурсию район Нерви с утопающими в зелени виллами, набережную Анита Гарибальди и фотогеничный городок Больяско. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля (если вы остановились в центре)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослава — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1210 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. Семь лет назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и читать дальшеуменьшить
генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». Получила лицензию туристического гида и поступила в Университет Генуи изучать культурное наследие, историю искусств Генуи и Лигурии. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную и самое живописное побережье Италии. Подскажу, как провести время после экскурсии и где остановиться. Раскрою самые красивые места региона и ресторанчики, которые посещаем мы, местные жители. От вашего путешествия останутся невероятные воспоминания. Добро пожаловать в Дольче Вита!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Elena
Спасибо огромное Мирославе за супер экскурсию. Нам все очень понравилось. Было такое ощущение, что мы приехали к давней подруге и она нам рассказывает про город в который она переехала)) Посмотрели все главные достопримечательности и узнали много интересных фактов о Генуе. Видно, что Мирослава очень любит Италию, ее историю и увлеченно об этом рассказывает.
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Эльза
30.03.26 г состоялась наша экскурсия по Генуе с гидом Мирославой, нас было 5 человек и мы дружно рекомендуем Мирославу. Манера подачи информации очень эмоциональная в хорошем смысле, с желанием донести до нас историю Генуи. которую гид знает великолепно) Экскурсия прошла в легкой, непринужденной атмосфере, жаль было расставаться😊
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Татьяна
Мирослава - отличный гид! С душой и вдохновенно рассказывала о Генуе. Очень впечатлены, все понравилось! Спасибо еще раз!
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Александр
Мы с женой любим Италию. В этот раз собрались в Геную на поезде из Милана, где мы остановились. Заранее согласовали с Мирославой время, чтобы всем было удобно. Но на середине читать дальшеуменьшить
пути поезд встал (как выяснилось впоследствии, подозрительная сумка на путях) и сдвинулся с места только через три часа. Все это время Мирослава была на связи, согласилась дождаться нашего приезда, подстроилась под ситуацию. Мы с большим удовольствием погуляли с ней по вечерней Генуе. Бонусом были свободные от толпы вечерние улицы средневекового города, великолепные виды в лучах закатного солнца. И конечно эмоциональный, насыщенный интересными деталями рассказ Мирославы об истории, культуре, нравах древних и современных генуэзцев. В результате захотелось вернуться в этот город вновь! С Мирославой легко, приятно общаться. Она хорошо чувствует людей, идет навстречу пожеланиям. Она любит свое дело и вдохновенно заряжает любовью к прекрасной Италии. Рекомендуем эту экскурсию, город Геную, и конечно гида Мирославу!
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Valeria
От экскурсии остались прекрасные впечатления! Все было организовано замечательно. Нам очень понравилось.
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Алексей
Мирослава провела для нас великолепную пешую экскурсию по Генуе! Это было не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее погружение в историю города и атмосферу Лигурии.
Она очень увлекательно рассказала о становлении читать дальшеуменьшить
Генуи как морской республики, показала скрытые уголки старого города и помогла увидеть то, что самостоятельно мы бы точно не заметили. Особенно ценно было услышать её рассказы о современной культурной жизни итальянцев, их привычках, традициях и менталитете.
Отдельный плюс — то, что её муж итальянец. Благодаря этому взгляд на страну получился особенно живым и глубоким, с интересными деталями изнутри.
Экскурсия прошла легко, динамично и с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендуем Мирославу всем, кто хочет не просто «посмотреть», а по-настоящему прочувствовать Геную.
Спасибо за вдохновение и прекрасный день! 🇮🇹✨
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