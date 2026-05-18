33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по Старому порту, средневековому центру, красочному району Боккадассе и живописным улочкам. Услышите о древней истории, архитектурном наследии, великих горожанах и богатых традициях Генуи. А еще получите ценные советы местного жителя: какие музеи, дворцы и траттории посетить в свободное время.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город — история и легенды

Вы увидите самые интересные места исторического центра: дом средневекового палача, первый в мире банк, великолепные церкви, дворцы Ролли, старинные ворота и здание, где провёл юность Колумб. Пройдёте по знаменитым улицам Пре и дель Кампо, услышите кровавую историю Пизанской площади и раскроете секреты укреплений города. А ещё я расскажу, как Генуя превратилась в принимающую резиденцию королей и вельмож со всего света и откуда у местной знати несметные богатства.

Генуя как на ладони

Вы прогуляетесь по главной торговой артерии города, насладитесь арочной архитектурой и Монументальным мостом. Рассмотрите здания главных вокзалов и центральные площади де Феррари и делла Виттория. Кроме того, впечатлитесь видом Генуи с высоты птичьего полета и погуляете по Старому порту. Я поделюсь рекомендациями местного жителя: какие музеи и дворцы посетить, в какие местные ресторанчики заглянуть и какие блюда попробовать.

Волшебный квартал Боккадассе

В завершение я покажу один из самых красочных уголков Генуи — Боккадассе. Вы увидите открыточный ландшафт с разноцветными домиками, спускающимися к морю. По желанию, отведаете мороженое, Апероль Спритц или Негрони в популярном местном заведении.

Организационные детали