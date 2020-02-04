33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Генуя — любовь с первого взгляда

Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии

Мирослава
Задать вопрос
Мирослава – ваш гид
Вы погуляете по Старому порту, средневековому центру, красочному району Боккадассе и живописным улочкам.

Услышите о древней истории, архитектурном наследии, великих горожанах и богатых традициях Генуи.

А еще получите ценные советы местного жителя: какие музеи, дворцы и траттории посетить в свободное время.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля (если вы остановились в центре)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии33 отзыва
4.94
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Старый город — история и легенды
Вы увидите самые интересные места исторического центра: дом средневекового палача, первый в мире банк, великолепные церкви, дворцы Ролли, старинные ворота и здание, где провел юность Колумб. Пройдете по знаменитым улицам Пре и дель Кампо, услышите кровавую историю Пизанской площади и раскроете секреты укреплений города. А еще я расскажу, как Генуя превратилась в принимающую резиденцию королей и вельмож со всего света и откуда у местной знати несметные богатства.

Генуя как на ладони
Вы прогуляетесь по главной торговой артерии города, насладитесь арочной архитектурой и Монументальным мостом. Рассмотрите здания главных вокзалов и центральные площади де Феррари и делла Виттория. Кроме того, впечатлитесь видом Генуи с высоты птичьего полета и погуляете по Старому порту. Я поделюсь рекомендациями местного жителя: какие музеи и дворцы посетить, в какие местные ресторанчики заглянуть и какие блюда попробовать.

Волшебный квартал Боккадассе
В завершение я покажу один из самых красочных уголков Генуи — Боккадассе. Вы увидите открыточный ландшафт с разноцветными домиками, спускающимися к морю. По желанию, отведаете мороженое, Апероль Спритц или Негрони в популярном местном заведении.

Организационные детали

  • До района Боккадассе удобнее добираться на общественном транспорте (10 минут). Стоимость билета — 3-5 евро.
  • По желанию, можем сделать остановку на кофе в историческом баре или на аперитив в коктейльной. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Мы можем дополнительно включить в экскурсию район Нерви с утопающими в зелени виллами, набережную Анита Гарибальди и фотогеничный городок Больяско. Детали уточняйте в личном сообщении.
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда
Генуя — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля (если вы остановились в центре).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мирослава
Мирослава
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. После университета уехала в Испанию, много путешествовала. Три года назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную!
Напишите мне

33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
одним словом профессиональная работа
8 января 2020
Провели с Мирославой замечательное время в Генуе. Было интересно побродить по неизбитым туристическим маршрутам. Вместо намеченных трёх часов наша экскурсия незаметно продлилась целых пять. С грустью прощались , понимая , что можно было бы посмотреть ещё много увлекательных мест. Все было очень душевно и к этому несомненно располагало место и экскурсовод. Спасибо большое за подаренные впечатления.
7 января 2020
Великолепная экскурсия! Мирослава супер, гид от Бога, любит своё дело, очень заинтересована в своей профессии, более 3 часов прошли незаметно, мы просто влюбились в Геную, после такой экскурсии хочется вновь и вновь возвращаться в Геную и слушать Мирославу. Огромное спасибо за доставленное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендуем такую экскурсию.
3 января 2020
Экскурсия с Мирославой прошла легко, познавательно, интересно. 👍Город замечательный. Отличным завершением экскурсии было посещение Boccadasse. 😊За это отдельное спасибо!)) 🌺
30 ноября 2019
Отлично погуляли по Генуе, с хорошим настроением, посетили много интересных мест. Очень хорошая обзорная экскурсия
25 ноября 2019
Полное соответствие заявленным параметрам , Генуя это бомбический город с таким гидом как Мирослава рекомендую всем .
22 ноября 2019
Мирослава прекрасный гид, по нашей просьбе немного изменила последовательность проведения экскурсии, с учётом наших интересов. Знает итальянскую жизнь изнутри, хорошо разбирается в тех вопросах, о которых шла речь на экскурсии. Приехав в Геную, как мы, всего на один день, невозможно успеть увидеть всё самое-самое самостоятельно. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с Генуей. В ноябре часто бывает дождь, с учётом этого нужно правильно выбирать одежду и обувь.
18 ноября 2019
В Генуе уже была, но Мирослава открыла для меня заново этот город, Меня очень сложно чем то удивить, так как я много где была, много чего видела, но этот город открылся с другой стороны, он просто моя новая любовь. Он не похож на все остальные города Италии, приеду сюда еще раз. Со стороны Мирославы для нашей группы и меня в частности - экскурсия была - как увлекательное путешествие во времена средневековья и современности. Нам было мало, но и времени всего два дня. Мы довольные из 10 баллов на 200!!! Спасибо.
8 ноября 2019
Интересный маршрут экскурсии, прекрасная подача материала и коммуникабельный гид .... Немного не повезло с погодой - поэтому общее впечатление на “5-“
5 ноября 2019
Спасибо огромное Мирославе за такую полную и интересную обзорную экскурсию по Генуе! Благодаря нашему экскурсоводу мы не просто чувствовали себя как в знакомом уже и родном городе - нам очень помогло спланировать дальнейшие наши дни и максимально интересно и насыщенно провести время в этом прекрасном городе!!! Мирослава очень интересный, позитивный, легкий в общении гид и человек - я и моя мама остались в полном восторге!!!
Ещё 23 отзыва

Мирослава проводит ещё 1 экскурсию

Великая и противоречивая ГенуяВеликая и противоречивая ГенуяВеликая и противоречивая Генуя
105 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!

Обзорные экскурсии в Генуе

Генуя сегодняГенуя сегодняГенуя сегодня
144 за экскурсию
3 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по самому крупному в Европе историческому центру города
На экскурсии вы познакомитесь с историей основания и развития города, с достопримечательностями крупнейшего в Европе исторического центра и с судьбами знаменитых горожан (Христофор Колумб, Никколо Паганини, Андрей Дория и другие).
Стены, которые умеют рассказыватьСтены, которые умеют рассказыватьСтены, которые умеют рассказывать
130 за экскурсию
2 часа
144 отзыва
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой.
Buongiorno, Генуя!Buongiorno, Генуя!Buongiorno, Генуя!
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Проникнуться городом на прогулке по историческому центру
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому вы обязательно прогуляетесь по живописной бухте с корабликами. Но я открою вам и другие достоинства города! Вы увидите главный собор Сан-Лоренцо и средневековые ворота, прогуляетесь по узким улочкам и попробуете традиционную фоккачу. Кроме того, я обязательно подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы навсегда влюбиться в город на Лигурийском море.
Исторический центр гордой ГенуиИсторический центр гордой ГенуиИсторический центр гордой Генуи
135 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
Пёстрая, с узкими улочками и тесными проходами, бывшая когда-то величайшей морской державой — вас приветствует Генуя! У столицы Лигурии крупнейший исторический центр в Европе, и на этой экскурсии вы увидите его главные жемчужины. Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и Кафедральный собор, который строили три столетия. Сопранские ворота — быший вход в город — и дом выдающегося генуэзца Колумба. Я расскажу вам не только о великих временах в истории Генуи, но и поделюсь уникальными фактами, необыкновенными случаями и легендами.
Большой автомобильно-пешеходный тур по ГенуеБольшой автомобильно-пешеходный тур по ГенуеБольшой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
380 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Уважаемые гости, предлагаю совершить увлекательную и самую полную комбинированную экскурсию по нашей Великолепной Генуе! Мы будем ездить на автомобиле, ходить пешком и, конечно же, наслаждаться атмосферой одного из интереснейших городов Италии.
Сердце исторической ГенуиСердце исторической ГенуиСердце исторической Генуи
105 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с городом на экскурсии с дипломированным архитектором
Вы увидите знаковые места Генуи, характеризующие город лучше всего: порт, площадь де Феррари, дворцы Ролли, палаццо Дукале и маяк Лантерна. Насладитесь неторопливой прогулкой по самому большому в Европе Старому городу и неизбежно полюбите его узкие улочки, уютные площади и божественные запахи. Я расскажу, где скрывается полотно Рубенса, чем славятся местные жители и как связана Генуя с Колумбом. А еще обязательно дам полезные рекомендации: какие сувениры купить, где вкусно перекусить и куда сходить в свободное время.

Выбирайте и другие экскурсии в Генуе

За городомНа автомобилеВсеИндивидуальныеОбзорныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыПешком