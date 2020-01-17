9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Мы начнем экскурсию со Старого порта, где вы увидите творения известного архитектора Ренцо Пьяно, аквариум, пиратский галеон из фильма Полански, тропический сад и ворота 16 века. Далее я проведу вас к собору св. Георгия, где был открыт первый в Европе банк, и расскажу, кто был его самым знаменитым клиентом. Не торопясь, мы отправимся вглубь Старого города и зайдем в его легендарные храмы: собор св. Лоренцо, палаццо Дукале и церковь Иисуса с полотном Рубенса над алтарем. А еще погуляем по малоизвестным улочкам и, если проголодаемся, отведаем фокаччу или фаринату.

Генуя с высоты птичьего полета

Я покажу вам символы Генуи — площадь де Феррари и знаменитые дворцы Ролли. Построенные между 16 и 17 веками, они являются ярким примером аристократических резиденций эпохи Возрождения и барокко. Завершит экскурсию панорамная площадка, откуда вам откроется великолепный вид на исторический центр, порт и еще одну «визитную карточку» Генуи — маяк Лантерна. Кстати, его смотрителем в свое время был дядя Христофора Колумба.