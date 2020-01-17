9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с городом на экскурсии с дипломированным архитектором

Elena
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Elena – ваш гид
Вы увидите знаковые места Генуи, характеризующие город лучше всего: порт, площадь де Феррари, дворцы Ролли, палаццо Дукале и маяк Лантерна.

Насладитесь неторопливой прогулкой по самому большому в Европе Старому городу и неизбежно полюбите его узкие улочки, уютные площади и божественные запахи.

Я расскажу, где скрывается полотно Рубенса, чем славятся местные жители и как связана Генуя с Колумбом.

А еще обязательно дам полезные рекомендации: какие сувениры купить, где вкусно перекусить и куда сходить в свободное время.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Porto Antico
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У этой экскурсии9 отзывов
4.67
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Мы начнем экскурсию со Старого порта, где вы увидите творения известного архитектора Ренцо Пьяно, аквариум, пиратский галеон из фильма Полански, тропический сад и ворота 16 века. Далее я проведу вас к собору св. Георгия, где был открыт первый в Европе банк, и расскажу, кто был его самым знаменитым клиентом. Не торопясь, мы отправимся вглубь Старого города и зайдем в его легендарные храмы: собор св. Лоренцо, палаццо Дукале и церковь Иисуса с полотном Рубенса над алтарем. А еще погуляем по малоизвестным улочкам и, если проголодаемся, отведаем фокаччу или фаринату.

Генуя с высоты птичьего полета
Я покажу вам символы Генуи — площадь де Феррари и знаменитые дворцы Ролли. Построенные между 16 и 17 веками, они являются ярким примером аристократических резиденций эпохи Возрождения и барокко. Завершит экскурсию панорамная площадка, откуда вам откроется великолепный вид на исторический центр, порт и еще одну «визитную карточку» Генуи — маяк Лантерна. Кстати, его смотрителем в свое время был дядя Христофора Колумба.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты в музеи (посещение по желанию). В туристической лавке можно купить абонемент на проход во все музеи — 12 евро на человека. Вход в один музей стоит около 3 евро.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
  • По вашему желанию, мы можем дополнительно поехать в районы «Бокадассе» или «Нерви», где вы сможете устроить фотосессию с красивым антуражем. Стоимость можно уточнить в личном сообщении.
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Porto Antico.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я не профессиональный гид, но архитектор по образованию — именно это и стало изначальной причиной моей зарождающейся любви к Италии. Почувствовав атмосферу и дух этой страны, я «потеряла голову» окончательно. Италия стала первым местом в мире, которое я узнала по-настоящему, прикоснувшись к нетуристическому колориту, доступному только для «своих». С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи в волшебной Генуе!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Отличная экскурсия !
11 января 2020
Елена - очень хороший гид, показала нам много интересных мест и рассказала то, что мы бы никогда не узнали без нее.
30 декабря 2019
Елена провела замечательную экскурсию, которая по времени превосходила заявленную в программе, к тому же посоветовала нам много мест для проведения досуга. Большое спасибо!
10 ноября 2019
Большое спасибо Елене, экскурсия была изумительная!!!!
Хотя по прибытии в Геную был большой дождь, и погода была скверной, благодаря опыта Елены мы увидели прекрастную Геную все основные достопримечательности.
Елена отлично знает историю Генуи, мы с супругой получили огромное удовольствие от экскурсии.
Рекомендуем экскурсовода Елену как самого лутшего экскурсовода.
Елена, еще раз огромное спасибо за проведенное время в Генуи.
С уважением Олег, Екатерина Россия.
4 августа 2019
Елена,очень милая и доброжелательная,но не профессиональный гид. Знает очень мало информации,многие знаковые места мы проходили мимо без информации,особенно Дворцы. В один из них мы зашли,просто посмотрели и у Елены не было никакой информации. Думаю цена у такого гида должна быть в 2 раза меньше.
29 июля 2019
Экскурсия нам понравилась, Елена очень старалась все рассказать и показать, по времени получилось больше, так много мест мы прошли. Отвечала на все вопросы, молодец!
1 июля 2019
Для знакомства с городом (историческим центром) 2,5 часа конечно очень мало. Но пешеходная экскурсия при очень сильной жаре и не могла длиться дольше. Для продвинутой молодежи вся информация могла быть взята из интернета. Для людей старшего возраста, никогда не бывавших в Генуе и не пользующихся интернетом вполне интересно. Из неприятных моментов: гид во время экскурсии почувствовала себя плохо и потеряла сознание прямо на улице. Спасибо местным жителям за помощь. Положительный момент: гид припасов для нас веера, в духоте очень пригодились.
18 мая 2019
Все было точно, ненавязчиво, интересно.
Ответы на все вопросы получены
Были интересные рекомендации
29 апреля 2019
Большое спасибо Елене за приятную прогулку по Генуе.

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