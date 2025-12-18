Приглашаем вас на прогулку по Генуе — городу, не похожему ни на один другой в Италии.
Мы раскроем его для вас его как ларец с сокровищами: от легенд о пиратах и герцогах до историй о прекрасных дамах, купцах и банкирах чёрной аристократии.
Приготовьтесь отправиться в мир красоты, искусства, моды, аутентичных кафе и соуса песто по-генуэзски.
Мы раскроем его для вас его как ларец с сокровищами: от легенд о пиратах и герцогах до историй о прекрасных дамах, купцах и банкирах чёрной аристократии.
Приготовьтесь отправиться в мир красоты, искусства, моды, аутентичных кафе и соуса песто по-генуэзски.
Описание круиза
- Королевский дворец
- Базилика Благовещения
- Площадь Феррари
- Кафедральный собор Сан-Лоренцо
- Домик Колумба
- Дворцы Ролли
- Банк Сан-Джорджио
- Античный порт
- Памятник Паганини
По пути вы услышите:
- о главной красавице 15 века
- золоте Колумба
- барочных дворцах, которые стали визитной карточкой города
- секретах знаменитого соуса песто
- и многом-многом другом
Организационные детали
- Угощение в кафе — по желанию не входит в стоимость
- По запросу за доплату мы дополним программу поездкой в Портофино
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Генуи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 325 туристов
Мой личный опыт — с 2005 года в Италии (лицензия ЕС и ТО «Мамберто»). Я с радостью делюсь багажом знаний с вами, гостями Средиземноморья, и как бесценный дар оставляю себе
Входит в следующие категории Генуя
Похожие экскурсии из Генуя
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя сегодня
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
€207
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 5 чел.