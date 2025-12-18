Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на прогулку по Генуе — городу, не похожему ни на один другой в Италии.



Мы раскроем его для вас его как ларец с сокровищами: от легенд о пиратах и герцогах до историй о прекрасных дамах, купцах и банкирах чёрной аристократии.



Приготовьтесь отправиться в мир красоты, искусства, моды, аутентичных кафе и соуса песто по-генуэзски.