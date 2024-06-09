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Мини-группа
3 часа
Подводное плавание (дайвинг)
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Мини-группа
1 час
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€70 за человека
Мини-группа
4 часа
Профессиональная рыбалка
Начало: Калабрия, Вибо Марина
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «Групповые»
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