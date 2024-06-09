1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Чудодейственный горный водопад
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний Регий
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается при переписке
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необыкновенный парк-музей «Musaba»
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизвестный и загадочный Клето
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается при переписке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Великолепная Шилла и южная Венеция Кьяналея
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заколдованный город Пентедаттило
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Обговаривается при переписке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается предварительно при переписке
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€55 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Джераче
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «Индивидуальные»
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