Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кальяри
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
13 дек в 16:30
14 дек в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
