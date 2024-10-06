Индивидуальная
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Знакомство с Кальяри
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
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Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
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Индивидуальная
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Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
12 мар в 16:30
13 мар в 09:30
€114
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 октября 2024Спасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затем мы плавно прошли, через
- ЕЕлена18 августа 2024Прекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней воды. Все рекомендации от Ольги
- ИИрина4 августа 2024Отлично организованная Ольгой экскурсия в Кальяри. Было интересно и познавательно, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Кальяри в категории «Летние»
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