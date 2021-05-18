Всё о Кальяри

Полезная информация о Кальяри

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Местное время в Кальяри
20:0159
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаКальяри
По-английскиCagliari
Столица регионаКальяри является столицей региона
Население города149 257 чел.
АэропортЭлмас CAG
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота41 м. от уровня моря

Где находится Кальяри на карте

Кальяри фото города
Кальяри

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Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
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