Полезная информация о Кальяри
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Кальяри
Популярные экскурсии в Кальяри
4.7
11 отзывов
€
156
за чел.
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
€
250
за чел.
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней