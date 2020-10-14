Как добраться до Кальяри на самолёте
В Кальяри 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cagliari Elmas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кальяри
- Элмас CAGCagliari Elmas Airport
Самые дешёвые билеты в Кальяри из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|454
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|545
|1ч 25м
|02.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|563
|1ч 30м
|22.11.2020
|из 🇮🇹Пармы
|782
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|975
|13ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 017
|5ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 132
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 343
|15ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 404
|22ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 440
|1ч 30м
|26.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 458
|12ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 605
|2ч 30м
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 612
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 712
|1ч 25м
|05.12.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 814
|14ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 843
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 173
|5ч 50м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 214
|34ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Триеста
|2 394
|1ч 35м
|20.11.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|2 543
|20ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|2 545
|32ч (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 667
|29ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 816
|50ч 15м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 446
|18ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 457
|35ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|3 774
|29ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 815
|28ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|4 007
|12ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 468
|37ч 50м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|4 905
|28ч 30м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇫🇷Парижа
|5 133
|9ч 45м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|5 273
|11ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 174
|29ч 15м (⇵2)
|16.08.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|7 447
|32ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|11 943
|36ч 10м (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇷🇺Уфы
|12 757
|24ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|13 212
|50ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|13 532
|27ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|18 314
|16ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|31 969
|14ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|63 561
|18ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кальяри
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кальяри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Катания, Милан, Москва и Неаполь
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