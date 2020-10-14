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Как добраться до Кальяри на самолёте

В Кальяри 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cagliari Elmas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кальяри

  1. Элмас CAG
    Cagliari Elmas Airport

Самые дешёвые билеты в Кальяри из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇮🇹Пизы4541ч 10м
19.10.2020из 🇮🇹Вероны5451ч 25м
02.11.2020из 🇮🇹Милана5631ч 30м
22.11.2020из 🇮🇹Пармы7821ч 20м
08.11.2020из 🇮🇹Палермо97513ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 0175ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇹Неаполя1 1321ч 10м
11.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 34315ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 40422ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Венеции1 4401ч 30м
26.10.2020из 🇬🇧Лондона1 45812ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇱Кракова1 6052ч 30м
20.10.2020из 🇮🇹Рима1 6121ч 10м
08.11.2020из 🇮🇹Турина1 7121ч 25м
05.12.2020из 🇮🇹Бари1 81414ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 8432ч 5м
08.11.2020из 🇨🇿Праги2 1735ч 50м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇦Киева2 21434ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇹Триеста2 3941ч 35м
20.11.2020из 🇪🇸Сантандера2 54320ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇹Бриндизи2 54532ч (⇵2)
22.11.2020из 🇺🇦Львова2 66729ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 81650ч 15м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Москвы3 44618ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 45735ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇭Женевы3 77429ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇦🇹Вены3 81528ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇪🇸Овьедо4 00712ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 46837ч 50м (⇵2)
01.06.2021из 🇩🇪Мюнхена4 90528ч 30м (⇵2)
01.05.2021из 🇫🇷Парижа5 1339ч 45м (⇵1)
05.01.2021из 🇭🇺Будапешта5 27311ч (⇵1)
23.10.2020из 🇧🇾Минска6 17429ч 15м (⇵2)
16.08.2021из 🇵🇹Лиссабона7 44732ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Казани11 94336ч 10м (⇵2)
30.05.2021из 🇷🇺Уфы12 75724ч (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга13 21250ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇦Касабланки13 53227ч (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека18 31416ч (⇵2)
21.10.2020из 🇸🇳Дакара31 96914ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇿Атырау63 56118ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кальяри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Катания, Милан, Москва и Неаполь

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кальяри