Индивидуальные экскурсии в Капри с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Капри на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Первое свидание с Капри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Первое свидание с Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 12 чел.
Капри - остров-вдохновение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Капри - остров-вдохновение
Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива
Завтра в 15:00
11 июня в 14:00
400 за всё до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Индивидуальная
5 часов
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
360 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alla
    6 июня 2024
    Первое свидание с Капри
    Мы в первый раз посетили Капри у нас было несколько часов для ознакомления с местностью. Ольга прекрасный и внимательный гид:) мы очень довольны и обязательно посоветуем ее нашим друзьям ❤️
  • Д
    Даниил
    1 марта 2024
    Капри - остров-вдохновение
    Идеальное знакомство с Капри. Мы с женой в восторге от проведенного времени. Легкая и доступная форма изложения. Информация дающая обьемное
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    представление об истории острова. Детали и подробности переданы через историю людей давших Капри его современный облик. Все интересно. Отлично. Рекомендуем всем. Еще раз спасибо огромное Марии!

  • Л
    Лена
    11 октября 2023
    Первое свидание с Капри
    Все Очень понравилось. Спасибо
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Первое свидание с Капри
    Все прошло хорошо. Начиная с момента бронирования на сайте и до окончания экскурсии. Все организовано понятно и четко. Ольга очень
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    быстро вышла на связь. Предварительно перед встречей списались, созвонились и обо всем договорились. По нашей просьбе маршрут был несколько изменен без проблем. Ольга очень интересный и приятный рассказчик. Было увлекательно и познавательно. Спасибо большое.

  • Л
    Людмила
    16 сентября 2018
    Капри - остров-вдохновение
    Замечательный гид) интересно рассказывает. Приятная Дама))
  • О
    Ольга
    2 мая 2018
    Капри - остров-вдохновение
    Запаситесь большим временем, чтобы насладиться всеми красотами этого острова!

Ответы на вопросы от путешественников по Капри в категории «Индивидуальные»

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  1. Первое свидание с Капри
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  3. Остров Капри - райский уголок
Сколько стоит экскурсия по Капри в июне 2024
Сейчас в Капри в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 400. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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