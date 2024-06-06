читать дальше быстро вышла на связь. Предварительно перед встречей списались, созвонились и обо всем договорились. По нашей просьбе маршрут был несколько изменен без проблем. Ольга очень интересный и приятный рассказчик. Было увлекательно и познавательно. Спасибо большое.

Все прошло хорошо. Начиная с момента бронирования на сайте и до окончания экскурсии. Все организовано понятно и четко. Ольга очень