Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Капри - остров-вдохновение
Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива
Завтра в 15:00
11 июня в 14:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla6 июня 2024Мы в первый раз посетили Капри у нас было несколько часов для ознакомления с местностью. Ольга прекрасный и внимательный гид:) мы очень довольны и обязательно посоветуем ее нашим друзьям ❤️
- ДДаниил1 марта 2024Идеальное знакомство с Капри. Мы с женой в восторге от проведенного времени. Легкая и доступная форма изложения. Информация дающая обьемное
- ЛЛена11 октября 2023Все Очень понравилось. Спасибо
- ЕЕлена5 октября 2023Все прошло хорошо. Начиная с момента бронирования на сайте и до окончания экскурсии. Все организовано понятно и четко. Ольга очень
- ЛЛюдмила16 сентября 2018Замечательный гид) интересно рассказывает. Приятная Дама))
- ООльга2 мая 2018Запаситесь большим временем, чтобы насладиться всеми красотами этого острова!
Ответы на вопросы от путешественников по Капри в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Капри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Капри в июне 2024
Сейчас в Капри в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 400. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Капри? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке