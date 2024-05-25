Катания. Город контрастов, не раз разрушенный лавой Этны и вновь восстановленный из этой же лавы. Античность соседстсует с современностью, чёрное — с белым, пышные фасады храмов и дворцов — с покрытыми граффити стенами домов… Вместе мы исследуем архитектуру Катании, обсудим интересные моменты из её прошлого и ощутим вкусы и запахи на рыбном рынке и не только там!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с главной площади и кафедрального собора, где находятся мощи покровительницы города — святой Агаты. Здесь же покоится великий итальянский композитор Винченцо Беллини. Рядом с собором вы увидите мэрию и фонтан-слон — символ города. Затем заглянем в спрятанный от туристов рыбный рынок Пескерия (открыт каждый день, кроме воскресенья, до 13:00). Далее полюбуемся средневековым замком и древнеримским амфитеатром, великолепием дворцов, монастырей и храмов, площадей и улиц.

Вы узнаете:

Какие секреты хранят стены бывшего бенедиктинского монастыря

Что общего у кафедрального собора и римского амфитеатра

Откуда открывается отличный вид на весь город на фоне вулкана

Кто такая святая Агата и почему участники процессии, посвящённой её памяти, надевают белые длинные одежды

Как влияет вулкан Этна на историю и жизнь города

И конечно, прогуливаясь по улицам Катании, вы сможете попробовать местные сладости, сыры и колбасы, вина, сицилийский стрит фуд — например, аранчино, а в жару утолить жажду напитком. Именно вкусы Сицилии, её блюда и растения делают историческую картину полной.

А если вам интересно узнать о жизни аристократов и знаменитых семей Катании и заглянуть в один из старинных дворцов, то и это можно организовать!

Организационные детали

Экскурсия интересна и утром, и после обеда.

Дополнительные расходы (по желанию)