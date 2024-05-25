Ощутить атмосферу места, не раз разрушенного вулканом Этна, увидеть его контрасты и услышать историю
Катания. Город контрастов, не раз разрушенный лавой Этны и вновь восстановленный из этой же лавы.
Античность соседстсует с современностью, чёрное — с белым, пышные фасады храмов и дворцов — с покрытыми граффити стенами домов… Вместе мы исследуем архитектуру Катании, обсудим интересные моменты из её прошлого и ощутим вкусы и запахи на рыбном рынке и не только там!
Начнём с главной площади и кафедрального собора, где находятся мощи покровительницы города — святой Агаты. Здесь же покоится великий итальянский композитор Винченцо Беллини. Рядом с собором вы увидите мэрию и фонтан-слон — символ города. Затем заглянем в спрятанный от туристов рыбный рынок Пескерия (открыт каждый день, кроме воскресенья, до 13:00). Далее полюбуемся средневековым замком и древнеримским амфитеатром, великолепием дворцов, монастырей и храмов, площадей и улиц.
Вы узнаете:
Какие секреты хранят стены бывшего бенедиктинского монастыря
Что общего у кафедрального собора и римского амфитеатра
Откуда открывается отличный вид на весь город на фоне вулкана
Кто такая святая Агата и почему участники процессии, посвящённой её памяти, надевают белые длинные одежды
Как влияет вулкан Этна на историю и жизнь города
И конечно, прогуливаясь по улицам Катании, вы сможете попробовать местные сладости, сыры и колбасы, вина, сицилийский стрит фуд — например, аранчино, а в жару утолить жажду напитком. Именно вкусы Сицилии, её блюда и растения делают историческую картину полной.
А если вам интересно узнать о жизни аристократов и знаменитых семей Катании и заглянуть в один из старинных дворцов, то и это можно организовать!
Организационные детали
Экскурсия интересна и утром, и после обеда.
Дополнительные расходы (по желанию)
Подъём на панорамный купол храма Св. Агаты — 5€/чел.
Посещение аристократического дворца (можно с экскурсией) — 10 €/чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Катании
Провела экскурсии для 110 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Я живу на Сицилии, в маленьком старинном городке провинции Катания, и работаю гидом с 2011 года. Очень люблю свой остров, давно ставший для меня родным, и с радостью покажу его самые интересные и живописные места. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
25 мая 2024
Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
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