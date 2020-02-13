26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Соборная площадь и колоритный рыбный рынок

Катания — город у подножия самого крупного действующего вулкана в Европе. Я люблю сравнивать ее с пирогом, где каждый слой — это эпоха. Кого здесь только не было: греки, римляне, арабы, норманны! В качестве розочки на торте выступают роскошные фасады в стиле рококо, а сливки — это витиеватая белая отделка чёрного, построенного из лавового камня, города. Мы начнем прогулку на Соборной площади, где я расскажу о слоне, символе Катании, и покровительнице города Святой Агате, её истории и отношении к ней жителей, а также покажу прекрасное место с отличным видом на город и Этну. Далее вы посетите знаменитый и очень атмосферный рыбный рынок, на котором глаза разбегаются от разнообразия морских гадов (кстати, итальянцы называют их более романтично «морскими фруктами»): каракатиц, мидий, ракушек, креветок различных мастей и размеров. Одним словом, здесь есть все: от мелкой серебристой сардины до огромной рыбы-меч, королевы здешних морей. Продавцы на рынке, как актеры в спектакле, поют и танцуют (порой очень достойно!). Вам покажется, что вы оказались в настоящем театре.

Монументальный средневековый замок и великолепный оперный театр

Вы пройдете мимо прекрасной барочной улочки Крочифери к величественному замку Урсино. Уверена, вас поразит его вид: потоки застывшей лавы обхватили средневековую крепость в свои объятия. Я раскрою вам историю замка и его тайны. Затем, с небольшой остановкой в прекрасной винной лавке, мы направимся к театру Массимо Беллини. Вас не оставят равнодушными невероятные изящество и красота театра. Его открытие состоялось 31 мая 1890 года, исполнялся шедевр Беллини «Норма». Расскажу интересный факт: паста «алла норма», культовое сицилийское блюдо, обязано своим названием Нино Мартольо, известному комедиографу. Ужиная в одном из ресторанов Катании, он воскликнул: «Как Норма!», сравнивая вкуснейшее блюдо с известной одноименной оперой Беллини. Вы узнаете, как готовится знаменитая паста, и удивитесь, что рецепт за много лет не претерпел никаких изменений, что, на мой взгляд, неудивительно, ведь он идеален!

Лучшие местные сладости в старинном кафе

Прогуливаясь по главной улице Катании — Этнеа, вы окажетесь в настоящей «дольче вита», ведь самые вкусные сладости Италии находятся здесь, на солнечной Сицилии. В старинном кафе города вы отведаете традиционные знаменитые десерты острова, перечислю некоторые из них:

Канноло с рикоттой — вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта.

— вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта. Кассата — знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты.

— знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты. Гранита — фруктовый лёд, очень похожий на снег. В отличие от мороженого и сорбета, это лакомство практически не содержит воздуха. Вы узнаете, что настоящая гранита всегда делается исключительно из натуральных ингредиентов: разнообразных свежих фруктов, кофе, шоколада, фисташковой или миндальной пасты. Для местных жителей этот освежающий десерт — своеобразный ритуал, который заказывают вместе с пышной круглой булочкой бриошь. Я научу правильно лакомиться гранитой, обмакивая в неё кусочки бриошь.

Легендарный лимонадный киоск

Я покажу самый знаменитый на острове лимонадный киоск, здесь даже ночью «толкучка» из горожан. Сицилийцы — народ невероятно консервативный, предпочитающий привычные места. Вы почувствуете на себе, что лето в Катании очень жаркое. Местные жители охлаждаются своеобразным на вкус, но легко утоляющим жажду напитком «Selz». Его готовят из газированной воды, свежевыжатого лимонного сока и соли. Вы сможете попробовать Selz и другие чудесные лакомства, которые вам точно понравятся! И напоследок я покажу небольшую, но очень популярную у местных жителей улицу, где можно очень вкусно пообедать или поужинать. Советую попробовать сочные, ароматные, нежные, тающие во рту котлеты, одно из самых вкусных сицилийских блюд.