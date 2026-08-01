26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в Катании. Погружение в атмосферу древнего города, его истории и легенды. Узнайте о местных обычаях, кухне и нравах. Прогулка по Соборной площади,

Описание экскурсии

Соборная площадь и колоритный рыбный рынок

Катания — город у подножия самого крупного действующего вулкана в Европе. Я люблю сравнивать ее с пирогом, где каждый слой — это эпоха. Кого здесь только не было: греки, римляне, арабы, норманны! В качестве розочки на торте выступают роскошные фасады в стиле рококо, а сливки — это витиеватая белая отделка чёрного, построенного из лавового камня, города. Мы начнем прогулку на Соборной площади, где я расскажу о слоне, символе Катании, и покровительнице города Святой Агате, её истории и отношении к ней жителей, а также покажу прекрасное место с отличным видом на город и Этну. Далее вы посетите знаменитый и очень атмосферный рыбный рынок, на котором глаза разбегаются от разнообразия морских гадов (кстати, итальянцы называют их более романтично «морскими фруктами»): каракатиц, мидий, ракушек, креветок различных мастей и размеров. Одним словом, здесь есть все: от мелкой серебристой сардины до огромной рыбы-меч, королевы здешних морей. Продавцы на рынке, как актеры в спектакле, поют и танцуют (порой очень достойно!). Вам покажется, что вы оказались в настоящем театре.

Монументальный средневековый замок и великолепный оперный театр

Вы пройдете мимо прекрасной барочной улочки Крочифери к величественному замку Урсино. Уверена, вас поразит его вид: потоки застывшей лавы обхватили средневековую крепость в свои объятия. Я раскрою вам историю замка и его тайны. Затем, с небольшой остановкой в прекрасной винной лавке, мы направимся к театру Массимо Беллини. Вас не оставят равнодушными невероятные изящество и красота театра. Его открытие состоялось 31 мая 1890 года, исполнялся шедевр Беллини «Норма». Расскажу интересный факт: паста «алла норма», культовое сицилийское блюдо, обязано своим названием Нино Мартольо, известному комедиографу. Ужиная в одном из ресторанов Катании, он воскликнул: «Как Норма!», сравнивая вкуснейшее блюдо с известной одноименной оперой Беллини. Вы узнаете, как готовится знаменитая паста, и удивитесь, что рецепт за много лет не претерпел никаких изменений, что, на мой взгляд, неудивительно, ведь он идеален!

Лучшие местные сладости в старинном кафе

Прогуливаясь по главной улице Катании — Этнеа, вы окажетесь в настоящей «дольче вита», ведь самые вкусные сладости Италии находятся здесь, на солнечной Сицилии. В старинном кафе города вы отведаете традиционные знаменитые десерты острова, перечислю некоторые из них:

Канноло с рикоттой — вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта.

— вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта. Кассата — знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты.

— знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты. Гранита — фруктовый лёд, очень похожий на снег. В отличие от мороженого и сорбета, это лакомство практически не содержит воздуха. Вы узнаете, что настоящая гранита всегда делается исключительно из натуральных ингредиентов: разнообразных свежих фруктов, кофе, шоколада, фисташковой или миндальной пасты. Для местных жителей этот освежающий десерт — своеобразный ритуал, который заказывают вместе с пышной круглой булочкой бриошь. Я научу правильно лакомиться гранитой, обмакивая в неё кусочки бриошь.

Легендарный лимонадный киоск

Я покажу самый знаменитый на острове лимонадный киоск, здесь даже ночью «толкучка» из горожан. Сицилийцы — народ невероятно консервативный, предпочитающий привычные места. Вы почувствуете на себе, что лето в Катании очень жаркое. Местные жители охлаждаются своеобразным на вкус, но легко утоляющим жажду напитком «Selz». Его готовят из газированной воды, свежевыжатого лимонного сока и соли. Вы сможете попробовать Selz и другие чудесные лакомства, которые вам точно понравятся! И напоследок я покажу небольшую, но очень популярную у местных жителей улицу, где можно очень вкусно пообедать или поужинать. Советую попробовать сочные, ароматные, нежные, тающие во рту котлеты, одно из самых вкусных сицилийских блюд.

Организационные детали

Экскурсия проходит на открытом воздухе. Важно одеваться по погоде, быть в удобной обуви. Также советую взять с собой воду, солнечные очки, головной убор, зонт на случай дождя и фотокамеру.

Рыбный рынок работает ежедневно до 12 дня, кроме воскресенья и праздничных дней.

Что входит в стоимость, а что — нет