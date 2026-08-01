26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Первое свидание с Катанией

Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в Катании. Погружение в атмосферу древнего города, его истории и легенды. Узнайте о местных обычаях, кухне и нравах. Прогулка по Соборной площади,
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посещение рыбного рынка, замка Урсино и театра Массимо Беллини. Вкусите лучшие местные сладости в старинном кафе.

Экскурсия обещает быть занимательной, веселой и запоминающейся, подарит хорошее настроение и незабываемые впечатления о жемчужине Средиземноморья - Сицилии

5
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнайте историю и легенды Катании
  • 🍤 Посетите колоритный рыбный рынок
  • 🏰 Исследуйте замок Урсино
  • 🎭 Полюбуйтесь театром Массимо Беллини
  • 🍰 Попробуйте лучшие местные сладости
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Рыбный рынок
  • Замок Урсино
  • Театр Массимо Беллини
  • Улица Крочифери
  • Главная улица Этнеа

Описание экскурсии

Соборная площадь и колоритный рыбный рынок

Катания — город у подножия самого крупного действующего вулкана в Европе. Я люблю сравнивать ее с пирогом, где каждый слой — это эпоха. Кого здесь только не было: греки, римляне, арабы, норманны! В качестве розочки на торте выступают роскошные фасады в стиле рококо, а сливки — это витиеватая белая отделка чёрного, построенного из лавового камня, города. Мы начнем прогулку на Соборной площади, где я расскажу о слоне, символе Катании, и покровительнице города Святой Агате, её истории и отношении к ней жителей, а также покажу прекрасное место с отличным видом на город и Этну. Далее вы посетите знаменитый и очень атмосферный рыбный рынок, на котором глаза разбегаются от разнообразия морских гадов (кстати, итальянцы называют их более романтично «морскими фруктами»): каракатиц, мидий, ракушек, креветок различных мастей и размеров. Одним словом, здесь есть все: от мелкой серебристой сардины до огромной рыбы-меч, королевы здешних морей. Продавцы на рынке, как актеры в спектакле, поют и танцуют (порой очень достойно!). Вам покажется, что вы оказались в настоящем театре.

Монументальный средневековый замок и великолепный оперный театр

Вы пройдете мимо прекрасной барочной улочки Крочифери к величественному замку Урсино. Уверена, вас поразит его вид: потоки застывшей лавы обхватили средневековую крепость в свои объятия. Я раскрою вам историю замка и его тайны. Затем, с небольшой остановкой в прекрасной винной лавке, мы направимся к театру Массимо Беллини. Вас не оставят равнодушными невероятные изящество и красота театра. Его открытие состоялось 31 мая 1890 года, исполнялся шедевр Беллини «Норма». Расскажу интересный факт: паста «алла норма», культовое сицилийское блюдо, обязано своим названием Нино Мартольо, известному комедиографу. Ужиная в одном из ресторанов Катании, он воскликнул: «Как Норма!», сравнивая вкуснейшее блюдо с известной одноименной оперой Беллини. Вы узнаете, как готовится знаменитая паста, и удивитесь, что рецепт за много лет не претерпел никаких изменений, что, на мой взгляд, неудивительно, ведь он идеален!

Лучшие местные сладости в старинном кафе

Прогуливаясь по главной улице Катании — Этнеа, вы окажетесь в настоящей «дольче вита», ведь самые вкусные сладости Италии находятся здесь, на солнечной Сицилии. В старинном кафе города вы отведаете традиционные знаменитые десерты острова, перечислю некоторые из них:

  • Канноло с рикоттой — вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта.
  • Кассата — знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты.
  • Гранита — фруктовый лёд, очень похожий на снег. В отличие от мороженого и сорбета, это лакомство практически не содержит воздуха. Вы узнаете, что настоящая гранита всегда делается исключительно из натуральных ингредиентов: разнообразных свежих фруктов, кофе, шоколада, фисташковой или миндальной пасты. Для местных жителей этот освежающий десерт — своеобразный ритуал, который заказывают вместе с пышной круглой булочкой бриошь. Я научу правильно лакомиться гранитой, обмакивая в неё кусочки бриошь.

Легендарный лимонадный киоск

Я покажу самый знаменитый на острове лимонадный киоск, здесь даже ночью «толкучка» из горожан. Сицилийцы — народ невероятно консервативный, предпочитающий привычные места. Вы почувствуете на себе, что лето в Катании очень жаркое. Местные жители охлаждаются своеобразным на вкус, но легко утоляющим жажду напитком «Selz». Его готовят из газированной воды, свежевыжатого лимонного сока и соли. Вы сможете попробовать Selz и другие чудесные лакомства, которые вам точно понравятся! И напоследок я покажу небольшую, но очень популярную у местных жителей улицу, где можно очень вкусно пообедать или поужинать. Советую попробовать сочные, ароматные, нежные, тающие во рту котлеты, одно из самых вкусных сицилийских блюд.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на открытом воздухе. Важно одеваться по погоде, быть в удобной обуви. Также советую взять с собой воду, солнечные очки, головной убор, зонт на случай дождя и фотокамеру.
  • Рыбный рынок работает ежедневно до 12 дня, кроме воскресенья и праздничных дней.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустации не включены в стоимость
  • По вашему желанию, можем посетить смотровую площадку на Соборной площади. Входной билет стоит 4 евро. Пн — выходной.
  • Посещение театра Массимо Беллини по желанию. Входной билет — 5 евро. Часы работы: с 10.00 до 13.00 (вторник-суббота).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дуомской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Катании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 715 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я, как и вы, большой любитель путешествий. Объехав полмира, я нашла рай на земле — Сицилию, влюбилась в неё с первого взгляда и, как оказалось, это
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взаимно. Я обрела здесь множество друзей и сейчас являюсь студенткой университета Катании, надеюсь получить диплом в следующем году. Ко мне часто приезжают друзья, которым я показываю свои любимые места на Сицилии, и каждый раз в ответ слышу радостные возгласы, что это была лучшая поездка в их жизни. Это заряжает и вдохновляет, делиться знаниями и секретами о Сицилии доставляет мне огромное удовольствие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку. Она прекрасно знает историю города, ответила на все наши вопросы и сделала экскурсию легкой, живой и увлекательной. Время пролетело незаметно! Кроме того, Янина порекомендовала нам замечательные местные рестораны, которые мы потом посетили и остались в полном восторге. Искренне рекомендуем! 🌿
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
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О
Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
Очень хороший гид, интересно рассказывает. Очень приятный человек. Всегда была на связи
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Виктория
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика пришлось, похоже, скорректировать маршрут и иногда перемещаться короткими перебежками - но все получилось замечательно:
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грамотно составленный маршрут, неспешная прогулка и увлекательные рассказы, со множеством интересных деталей и личных впечатлений. Отличная коммуникация с гидом, и до экскурсии, и после (дополнительная информация и ссылки). И советы, где и что увидеть, куда сходить и что попробовать, которыми мы, к слову сказать, с удовольствием воспользовались.

Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Янине. Было интересно и не скучно. К сожалению, из-за дождика
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Borisenko
Экскурсию в Катании проводила Янина. Не смотря на дождик, экскурсия была очень интересная и насыщенная. Помимо исторических знаний и знаний по местным особенностям архитектуры и искусства, Янина рассказала много интересного о современной жизни и быте сицилийцев. Время пролетело очень быстро. Было ощущение, что это прогулка с давно знакомым мне человеком. Большое спасибо!
Всем рекомендую первое свидание с Катанией☀️
Экскурсию в Катании проводила Янина. Не смотря на дождик, экскурсия была очень интересная и насыщенная. Помимо
Экскурсию в Катании проводила Янина. Не смотря на дождик, экскурсия была очень интересная и насыщенная. Помимо
Экскурсию в Катании проводила Янина. Не смотря на дождик, экскурсия была очень интересная и насыщенная. Помимо
Экскурсию в Катании проводила Янина. Не смотря на дождик, экскурсия была очень интересная и насыщенная. Помимо
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Максим
Хотим отметить, что гид Виктория очень информативный гид, который даже после экскурсии дала много информации по местам, которые нужно посетить, спасибо Вам🤗, информация нам пригодилась. Экскурсия была на одном дыхании, интересно, не занудно, с юмором. Кто сомневается брать экскурсию или нет??? 🤔 Говорим точно берите, сами Вы Катанию не узнаете и не увидите. Желаем всем хорошего отпуска и интересных экскурсий!!!
Хотим отметить, что гид Виктория очень информативный гид, который даже после экскурсии дала много информации по
Хотим отметить, что гид Виктория очень информативный гид, который даже после экскурсии дала много информации по
Хотим отметить, что гид Виктория очень информативный гид, который даже после экскурсии дала много информации по
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G
Замечательная экскурсия, спокойная, хорошо организованная, получили отличные рекомендации для продолжения нашей поездки. Очень понравилась.
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