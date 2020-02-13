26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с невероятной архитектурой, историей и кухней

Виктория
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Виктория – ваш гид
Приглашаю на экскурсию всех, кто впервые в Катании.

Я помогу вам окунуться в атмосферу древнего города, его истории и легенды, расскажу о местных обычаях, кухне и нравах, не перегружая датами и фактами, дам несколько полезных рекомендаций.

Это будет занимательная, веселая и запоминающаяся прогулка по самым интересным местам Катании.

Я подарю вам хорошее настроение и незабываемые впечатления о жемчужине Средиземноморья — Сицилии!
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Дуомской площади
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У этой экскурсии26 отзывов
4.62
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией

Что вас ожидает

Соборная площадь и колоритный рыбный рынок
Катания — город у подножия самого крупного действующего вулкана в Европе. Я люблю сравнивать ее с пирогом, где каждый слой — это эпоха. Кого здесь только не было: греки, римляне, арабы, норманны! В качестве розочки на торте выступают роскошные фасады в стиле рококо, а сливки — это витиеватая белая отделка чёрного, построенного из лавового камня, города. Мы начнем прогулку на Соборной площади, где я расскажу о слоне, символе Катании, и покровительнице города Святой Агате, её истории и отношении к ней жителей, а также покажу прекрасное место с отличным видом на город и Этну. Далее вы посетите знаменитый и очень атмосферный рыбный рынок, на котором глаза разбегаются от разнообразия морских гадов (кстати, итальянцы называют их более романтично «морскими фруктами»): каракатиц, мидий, ракушек, креветок различных мастей и размеров. Одним словом, здесь есть все: от мелкой серебристой сардины до огромной рыбы-меч, королевы здешних морей. Продавцы на рынке, как актеры в спектакле, поют и танцуют (порой очень достойно!). Вам покажется, что вы оказались в настоящем театре.

Монументальный средневековый замок и великолепный оперный театр
Вы пройдете мимо прекрасной барочной улочки Крочифери к величественному замку Урсино. Уверена, вас поразит его вид: потоки застывшей лавы обхватили средневековую крепость в свои объятия. Я раскрою вам историю замка и его тайны. Затем, с небольшой остановкой в прекрасной винной лавке, мы направимся к театру Массимо Беллини. Вас не оставят равнодушными невероятные изящество и красота театра. Его открытие состоялось 31 мая 1890 года, исполнялся шедевр Беллини «Норма». Расскажу интересный факт: паста «алла норма», культовое сицилийское блюдо, обязано своим названием Нино Мартольо, известному комедиографу. Ужиная в одном из ресторанов Катании, он воскликнул: «Как Норма!», сравнивая вкуснейшее блюдо с известной одноименной оперой Беллини. Вы узнаете, как готовится знаменитая паста, и удивитесь, что рецепт за много лет не претерпел никаких изменений, что, на мой взгляд, неудивительно, ведь он идеален!

Лучшие местные сладости в старинном кафе
Прогуливаясь по главной улице Катании — Этнеа, вы окажетесь в настоящей «дольче вита», ведь самые вкусные сладости Италии находятся здесь, на солнечной Сицилии. В старинном кафе города вы отведаете традиционные знаменитые десерты острова, перечислю некоторые из них:

  • Канноло с рикоттой — вы сможете попробовать изумительную хрустящую трубочку, наполненную свежайшим нежным сыром рикотта.
  • Кассата — знаменитый десерт состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликёром, а также слоев рикотты, цукатов и шоколадного или ванильного наполнителя. Я расскажу о местных вариациях кассаты, каждая из которых претендует на первенство. Например, в Катании пирожное покрыто белой глазурью и украшено одинокой вишенкой, такая подача символизирует грудь святой Агаты.
  • Гранита — фруктовый лёд, очень похожий на снег. В отличие от мороженого и сорбета, это лакомство практически не содержит воздуха. Вы узнаете, что настоящая гранита всегда делается исключительно из натуральных ингредиентов: разнообразных свежих фруктов, кофе, шоколада, фисташковой или миндальной пасты. Для местных жителей этот освежающий десерт — своеобразный ритуал, который заказывают вместе с пышной круглой булочкой бриошь. Я научу правильно лакомиться гранитой, обмакивая в неё кусочки бриошь.

Легендарный лимонадный киоск
Я покажу самый знаменитый на острове лимонадный киоск, здесь даже ночью «толкучка» из горожан. Сицилийцы — народ невероятно консервативный, предпочитающий привычные места. Вы почувствуете на себе, что лето в Катании очень жаркое. Местные жители охлаждаются своеобразным на вкус, но легко утоляющим жажду напитком «Selz». Его готовят из газированной воды, свежевыжатого лимонного сока и соли. Вы сможете попробовать Selz и другие чудесные лакомства, которые вам точно понравятся! И напоследок я покажу небольшую, но очень популярную у местных жителей улицу, где можно очень вкусно пообедать или поужинать. Советую попробовать сочные, ароматные, нежные, тающие во рту котлеты, одно из самых вкусных сицилийских блюд.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на открытом воздухе. Важно одеваться по погоде, быть в удобной обуви. Также советую взять с собой воду, солнечные очки, головной убор, зонт на случай дождя и фотокамеру.
  • Рыбный рынок работает ежедневно до 12 дня, кроме воскресенья и праздничных дней.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустации не включены в стоимость
  • По вашему желанию, можем посетить смотровую площадку на Соборной площади. Входной билет стоит 4 евро. Пн — выходной.
  • Посещение театра Массимо Беллини по желанию. Входной билет — 5 евро. Часы работы: с 10.00 до 13.00 (вторник-суббота).
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией
Первое свидание с Катанией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Дуомской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я, как и вы, большой любитель путешествий. Объехав полмира, я нашла рай на земле — Сицилию, влюбилась в неё с первого взгляда и, как оказалось, это взаимно. Я обрела здесь множество друзей и сейчас являюсь студенткой университета Катании, надеюсь получить диплом в следующем году. Ко мне часто приезжают друзья, которым я показываю свои любимые места на Сицилии, и каждый раз в ответ слышу радостные возгласы, что это была лучшая поездка в их жизни. Это заряжает и вдохновляет, делиться знаниями и секретами о Сицилии доставляет мне огромное удовольствие.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Прикоснулись к многовековой истории и культуре Катании в легкой, интересной беседе. Несколько часов пролетели незаметно, так как были заполнены впечатлениями, восторгом и восхищением. Очень рекомендую!
22 января 2020
Экскурсию проводила Янина,по предварительной договорённости с Викторией.Янина пунктуальный и тактичный человек,интересный собеседник,информацию преподносит доступно.Так как она сомелье,то успела преподать нам основы дегустации местных сыров и вин,что весьма разнообразило наш маршрут)А так же посоветовала нам ресторан для ужина,забронировав столик(ресторан просто супер).Спасибо,Янина!Надеемся на будущую встречу!
12 января 2020
Виктория провести экскурсию не смогла, подменялась на свою подругу Янину. Думаю экскурсия подойдёт тем, кто ленится почитать историю города в интернете. Все достаточно сухо, места показаны самые популярные туристические. Узнать о жизни города и горожан практически ничего не удалось, гид специализируется на формальных архитектурно-исторических заметках в узком спектре. Если кроме справочных материалов вас интересует актуальнвя жизнь сегодняшней Катании, стоит подобрать другую экскурсию.
26 ноября 2019
Экскурсией наша маленькая компания осталась очень довольна . Правда тема экскурсии и гид были заменены . но не в ущерб . Мы заменили обзорку на экскурсию на вулкан ЭТНА , и мы были с Яниной , нам порекомендовала ее Виктория . Заказывала я экскурсию заранее .Янина нам предложила к этой экскурсии посетить восстановленный монастырь капуцинов и винодельню . Мы совсем не пожалели . Этну мы посмотрели , погода выдалась солнечная Этна во всей красе. После это Янина нас повезла в монастырь, по времени не очень успевали , но Янина позвонила и попросила задержаться . Монастырь восстановлен семьей энтузиастов, из руин вполне нормальный музей . Хозяин еще как то умудрился уговорить последнего монаха и тот ему передал секреты по сбору трав . изготовление отваров , крема и.т.д Ну как всегда мы накупили всего по чуть чуть . После этого Янина нас повезла на винодельню и очень профессионально рассказала об изготовлении вина . о букете , о купаже .Как и с чем лучше пить вино . какой сыр , к какому вину . Хотя мы в разных странах всегда посещаем винодельни . Но здесь узнали много нового . Спасибо Янине за организацию нашего отдыха !!!!!
9 ноября 2019
Маршрут был хороший, но гид очень обладал очень поверхностыми знаниями в исторических вопросах, поэтому по факту нас просто провели по тем местам, где мы могли прогуляться и самостоятельно. Экскурсия подойдёт людям, которые не могут ориентироваться в пространстве и не владеют ни итальянским, ни английским языком.
18 сентября 2019
По непонятной причине, Виктория экскурсию не проводила. Вместо нее экскурсоводом была Янина .Очень благодарны за интересную экскурсию. Посетили много интересных мест .Мэрию, храм на площавди . С Яниной было легко и интересно.. Рассказ о Катании, дегустация местных продуктов надолго останутся в нашей памяти .Туристы из Портленда
16 сентября 2019
Прекрасная экскурсия .Все очень интересно.Порекомендуем обязательно и гида и экскурсию
27 августа 2019
Экскурсию проводила гид Янина, провела нас по самым интересным местам старого города. Рассказа об истории города, ответила на все интересующие вопросы. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!!!
14 августа 2019
Экскурсия понравилась всем! Я бы это назвала увлекательной прогулкой по знакомым местам, сопровождаемой интересными историческими справками. Помимо архитектуры и главных достопримечательностей, я увидела настоящую жизнь со всеми ньюансами! Всем советую начать знакомство с Катанией таким образом!
26 июля 2019
17 июня мы посетили экскурсию "Первое свидание с Катанией" и нашим гидом была Янина. Сказать, что было хорошо это ничего не сказать. Янина влюбила нас в этот город. Мы бродили красивыми улочками и любовались городом, ели каноли в кафешке и т.д Мы наслаждались Катанией и гуляли не с гидом, а очень доброй, эрудированной, замечательной давней подругой. С нами была знакомая в возрасте, но Янина организовала так экскурсию, что мы даже не заметили, как пролетело время. Мы брали потом и групповые экскурсии других туроператоров, но такого восхищения и наслаждения как от гида Трипстера - Янины мы не получили. РЕКОМЕНДУЕМ!!!!
Ещё 16 отзывов

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