18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды

О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Катания — самый живой город восточного побережья Сицилии и несколько тысячелетий увлекательной истории.

Вы исследуете исторический центр, найдёте то, что «спрятали» века и стихия, попробуете город на вкус, проедете по побережью и посетите рыбацкие пригороды.

Все это время вас будут сопровождать рассказы о прошлом и настоящем Катании, а также греческие мифы, ставшие неотъемлемой частью местной культуры.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды

Что вас ожидает

История города «камень за камнем»
На экскурсии вы узнаете о том, что хранит в себе земля острова и о каких эпохах могут рассказать разноуровневые раскопки в городе с почти четырехтысячелетней историей, запечатлённой в чёрном базальте и скрытой под толщей культурных слоёв. Вы пройдете по местам, хранящим память о греках, римлянах, византийцах, арабах. В историческом центре Катании прогуляетесь по кварталам Чивита, Сан Берилло и Джудекка, увидите монастыри, приюты для бедных, больницы и университет. В программе также будет средневековый замок Урсино, где я расскажу о том, как, когда и почему «замок у моря» оказался в центре города, что в нём происходило раньше и что находится в его стенах сейчас. Кроме того, вас ждет встреча с Древним Римом в 21 веке — вы изучите римский амфитеатр и греко-римский театр и узнаете, зачем они были построены и почему веками прятались.

Триумф барокко в Катании
Вы познакомитесь с историей главного собора города, внутренним убранством и наиболее важными элементами, ознаменовавшими его трансформацию. На примере ансамбля самой площади исследуете особенности барокко в исполнении Ваккарини, осмотрите фонтан слона — символ Катании и узнаете подземные секреты площади. На улице Крочифери — «ювелирной витрине барокко» — осмотрите церкви, и услышите, какие тайны и легенды связаны с религиозными постройками. А в облике господских дворцов обнаружите интересное сочетание разных архитектурных стилей: барокко, классики и модерна.

Религиозная жизнь города
Возле бывшего бенедектинского монастыря и импозантной церкви Сан Николо Ла Рена вы узнаете, кем же были эти бенедиктинцы и что такое рена, а также познакомитесь с прошлой жизнью обители, где сегодня располагается университет. Во время экскурсии я также расскажу о наиболее почитаемой здесь христианской мученице и покажу места, связанные с жизнью и культом Святой Агаты.

Сицилийский колорит и культура
Возле главного объекта культурной жизни города — оперного театр имени Винченцо Беллини, я расскажу о творчестве всемирно известного композитора. На рынке «Пескерия» вам предстоит оценить богатство его ассортимента и колорит торговых рядов. И, конечно, без внимания не останутся истории об извержениях и землетрясениях, которые всякий раз укрепляли дух жителей, с древних времён неуклонно веривших в покровительство и защиту богов и святых, и безусловно отразились в культуре и быте народа.

Организационные детали

  • Для прогулки вам необходимы: удобная обувь, фотоаппарат, в летний период — головной убор и бутылочка воды, любознательность и хорошее настроение!

Этому городу можно посвятить полдня, а можно и остаться здесь на целый день, пообедать или поужинать в одном из многочисленных ресторанов, провести несколько часов, гуляя по элегантным магазинам, или совместить экскурсию с другими тематическими прогулками.

Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я профессиональный гид по региону Сицилия. Родилась и училась в Санкт-Петербурге, выпускница университета им. А.И. Герцена. С 2004 года живу на Сицилии, где окончила Университет Катании, курсы экологического туризма, гастрономического туризма, сомелье AIS. Свободное от работы время посвящаю путешествиям по Италии и за её пределами, самообразованию, чтению, кино, музыке, фотографии и настольным играм. Моё профессиональное кредо — быть интересным и внимательным собеседником для каждого гостя. С удовольствием открою для вас Сицилию — кусочек солнечной земли, который найдёт себе уютное место в вашем сердце и будет согревать вас в холодные и ненастные дни!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Нас было двое взрослых и двое детей 16 и 13 лет. Гид Татьяна грамотный и разносторонне компетентный человек, прекрасный рассказчик любящий Катанию. Наша увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании, 3,5 часа прошли не заметно. Помимо духовной пищи, Татьяна показала, где вкусно и недорого поесть. Большой спасибо!
18 сентября 2019
Отличная экскурсия! Увидели и узнали много интересного. Татьяна замечательно рассказывает, хорошо разбирается в искусстве и истории.
7 сентября 2019
Посетили экскурсию 24 августа 2019 г., узнали исторические факты о Катании, прогулялись по интересным местам, город открылся с другой стороны! Спасибо за интересную экскурсию и приятно проведенное время!
2 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Катания безусловно интересный город и в плане историческом и в архитектурном. Ещё одна средиземноморская жемчужина. Однозначно советуем посмотреть город и лучше это делать с хорошим гидом. Татьяна не только познакомила нас с Катанием, но и ответила на вопросы, которые обязательно возникают у туристов. Спасибо за отлично проведенное время.
26 августа 2019
Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию по Катании. Было одновременно интересно, непринужденно и весело. Она знает много исторических фактов, легенд, культурных и гасрономических особенностей Катании и умеет их правильно подать. За три с половиной часа увидели город по новому и даже успели продегутировать местные гратини. С учётом жары это было очень кстати.
18 июля 2019
Наша экскурсия по Катании была очень яркой, живой и интересной. Татьяна прекрасный рассказчик, причем не только про историю Катании и Сицилии в целом, у нас было много дополнительных вопросов про нравы, обычаи, да и в конце концов - мы просто смогли вместе с Татьяной попробовать местные сладости, узнать историю их возникновения и легенды, связанные с ними. Сам темп экскурсии подстраивался под нас, так что было очень комфортно, несмотря на жару. Так же Татьяна подсказала хорошие ресторанчики на местном рынке, где мы отлично поели морепродуктов. Большое спасибо за проведенную экскурсию, очень рекомендую ее к посещению.
18 июля 2019
Экскурсия оченнь понравилась, большое спасибо гиду .
13 июля 2019
Очень понравилось провести несколько часов, которые пролетели незаметно. Татьяна не просто грамотный гид , знаток историй, легенд, но также прекрасный рассказчик, вовлеченный в свое дело профессионал и энергетически сильный и приятный человек. Обязательно будем ждать новых встреч
19 апреля 2019
Наша экскурсия с Татьяной изначально планировалась на группу из 5-и человек, но в итоге реализовалась как индивидуальная и прошла на высоком уровне. Татьяна любезно помогла нам сориентироваться в городе при подъезде к месту встречи и была очень внимательна ко всем вопросам и пожеланиям во время прогулки, изменив при этом основной маршрут таким образом, чтобы показать больше местных достопримечательностей. Рассказ Татьяны был интересным и хорошо структурированным, так что большая часть фактов воспринималась легко и до сих пор со мной :) Приятной неожиданностью был перерыв на кофе в очень необычном кафе и потрясающее угощение под названием “Granite”. Кроме того, я благодарен Татьяне за советы по посещению других мест на Сицилии, которыми постараюсь воспользоваться при первой возможности.
11 января 2019
Огромное спасибо за экскурсию нашему удивительному гиду Татьяне! Она потрясающе провела наше первое знакомство с Катанией. Готовясь к путешествию и читая разные путеводители, я боялась, что в городе особенно и нечего смотреть. Это абсолютная неправда! Катания - прекраснейший город Сицилии с интереснейшей историей, великолепной архитектурой в стиле барокко и замечательными приветливыми людьми. Татьяна очень интересно рассказывала, отвечала подробно на все вопросы. Особая благодарность за экскурсию внутри театра Беллини (это была моя просьба!). Сам театр поражает своим великолепием и акустикой, нам даже повезло немного увидеть репетицию оркестра и хора! Еще раз благодарим нашего гида Татьяну!!!
Ещё 8 отзывов

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2.5 часа
26 отзывов
Познакомиться с невероятной архитектурой, историей и кухней
Приглашаю на экскурсию всех, кто впервые в Катании. Я помогу вам окунуться в атмосферу древнего города, его истории и легенды, расскажу о местных обычаях, кухне и нравах, не перегружая датами и фактами, дам несколько полезных рекомендаций. Это будет занимательная, веселая и запоминающаяся прогулка по самым интересным местам Катании. Я подарю вам хорошее настроение и незабываемые впечатления о жемчужине Средиземноморья — Сицилии!

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