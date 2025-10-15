18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды

Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Катания - это город с богатой историей и культурой. На экскурсии вы узнаете о древних цивилизациях, оставивших след в архитектуре и культуре города.

Прогулка по историческим кварталам, осмотр средневекового замка Урсино
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и знакомство с римским амфитеатром. Величественные соборы и церкви, тайны барокко и легенды о Святой Агате. Оперный театр имени Винченцо Беллини и колоритный рынок «Пескерия» добавят ярких впечатлений. Удобная обувь и фотоаппарат помогут запечатлеть незабываемые моменты

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Древние раскопки
  • 🎭 Римский амфитеатр
  • ⛪ Барочные соборы
  • 🏰 Средневековый замок Урсино
  • 🎨 Оперный театр Беллини
  • 🛍️ Рынок «Пескерия»
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды

Что можно увидеть

  • Чивита
  • Сан Берилло
  • Джудекка
  • Замок Урсино
  • Римский амфитеатр
  • Греко-римский театр
  • Собор
  • Фонтан слона
  • Церкви на улице Крочифери
  • Бенедектинский монастырь
  • Церковь Сан Николо Ла Рена
  • Оперный театр имени Винченцо Беллини
  • Рынок «Пескерия»

Описание экскурсии

История города «камень за камнем»

На экскурсии вы узнаете о том, что хранит в себе земля острова и о каких эпохах могут рассказать разноуровневые раскопки в городе с почти четырехтысячелетней историей, запечатлённой в чёрном базальте и скрытой под толщей культурных слоёв. Вы пройдете по местам, хранящим память о греках, римлянах, византийцах, арабах. В историческом центре Катании прогуляетесь по кварталам Чивита, Сан Берилло и Джудекка, увидите монастыри, приюты для бедных, больницы и университет. В программе также будет средневековый замок Урсино, где я расскажу о том, как, когда и почему «замок у моря» оказался в центре города, что в нём происходило раньше и что находится в его стенах сейчас. Кроме того, вас ждет встреча с Древним Римом в 21 веке — вы изучите римский амфитеатр и греко-римский театр и узнаете, зачем они были построены и почему веками прятались.

Триумф барокко в Катании

Вы познакомитесь с историей главного собора города, внутренним убранством и наиболее важными элементами, ознаменовавшими его трансформацию. На примере ансамбля самой площади исследуете особенности барокко в исполнении Ваккарини, осмотрите фонтан слона — символ Катании и узнаете подземные секреты площади. На улице Крочифери — «ювелирной витрине барокко» — осмотрите церкви, и услышите, какие тайны и легенды связаны с религиозными постройками. А в облике господских дворцов обнаружите интересное сочетание разных архитектурных стилей: барокко, классики и модерна.

Религиозная жизнь города

Возле бывшего бенедектинского монастыря и импозантной церкви Сан Николо Ла Рена вы узнаете, кем же были эти бенедиктинцы и что такое рена, а также познакомитесь с прошлой жизнью обители, где сегодня располагается университет. Во время экскурсии я также расскажу о наиболее почитаемой здесь христианской мученице и покажу места, связанные с жизнью и культом Святой Агаты.

Сицилийский колорит и культура

Возле главного объекта культурной жизни города — оперного театр имени Винченцо Беллини, я расскажу о творчестве всемирно известного композитора. На рынке «Пескерия» вам предстоит оценить богатство его ассортимента и колорит торговых рядов. И, конечно, без внимания не останутся истории об извержениях и землетрясениях, которые всякий раз укрепляли дух жителей, с древних времён неуклонно веривших в покровительство и защиту богов и святых, и безусловно отразились в культуре и быте народа.

Организационные детали

  • Для прогулки вам необходимы: удобная обувь, фотоаппарат, в летний период — головной убор и бутылочка воды, любознательность и хорошее настроение!

Этому городу можно посвятить полдня, а можно и остаться здесь на целый день, пообедать или поужинать в одном из многочисленных ресторанов, провести несколько часов, гуляя по элегантным магазинам, или совместить экскурсию с другими тематическими прогулками.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Катании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 320 туристов
Я профессиональный гид по региону Сицилия. Родилась и училась в Санкт-Петербурге, выпускница университета им. А. И. Герцена. С 2004 года живу на Сицилии, где окончила Университет Катании, курсы экологического туризма,
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гастрономического туризма, сомелье AIS. Свободное от работы время посвящаю путешествиям по Италии и за её пределами, самообразованию, чтению, кино, музыке, фотографии и настольным играм. Моё профессиональное кредо — быть интересным и внимательным собеседником для каждого гостя. С удовольствием открою для вас Сицилию — кусочек солнечной земли, который найдёт себе уютное место в вашем сердце и будет согревать вас в холодные и ненастные дни!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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Алексей
Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в
Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в
Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в
Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в
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М
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не пожалели, он восхитителен! Прекрасно провели время и в рекомендованном ресторане.
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не
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K
Замечательная экскурсия, Катания очень красивый город с удивительной историей. Были с мужем очень понравилось, оч рекомендуем. Татьяна - интересный экскурсовод / рассказчик. Экскурсия была оч познавательной и интересной. Спасибо. Если получиться приехать на Сицилию ещё в ближайшее время обязательно продолжим - полдня это катастрофически мало для волшебной Катании.
Замечательная экскурсия, Катания очень красивый город с удивительной историей. Были с мужем очень понравилось, оч рекомендуем.
Замечательная экскурсия, Катания очень красивый город с удивительной историей. Были с мужем очень понравилось, оч рекомендуем.
Замечательная экскурсия, Катания очень красивый город с удивительной историей. Были с мужем очень понравилось, оч рекомендуем.
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И
Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.
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Е
Наша экскурсия по Катании была очень яркой, живой и интересной. Татьяна прекрасный рассказчик, причем не только про историю Катании и Сицилии в целом, у нас было много дополнительных вопросов про
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нравы, обычаи, да и в конце концов - мы просто смогли вместе с Татьяной попробовать местные сладости, узнать историю их возникновения и легенды, связанные с ними. Сам темп экскурсии подстраивался под нас, так что было очень комфортно, несмотря на жару. Так же Татьяна подсказала хорошие ресторанчики на местном рынке, где мы отлично поели морепродуктов. Большое спасибо за проведенную экскурсию, очень рекомендую ее к посещению.

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П
Наша экскурсия с Татьяной изначально планировалась на группу из 5-и человек, но в итоге реализовалась как индивидуальная и прошла на высоком уровне. Татьяна любезно помогла нам сориентироваться в городе при
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подъезде к месту встречи и была очень внимательна ко всем вопросам и пожеланиям во время прогулки, изменив при этом основной маршрут таким образом, чтобы показать больше местных достопримечательностей. Рассказ Татьяны был интересным и хорошо структурированным, так что большая часть фактов воспринималась легко и до сих пор со мной:) Приятной неожиданностью был перерыв на кофе в очень необычном кафе и потрясающее угощение под названием “Granite”. Кроме того, я благодарен Татьяне за советы по посещению других мест на Сицилии, которыми постараюсь воспользоваться при первой возможности.

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