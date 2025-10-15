18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Катания - это город с богатой историей и культурой. На экскурсии вы узнаете о древних цивилизациях, оставивших след в архитектуре и культуре города.Прогулка по историческим кварталам, осмотр средневекового замка Урсино

Описание экскурсии

История города «камень за камнем»

На экскурсии вы узнаете о том, что хранит в себе земля острова и о каких эпохах могут рассказать разноуровневые раскопки в городе с почти четырехтысячелетней историей, запечатлённой в чёрном базальте и скрытой под толщей культурных слоёв. Вы пройдете по местам, хранящим память о греках, римлянах, византийцах, арабах. В историческом центре Катании прогуляетесь по кварталам Чивита, Сан Берилло и Джудекка, увидите монастыри, приюты для бедных, больницы и университет. В программе также будет средневековый замок Урсино, где я расскажу о том, как, когда и почему «замок у моря» оказался в центре города, что в нём происходило раньше и что находится в его стенах сейчас. Кроме того, вас ждет встреча с Древним Римом в 21 веке — вы изучите римский амфитеатр и греко-римский театр и узнаете, зачем они были построены и почему веками прятались.

Триумф барокко в Катании

Вы познакомитесь с историей главного собора города, внутренним убранством и наиболее важными элементами, ознаменовавшими его трансформацию. На примере ансамбля самой площади исследуете особенности барокко в исполнении Ваккарини, осмотрите фонтан слона — символ Катании и узнаете подземные секреты площади. На улице Крочифери — «ювелирной витрине барокко» — осмотрите церкви, и услышите, какие тайны и легенды связаны с религиозными постройками. А в облике господских дворцов обнаружите интересное сочетание разных архитектурных стилей: барокко, классики и модерна.

Религиозная жизнь города

Возле бывшего бенедектинского монастыря и импозантной церкви Сан Николо Ла Рена вы узнаете, кем же были эти бенедиктинцы и что такое рена, а также познакомитесь с прошлой жизнью обители, где сегодня располагается университет. Во время экскурсии я также расскажу о наиболее почитаемой здесь христианской мученице и покажу места, связанные с жизнью и культом Святой Агаты.

Сицилийский колорит и культура

Возле главного объекта культурной жизни города — оперного театр имени Винченцо Беллини, я расскажу о творчестве всемирно известного композитора. На рынке «Пескерия» вам предстоит оценить богатство его ассортимента и колорит торговых рядов. И, конечно, без внимания не останутся истории об извержениях и землетрясениях, которые всякий раз укрепляли дух жителей, с древних времён неуклонно веривших в покровительство и защиту богов и святых, и безусловно отразились в культуре и быте народа.

Организационные детали

Для прогулки вам необходимы: удобная обувь, фотоаппарат, в летний период — головной убор и бутылочка воды, любознательность и хорошее настроение!

Этому городу можно посвятить полдня, а можно и остаться здесь на целый день, пообедать или поужинать в одном из многочисленных ресторанов, провести несколько часов, гуляя по элегантным магазинам, или совместить экскурсию с другими тематическими прогулками.