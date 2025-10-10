Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
Сегодня в 09:30
12 окт в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
27 окт в 09:30
28 окт в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
15 окт в 09:30
16 окт в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
