1 чел. По популярности На машине 6.5 часов 31 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Путешествие на вулкан Этна Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы €350 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 66 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка Начало: Дуомской площади €100 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 31 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Катании

