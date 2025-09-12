Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
14 сен в 09:30
15 сен в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
15 сен в 09:30
17 сен в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
