Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Морской круиз с посещением острова Капри

Гид S.
Гид S. – Гид из Казерты
Морской круиз с посещением острова Капри
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €214 за человека

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Морской круиз с посещением острова Капри
Морской круиз с посещением острова Капри
Трансфер до острова на корабле 🛳️. На круизном катере путешествие вокруг острова, с демонстрацией памятников античной культуры, знаменитые скалы Фаральони, где находится арка любви, проплыв под сводами которой вам надолго гарантированы совет да любовь в личной жизни. Далее вас ждет экскурсия ⛳ в потрясающий " Голубой грот», входная арка грота, ведущая в пещеру расположена очень низко над водой и благодаря свету проникающему через отверстие под водой, все приобретает необыкновенный голубой отттенок. : Вернувшись с морской прогулки мы посетим Анакапри, откуда подъемник канатной дороги поднимет вас на самую высокую точку острова гору Монте-Соларе, откуда открывается прекрасный вид на всю панораму острова. Совершив далее прогулку 👣 по Анакапри мы посетим базилику, где можно передвигаться только по искусственным покрытиям, идудущим вдоль стен, т. к весь пол выложен мозаикой на сюжет грехопадения и последующего за этим изгнания из Рая Адама и Евы.
Переехав в другой город 🏙️, который называется Капри, мы попадаем в мир очень богатых и знаменитых людей, где каждый камень имеет свою историю 📖, связанную с пребыванием знаменитостей в этих местах. Всем нам знакомые Ленин и Горький тоже отдыхали здесь. Горький даже основал партийную школу, куда приезжали из России на обучение будующие лидеры движения.
На обратном пути сделав, остановку в Сорренто мы посетим и продегустируем продукцию ликерного завода, где производят лучший на побережье ликер " Лимончелло»
Начало и место завершения
🚩 Caserta
Морской круиз с посещением острова Капри

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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