Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Трансфер до острова на корабле 🛳️. На круизном катере путешествие вокруг острова, с демонстрацией памятников античной культуры, знаменитые скалы Фаральони, где находится арка любви, проплыв под сводами которой вам надолго гарантированы совет да любовь в личной жизни. Далее вас ждет экскурсия ⛳ в потрясающий " Голубой грот», входная арка грота, ведущая в пещеру расположена очень низко над водой и благодаря свету проникающему через отверстие под водой, все приобретает необыкновенный голубой отттенок. : Вернувшись с морской прогулки мы посетим Анакапри, откуда подъемник канатной дороги поднимет вас на самую высокую точку острова гору Монте-Соларе, откуда открывается прекрасный вид на всю панораму острова. Совершив далее прогулку 👣 по Анакапри мы посетим базилику, где можно передвигаться только по искусственным покрытиям, идудущим вдоль стен, т. к весь пол выложен мозаикой на сюжет грехопадения и последующего за этим изгнания из Рая Адама и Евы.

Переехав в другой город 🏙️, который называется Капри, мы попадаем в мир очень богатых и знаменитых людей, где каждый камень имеет свою историю 📖, связанную с пребыванием знаменитостей в этих местах. Всем нам знакомые Ленин и Горький тоже отдыхали здесь. Горький даже основал партийную школу, куда приезжали из России на обучение будующие лидеры движения.

На обратном пути сделав, остановку в Сорренто мы посетим и продегустируем продукцию ликерного завода, где производят лучший на побережье ликер " Лимончелло»