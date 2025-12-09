Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€594 за всё до 4 чел.
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
«Вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения, а ещё узнаете секреты строительства, согласно которым средневековые мастера возводили самую важную городскую площадь»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€354 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
«Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato»»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€460 за всё до 3 чел.
