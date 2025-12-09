Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Ливорно на русском языке, цены от €354. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 5 отзывов Круиз В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только) Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные Начало: На Муниципальной площади в Ливорно «По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения» €594 за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа 5 отзывов Круиз В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только) Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии Начало: На Муниципальной площади в Ливорно «Вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения, а ещё узнаете секреты строительства, согласно которым средневековые мастера возводили самую важную городскую площадь» €354 за всё до 3 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно) История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции Начало: В центе Ливорно «Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato»» €460 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ливорно

