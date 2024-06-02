Круиз
5 часов
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€560 за всё до 7 чел.
Круиз
4 часа
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Ливорно в июне 2024
Сейчас в Ливорно в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 560. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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