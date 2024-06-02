Выездные экскурсии из Ливорно

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Ливорно на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
🚗 На машине
Круиз
5 часов
2 отзыва
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
560 за всё до 7 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
🚗 На машине
Круиз
4 часа
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 7 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард.
    2 июня 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
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    а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Выездные»

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  1. В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
  2. В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
  3. Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в июне 2024
Сейчас в Ливорно в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 560. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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