Описание экскурсииВаше путешествие навстречу прекрасному. Этот однодневный маршрут создан для тех, кто хочет прикоснуться к самой сути Тосканы — её искусству, истории, величию и вдохновению. Тур идеально подходит круизным туристам со стоянкой корабля с 7:00 до 19:00: вы увидите две звезды региона — Флоренцию и Пизу, города, которые веками формировали лицо европейской культуры. 8:30 встреча с гидом в порту Ливорно Мы отправимся в путь и по дороге вы узнаете о Ливорно и о прошлом Тосканы, — землё мореплавателей, торговцев, художников и мыслителей. 10:00 — Флоренция — мечта каждого путешественника, и сюда стремятся попасть все. И через полтора часа окажетесь и вы в великом городе гениев. Для тех, кто впервые знакомиться с Флоренцией, 2 часа будет достаточно чтоб не закружилась голова от архитектуры и скульптуры, и всё таки увидеть главные символы столицы Тосканы: Кафедральный собор с Куполом Брунеллески, колокольней Джотто и Крестильней с «Вратами рая»; Площадь Синьёрии с Давидом, Нептуном и величественным Палаццо Веккьо; грандиозную набережную реки Арно и старинный мост Понте Веккьо, церковь Орсанмикеле и многое другое. Прогулка по средневековым улочкам старых кварталов Флоренции, где каждый шаг становится прикосновением к миру мастеров, ремесленников и поэтов, перенесёт вас на века назад — в живую историю, которая до сих пор дышит в камне и свете этого города. 13:30 — выезд из Флоренции в Пизу. Через 1 час мы окажемся в городе, который когда‑то был одной из самых могущественных морских республик Италии. Ведь именно на фоне её силы и амбиций рождается то, что позже назовут эпохой Возрождения. Пиза была настолько велика, что её мощь и богатство позволили создать белоснежный архитектурный ансамбль." Площади Чудес" — это путешествие в мир, где средневековые мастера стремились к совершенству: Кафедральный Собор — первый и главный храм Пизы; Баптистерий — самая большая крещальня Европы; Кладбище Camposanto — музей под открытым небом; и, конечно, знаменитая Падающая Башня, ставшая символом города и одним из чудес света. Вы узнаете, какие инженерные секреты использовали мастера, как создавали идеальные пропорции и почему именно здесь зародилась новая эстетика, которая позже расцветёт во Флоренции. 17:00 — возвращение в порт Ливорно После насыщенного дня, наполненного красотой, историей и вдохновением, Вы увезёте с собой встречу с двумя звёздами Тосканы и желание вернуться снова.
каждый день по мере заказа
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ✅Самые главные достопримечательности исторической части Флоренции
- ✅все монументы на "Площади Чудес": Кафедральный Собор, Крестильню, Мемориальное кладбище, Колокольню"Падающую башню"
Что включено
- Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
- Дополнительный час работы гида
- Посещение монументов с оплатой на месте:
- - Баптистерий или Каспосанто 8евро/ чел.
- - Кафедральный собор.
- - Падающая башня 20 евро// чел.
- - обед
Место начала и завершения?
Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Toscana
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день по мере заказа
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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