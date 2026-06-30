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Ирина Ваш гид в Ливорно Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €190 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ваше путешествие навстречу прекрасному. Этот однодневный маршрут создан для тех, кто хочет прикоснуться к самой сути Тосканы — её искусству, истории, величию и вдохновению. Тур идеально подходит круизным туристам со стоянкой корабля с 7:00 до 19:00: вы увидите две звезды региона — Флоренцию и Пизу, города, которые веками формировали лицо европейской культуры. 8:30 встреча с гидом в порту Ливорно Мы отправимся в путь и по дороге вы узнаете о Ливорно и о прошлом Тосканы, — землё мореплавателей, торговцев, художников и мыслителей. 10:00 — Флоренция — мечта каждого путешественника, и сюда стремятся попасть все. И через полтора часа окажетесь и вы в великом городе гениев. Для тех, кто впервые знакомиться с Флоренцией, 2 часа будет достаточно чтоб не закружилась голова от архитектуры и скульптуры, и всё таки увидеть главные символы столицы Тосканы: Кафедральный собор с Куполом Брунеллески, колокольней Джотто и Крестильней с «Вратами рая»; Площадь Синьёрии с Давидом, Нептуном и величественным Палаццо Веккьо; грандиозную набережную реки Арно и старинный мост Понте Веккьо, церковь Орсанмикеле и многое другое. Прогулка по средневековым улочкам старых кварталов Флоренции, где каждый шаг становится прикосновением к миру мастеров, ремесленников и поэтов, перенесёт вас на века назад — в живую историю, которая до сих пор дышит в камне и свете этого города. 13:30 — выезд из Флоренции в Пизу. Через 1 час мы окажемся в городе, который когда‑то был одной из самых могущественных морских республик Италии. Ведь именно на фоне её силы и амбиций рождается то, что позже назовут эпохой Возрождения. Пиза была настолько велика, что её мощь и богатство позволили создать белоснежный архитектурный ансамбль." Площади Чудес" — это путешествие в мир, где средневековые мастера стремились к совершенству: Кафедральный Собор — первый и главный храм Пизы; Баптистерий — самая большая крещальня Европы; Кладбище Camposanto — музей под открытым небом; и, конечно, знаменитая Падающая Башня, ставшая символом города и одним из чудес света. Вы узнаете, какие инженерные секреты использовали мастера, как создавали идеальные пропорции и почему именно здесь зародилась новая эстетика, которая позже расцветёт во Флоренции. 17:00 — возвращение в порт Ливорно После насыщенного дня, наполненного красотой, историей и вдохновением, Вы увезёте с собой встречу с двумя звёздами Тосканы и желание вернуться снова.

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