На экскурсии вы побываете в двух удивительных городах Тосканы: Пизе и Лукке.
Познакомитесь с их архитектурой, погуляете по центральным площадям и секретным улочкам, увидите основные достопримечательности. А главное — взгляните на них глазами местных жителей. Вас ждут забавные легенды и истории о борьбе за власть, о жадности и тщеславии, страхе и зависти.
Познакомитесь с их архитектурой, погуляете по центральным площадям и секретным улочкам, увидите основные достопримечательности. А главное — взгляните на них глазами местных жителей. Вас ждут забавные легенды и истории о борьбе за власть, о жадности и тщеславии, страхе и зависти.
Описание экскурсииДва города удивительной судьбы, такие близкие и такие разные. Светлая, воинственная, эгоистичная когда-то, и трогательно печальная сегодня Пиза и Лукка — самый милый и загадочный из городов Тосканы, такой значимый в прошлом и такой очаровательно провинциальный сегодня. Первым городом на нашем маршруте может быть Лукка. Не заманивая сенсационными памятниками, за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких средневековых улиц, многочисленных романских церквях, домов башен и ренессансных дворцах город прячет своё аристократическое обаяние, больше напоминая стиль северной Европы, нежели города Тосканы. За два часа экскурсии мы прогуляемся по средневековой крепостной стене с аллеей платанов, увидим красивые дворцы в стиле барокко, Домский собор Сан — Мартино, Церковь Сан Микеле с его воздушным фасадом, Базилику Сан — Фредиано, площадь амфитеатра. Городские башни как Гуиниджи с карликовыми дубами на ее вершине, или Башню часов, которые хранят истории о борьбе за власть, о жадности, тщеславии, зависти и страхе зодчих во время бессонных ночей золотого века церквей. Лукку и Пизу разделяют всего лишь небольшие холмы. И уже через 30 минут мы в другой атмосфере. Пизу сегодня, трудно представить близ морского побережья. Прошлое города живёт сегодня в монументах на Соборной площади города" Площади Чудес». Эти памятники комплекса, как свидетели процветания, амбиции и символ могущества 1-ой итальянской Морской Державы. Во время нашей обзорной 2- х часовой экскурсии посетим, по вашему выбору: 1. Кафедральный собор, где представиться отличная возможность познакомимся с произведениями искусства периода раннего Возрождения. 2. Баптистерии знаменитый особой акустикой. 3. «Кампосанто» с уникальной коллекцией древних римских саркофагов и с циклом фресок XIV - XV века, которые после длительных реставрационных работ занимают прежние места. Конечно, во всех подробностях, вы узнаете интересную историю самого знаменитого построения на Площади Чудес, колокольни или, как привычнее её называют,"Падающая башня". Можем просто прогуляться по городу и через элегантную «Площадь Рыцарей» — сердце старого города дойти до набережной реки Арно украшенной средневековыми дворцами.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Лукке:
- Дуомо Сан Мартино
- Театр Джильо
- Площадь Сан-Микеле-ин-Форо
- Часовую башню
- Башню Гуиниджи
- Площадь Амфитеатра
- Дворец Пфанер
- Церковь Сан Фредиано
- Улицу Финлунго
- Дом-музей Пучини
- Площадь Наполеона
- В Пизе:
- На «Площади Чудес»:
- Пизанский собор
- Баптистерий
- Кладбище «Кампосанто»
- Падающую башню
- Площадь Рыцарей
- Набережную реки Арно с дворцами
- Церковь Santa Maria della Spina
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер с водителем
Что не входит в цену
- Билеты в церкви и музеи
- Билет на шаттл из порта к месту встречи (если компания предоставляет платные билеты). Путешественники MSC CRUISES могут воспользоваться бесплатным шаттлом до стоянки Fortezza Vecchia
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Toscana
Завершение: Ливорно
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Из порта Ливорно в Пизу и Лукку: два города - две судьбы»
Индивидуальная
до 4 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €625 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €187 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €530 за всё до 4 чел.
€580 за экскурсию