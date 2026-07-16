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Описание экскурсии Экскурсия в Пизу из порта Ливорно: не только Пизанская башня, а настоящий характер города Большинство круизных туристов, прибывающих в порт Ливорно, выбирают Пизу. И это действительно лучший вариант, если хочется увидеть один из самых известных городов Италии всего за один день. Но если вы думаете, что Пиза — это только знаменитая Пизанская башня и несколько фотографий на «Площади Чудес», я с удовольствием докажу обратное. Мы начнем экскурсию с легендарной **Площади Чудес** — одного из красивейших архитектурных ансамблей Европы. Здесь каждый камень хранит историю. Вы узнаете, почему башня начала падать, какие тайны скрывают Кафедральный собор, Баптистерий и Монументальное кладбище, а также почему этот ансамбль называют настоящим чудом средневековой архитектуры. Но самое интересное начинается там, куда большинство туристов просто не доходят. Всего несколько минут пешком — и шумная туристическая площадь останется позади. Перед нами откроется другая Пиза — спокойная, элегантная, аристократичная и удивительно живая. Мы окажемся на великолепной **Площади Рыцарей** — бывшем политическом центре города эпохи Возрождения. Именно здесь можно почувствовать настоящий характер Пизы и понять, почему она веками соперничала с Флоренцией за влияние в Тоскане. Во время прогулки по старинным улочкам вы услышите истории, которые невозможно прочитать в обычном путеводителе. Мы поговорим о трагической судьбе графа Уголино, ставшего героем «Божественной комедии» Данте, о знаменитой Башне Голода, о великих герцогах Тосканы, рыцарях Ордена Святого Стефана и непростых отношениях между Пизой и Флоренцией. Вы узнаете, почему Пизу называют одним из важнейших университетских городов Италии и какие великие ученые прославили ее на весь мир. Здесь работали и учились Галилео Галилей, Леонардо Фибоначчи, Антонио Пачинотти, Энрико Ферми, Бруно Понтекорво и многие другие. Затем мы прогуляемся вдоль живописной набережной реки Арно, где роскошные дворцы словно продолжают рассказывать истории своих владельцев. Немного городских легенд, немного пикантных историй — и старинные фасады оживут прямо на ваших глазах. Завершит прогулку одна из самых изящных церквей Италии — готическая жемчужина **Санта-Мария-делла-Спина**, словно созданная ювелиром из белого мрамора. Эта экскурсия подойдет тем, кто хочет не просто увидеть Пизанскую башню, а почувствовать атмосферу города, понять его историю и открыть для себя Пизу, в которую влюбляются неожиданно. После экскурсии мы вернемся в Ливорно

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