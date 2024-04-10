читать дальше

чистенький, с большим количеством разнообразных церквей - городок-жемчужина в россыпи многочисленных драгоценных малых городков Италии. С Луккой меня знакомила очень обаятельная гид Марианна, не только открыв мне глаза на феноменальные фасады храмов Луки, но и сообщив много интересного внутри каждого из них. Марианна - настоящий, серьезный профессионал, удивляла меня впечатляющими историями о семьях Луки, его правителях, и, конечно, разнообразных художественных раритетах. Что стоит распятие из ливанского кедра; или мраморное изваяние молодой женщины, погружённой в вечный сон, на великолепном саркофаге, обрамлённом гирляндой виноградных лоз; или яркая картина с католическими святыми, каждый из которых изображён со своим постоянным атрибутом! Рассказы Марианны и прогулка по узким, мощеным улочкам; по парку, который устроен на древней и хорошо сохранившейся стене старого города; посещение небольшого кафе на площади Амфитеатра - все это оставило необыкновенно приятное послевкусие и желание вернуться. Маленькую Лукку, кроме архитектурных шедевров, не обошла стороной и музыкальная слава - здесь родился и творил оперный гений Пуччини, интересную историю которого также озвучила Марианна. Езжайте, смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь, а гид Марианна в этом вам с удовольствием поможет!