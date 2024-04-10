Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
«Дегустация вин и входные билеты (если решим зайти в музеи или церкви) оплачиваются дополнительно на месте: дегустация — 25-35 евро с человека (в зависимости от количества человек), входные билеты обычно — 3-5 евро»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €140 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
«Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и по желанию заберётесь на средневековую башню Гвиниджи»
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
«Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом»
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна10 апреля 2024Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
- ИИлья18 февраля 2024Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
- ЛЛев30 октября 2023Отличная экскурсия!
- ssimion5 октября 2023Какая чудная девочка!!!! Яркий и интересный рассказ,доступно и профес
сионально рассказанный Спасибо огромное!!!!!!
- ААлександр21 сентября 2023Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка по Лукке с нашим гидом Марианной. Лукка интересный город с богатой историей, интересной
- ААлександра14 августа 2023Огромное спасибо Марьянне за прекрасную экскурсию по Лукке. Все очень четко, информативно, интеллигентно. Два часа пролетели незаметно и очень содержательно.
- ООльга11 октября 2022Марианна посоветовала нам провести экскурсию по Лукке вместо Пизы и мы не пожалели! Прекрасный город, Марианна интересный собеседник, маршрут был продуман отлично. Очень понравилось!
- ВВера20 сентября 2022Нам всё очень понравилось) Марианна отличный рассказчик, сообщаем много интересной исторической информации простым языком. Очень приятный собеседник, удалось пообщаться не
- ИИгорь1 сентября 2022Марианна очень своеобразный экскурсовод.
(В хорошем смысле этого слова)
Девушка с очень глубоким знанием материала,влюблена в город и заразила нас свое страстью.
Сам
- ННаталия24 июня 2022Добрый день!
Тем, кому хочется соприкоснуться с шедеврами мировой культуры - очень рекомендую посетить Тосканскую Лукку. Лукка - миниатюрный, не по-итальянски
- EElena8 февраля 2020Очень симпатичный старинный город, имеющий свой запоминающийся облик. Марианна с большим удовольствием знакомит с городом, его историей, особенностями и обычаями. Спасибо за интересно проведенное время
- ИИрина6 января 2020Марианна хорошо знает материал и очень старается преподнести его. Немного мешает небольшая скованность гида, очевидно, вызванная боязнь что-то пропустить. Побольше эмоциональности и выражения личного отношения к излагаемому материалу и всё будет отлично. Желаем Марианне творческих успехов.
- ННина11 октября 2019Очень интересная экскурсия. Марианна очень подробно рассказала об истории и культуре города Лукка. Я просто в восторге от гида очень обаятельная, коммуникабельная профессиональна! Большое ей спасибо!
- AAlexey8 октября 2019Крайне полезная экскурсия для тех, кто в первый раз попал в Лукку. Рассказано много интересных фактов, показано хороших видов и зданий.
Два часа прошли быстро, хотелось продолжить:)
- ААнастастя12 мая 2019Хорошая экскурсия, Лукка очень красивый город. Марианна посоветовала прекрасное кафе
- ССергей11 мая 2019Не знаю, насколько это можно улучшить, но лично мне не хватило какой-то энергии что ли. Экскурсовод приехала с другой экскурсии из другого города, полагаю, уставшая и как будто отстраненная, не в фокусе что ли. . А так тему она знает
- ТТатьяна3 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
- ААнна5 ноября 2018Экскурсия понравилась. Конечно двух часов недостаточно для погружения в атмосферу города, но вполне подходит для ознакомительной прогулки. Время прошло незаметно,
- ЕЕКАТЕРИНА21 октября 2018Думаю, что наша экскурсия прошла отлично!
Марианна-умная, знающая и понимающаяя девушка. С ней было легко и приятно провести эти несколько часов.
Она
- ННаталия24 сентября 2018Спасибо Марианне за увлекательное путешествие по Лукке.
