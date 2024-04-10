Мои заказы

Музеи и искусство Лукки

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Лукке на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города, сохранившего свою независимость. Узнайте о его истории, попробуйте натуральные вина и полюбуйтесь мостом Дьявола
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
«Дегустация вин и входные билеты (если решим зайти в музеи или церкви) оплачиваются дополнительно на месте: дегустация — 25-35 евро с человека (в зависимости от количества человек), входные билеты обычно — 3-5 евро»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €140 за человека
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
«Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и по желанию заберётесь на средневековую башню Гвиниджи»
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Лукка - город ста церквей
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
«Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом»
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
€160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    10 апреля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
  • И
    Илья
    18 февраля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
    читать дальше

    нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов.
    Огромное спасибо!!!

  • Л
    Лев
    30 октября 2023
    Лукка - город ста церквей
    Отличная экскурсия!
  • s
    simion
    5 октября 2023
    Лукка - город ста церквей
    Какая чудная девочка!!!! Яркий и интересный рассказ,доступно и профес
    сионально рассказанный Спасибо огромное!!!!!!
  • А
    Александр
    21 сентября 2023
    Лукка - город ста церквей
    Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка по Лукке с нашим гидом Марианной. Лукка интересный город с богатой историей, интересной
    читать дальше

    архитектурой и приятной атмосферой. Экскурсия была хорошо подготовлена, Марианна приятная собеседница хорошо знающая Лукку и другие города Тосканы. Она не только познакомила нас с Луккой, но также дала нам полезные рекомендации по поводу интересных мест в окрестностях Лукки.

  • А
    Александра
    14 августа 2023
    Лукка - город ста церквей
    Огромное спасибо Марьянне за прекрасную экскурсию по Лукке. Все очень четко, информативно, интеллигентно. Два часа пролетели незаметно и очень содержательно.
    читать дальше

    Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город). Узнали много интересных исторических фактов и легенд. Экскурсия проходит в спокойном размеренном темпе. Воспользовались также рекомендации Марьяны в выборе ресторана для обеда, остались очень довольны. Спасибо большое, всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    11 октября 2022
    Лукка - город ста церквей
    Марианна посоветовала нам провести экскурсию по Лукке вместо Пизы и мы не пожалели! Прекрасный город, Марианна интересный собеседник, маршрут был продуман отлично. Очень понравилось!
  • В
    Вера
    20 сентября 2022
    Лукка - город ста церквей
    Нам всё очень понравилось) Марианна отличный рассказчик, сообщаем много интересной исторической информации простым языком. Очень приятный собеседник, удалось пообщаться не
    читать дальше

    только про прекрасную Лукку, но о традициях и повседневной жизни итальянцев.
    Всё очень познавательно и легко)
    В Лукку посещать нужно обязательно, она поистине очаровательна и насыщена

  • И
    Игорь
    1 сентября 2022
    Лукка - город ста церквей
    Марианна очень своеобразный экскурсовод.
    (В хорошем смысле этого слова)
    Девушка с очень глубоким знанием материала,влюблена в город и заразила нас свое страстью.
    Сам
    читать дальше

    город просто жемчужина!!
    Очень не хотелось его покидать.
    Хочу лично выразить Марианне свою благодарность,ведь,только благодаря её настойчивость мы посетили Лука.
    А могли,не дай бог,ограничиться посещением Пизы.

    Марианна очень своеобразный экскурсоводМарианна очень своеобразный экскурсоводМарианна очень своеобразный экскурсоводМарианна очень своеобразный экскурсоводМарианна очень своеобразный экскурсовод
  • Н
    Наталия
    24 июня 2022
    Лукка - город ста церквей
    Добрый день!
    Тем, кому хочется соприкоснуться с шедеврами мировой культуры - очень рекомендую посетить Тосканскую Лукку. Лукка - миниатюрный, не по-итальянски
    читать дальше

    чистенький, с большим количеством разнообразных церквей - городок-жемчужина в россыпи многочисленных драгоценных малых городков Италии. С Луккой меня знакомила очень обаятельная гид Марианна, не только открыв мне глаза на феноменальные фасады храмов Луки, но и сообщив много интересного внутри каждого из них. Марианна - настоящий, серьезный профессионал, удивляла меня впечатляющими историями о семьях Луки, его правителях, и, конечно, разнообразных художественных раритетах. Что стоит распятие из ливанского кедра; или мраморное изваяние молодой женщины, погружённой в вечный сон, на великолепном саркофаге, обрамлённом гирляндой виноградных лоз; или яркая картина с католическими святыми, каждый из которых изображён со своим постоянным атрибутом! Рассказы Марианны и прогулка по узким, мощеным улочкам; по парку, который устроен на древней и хорошо сохранившейся стене старого города; посещение небольшого кафе на площади Амфитеатра - все это оставило необыкновенно приятное послевкусие и желание вернуться. Маленькую Лукку, кроме архитектурных шедевров, не обошла стороной и музыкальная слава - здесь родился и творил оперный гений Пуччини, интересную историю которого также озвучила Марианна. Езжайте, смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь, а гид Марианна в этом вам с удовольствием поможет!

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • E
    Elena
    8 февраля 2020
    Лукка - город ста церквей
    Очень симпатичный старинный город, имеющий свой запоминающийся облик. Марианна с большим удовольствием знакомит с городом, его историей, особенностями и обычаями. Спасибо за интересно проведенное время
  • И
    Ирина
    6 января 2020
    Лукка - город ста церквей
    Марианна хорошо знает материал и очень старается преподнести его. Немного мешает небольшая скованность гида, очевидно, вызванная боязнь что-то пропустить. Побольше эмоциональности и выражения личного отношения к излагаемому материалу и всё будет отлично. Желаем Марианне творческих успехов.
  • Н
    Нина
    11 октября 2019
    Лукка - город ста церквей
    Очень интересная экскурсия. Марианна очень подробно рассказала об истории и культуре города Лукка. Я просто в восторге от гида очень обаятельная, коммуникабельная профессиональна! Большое ей спасибо!
  • A
    Alexey
    8 октября 2019
    Лукка - город ста церквей
    Крайне полезная экскурсия для тех, кто в первый раз попал в Лукку. Рассказано много интересных фактов, показано хороших видов и зданий.
    Два часа прошли быстро, хотелось продолжить:)
  • А
    Анастастя
    12 мая 2019
    Лукка - город ста церквей
    Хорошая экскурсия, Лукка очень красивый город. Марианна посоветовала прекрасное кафе
  • С
    Сергей
    11 мая 2019
    Лукка - город ста церквей
    Не знаю, насколько это можно улучшить, но лично мне не хватило какой-то энергии что ли. Экскурсовод приехала с другой экскурсии из другого города, полагаю, уставшая и как будто отстраненная, не в фокусе что ли. . А так тему она знает
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2019
    Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
  • А
    Анна
    5 ноября 2018
    Лукка - город ста церквей
    Экскурсия понравилась. Конечно двух часов недостаточно для погружения в атмосферу города, но вполне подходит для ознакомительной прогулки. Время прошло незаметно,
    читать дальше

    мы смогли осмотреть основные достопримечательности и узнать много интересного. Это наша первая экскурсия на этом сайте, очень понравилась идея. Вообщем остались довольны., спасибо!

  • Е
    ЕКАТЕРИНА
    21 октября 2018
    Лукка - город ста церквей
    Думаю, что наша экскурсия прошла отлично!
    Марианна-умная, знающая и понимающаяя девушка. С ней было легко и приятно провести эти несколько часов.
    Она
    читать дальше

    ответила на все вопросы и дала очень полезные рекомендации.
    Все было сделано в легкой и ненавязчивой форме.
    Мы остались довольны и вполне можем рекомендовать такую экскурсию всем.

  • Н
    Наталия
    24 сентября 2018
    Лукка - город ста церквей
    Спасибо Марианне за увлекательное путешествие по Лукке.

