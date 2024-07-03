читать дальше

где лучше сделать фото, останавливалась по дороге, чтобы показать такие красивые пейзажи, от которых дух захватывало, а потом и вовсе предложила нас пофотографировать:) Мы попробовали самое вкусное мороженное, побывали в Чертальдо, увидели пастбище с коровками, чудесную природу Италии… посетили винодельню и продегустировали вкуснейшие вина. По пути мы заходили в различные лавки за вкусными сувенирами и даже там Таня продолжала нам все подробно рассказывать и помогала сориентироваться. Хотелось бы подчеркнуть, что гид написала нам за две недели и все это время отвечала на наши вопросы, интересовалась нашими пожеланиями, а поняв что мы путешествуем первый раз она написала целую инструкцию как добраться до Чертальдо, вплоть до таких мелочей, о которых мы бы и не подумали. И благодаря Татьяне мы действительно добрались без проблем!!! Вся экскурсия доставила нам массу удовольствия, принесла в жизнь позитивных и ярких эмоции, один только голос Татьяны очень успокаивает и располагает к себе!:) Сказать, что нам понравилось значит ничего не сказать. 100 из 5 если б была такая оценка….