17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лукка – один из редких итальянских городов, где прекрасно сохранились древние крепостные стены, это родина великого композитора Джакомо Пуччини и просто красивый уютный городок, в котором можно приятно провести время. На прогулке вы узнаете многовековую историю города и увидите все самые важные и красивые объекты.

Что вас ожидает

История крепостных стен. Я расскажу вам о том, как римское поселение, основанное еще в 180 году до н.э., превратилось в город, как его крепостные сооружения преобразовывались во времена Средневековья и эпоху Возрождения. Вы пройдетесь по стенам Лукки, ставшим широкими бульварами, засаженными великолепными платанами.

Храмы, дворцы и банки. Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом.

Памятники архитектуры XI-XIII веков, ради которых приезжают в Лукку: