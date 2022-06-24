17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лукка - уникальный город в Италии, где сохранились древние крепостные стены. Это родина Джакомо Пуччини и место, где можно насладиться историей и архитектурой. Прогулка по Лукке откроет вам секреты римского

поселения, превратившегося в средневековый город. Вы увидите Кафедральный Собор Святого Мартина с его знаменитой "Тайной вечерей" Тинторетто, церковь Сан Микеле ин Форо и башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Площадь Амфитеатра и историческое кафе "DiSimo" также не оставят вас равнодушными

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История крепостных стен. Я расскажу вам о том, как римское поселение, основанное еще в 180 году до н. э., превратилось в город, как его крепостные сооружения преобразовывались во времена Средневековья и эпоху Возрождения. Вы пройдетесь по стенам Лукки, ставшим широкими бульварами, засаженными великолепными платанами.

Храмы, дворцы и банки. Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом.

Памятники архитектуры XI-XIII веков, ради которых приезжают в Лукку: