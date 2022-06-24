17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лукка - город ста церквей

Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Лукка - уникальный город в Италии, где сохранились древние крепостные стены. Это родина Джакомо Пуччини и место, где можно насладиться историей и архитектурой. Прогулка по Лукке откроет вам секреты римского
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поселения, превратившегося в средневековый город.

Вы увидите Кафедральный Собор Святого Мартина с его знаменитой "Тайной вечерей" Тинторетто, церковь Сан Микеле ин Форо и башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Площадь Амфитеатра и историческое кафе "DiSimo" также не оставят вас равнодушными

4.8
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные крепостные стены
  • 🎶 Родина Джакомо Пуччини
  • ⛪ Сто церквей в одном городе
  • 🖼️ Архитектурные шедевры
  • ☕ Историческое кафе «DiSimo»
  • 🌳 Башня Гуиниджи с дубами
Лукка - город ста церквей
Лукка - город ста церквей
Лукка - город ста церквей

Что можно увидеть

  • Кафедральный Собор Святого Мартина
  • Церковь Сан Микеле ин Форо
  • Башня Гуиниджи
  • Площадь Амфитеатра
  • Базилика Сан Фредиано

Описание экскурсии

История крепостных стен. Я расскажу вам о том, как римское поселение, основанное еще в 180 году до н. э., превратилось в город, как его крепостные сооружения преобразовывались во времена Средневековья и эпоху Возрождения. Вы пройдетесь по стенам Лукки, ставшим широкими бульварами, засаженными великолепными платанами.

Храмы, дворцы и банки. Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом.

Памятники архитектуры XI-XIII веков, ради которых приезжают в Лукку:

  • Кафедральный Собор Святого Мартина, в котором хранится знаменитая «Тайная вечеря» Тинторетто и Вольто-Санто — один из символов Лукки, уникальное деревянное распятие из ливанского кедра «святой Лик»;
  • церковь Сан Микеле ин Форо,построенная на месте древнеримского форума, с его воздушным фасадом украшенным мраморной статуей Архангела Михаила;
  • средневековая башня часов без циферблата, каждую полночь напоминающая о себе мелодичным перезвоном;
  • историческое кафе «DiSimo» — любимое место встреч композитора Джакомо Пуччини с его друзьями, поэтами и литераторами Расколи, Верга, Унгаретти;
  • площадь Амфитеатра, где раньше через низкие своды арок на овальную арену входили гладиаторы и запускали львов,
  • а также древнейшая Базилика Сан Фредиано и башня Гуиниджи, построенная из кирпича и песчаника, на вершине которой растут вековые карликовые дубы.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваш гид в Лукке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как
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мне кажется, самый красивый язык, поступить в Университет Флоренции, стать искусствоведом и проводить экскурсии по этому поистине волшебному региону Италии, который потряс меня до глубины души своей атмосферой, самобытностью, величием и архитектурой. Теперь я хотела бы открыть его вам…

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Добрый день!
Тем, кому хочется соприкоснуться с шедеврами мировой культуры - очень рекомендую посетить Тосканскую Лукку. Лукка - миниатюрный, не по-итальянски чистенький, с большим количеством разнообразных церквей - городок-жемчужина в россыпи
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многочисленных драгоценных малых городков Италии. С Луккой меня знакомила очень обаятельная гид Марианна, не только открыв мне глаза на феноменальные фасады храмов Луки, но и сообщив много интересного внутри каждого из них. Марианна - настоящий, серьезный профессионал, удивляла меня впечатляющими историями о семьях Луки, его правителях, и, конечно, разнообразных художественных раритетах. Что стоит распятие из ливанского кедра; или мраморное изваяние молодой женщины, погружённой в вечный сон, на великолепном саркофаге, обрамлённом гирляндой виноградных лоз; или яркая картина с католическими святыми, каждый из которых изображён со своим постоянным атрибутом! Рассказы Марианны и прогулка по узким, мощеным улочкам; по парку, который устроен на древней и хорошо сохранившейся стене старого города; посещение небольшого кафе на площади Амфитеатра - все это оставило необыкновенно приятное послевкусие и желание вернуться. Маленькую Лукку, кроме архитектурных шедевров, не обошла стороной и музыкальная слава - здесь родился и творил оперный гений Пуччини, интересную историю которого также озвучила Марианна. Езжайте, смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь, а гид Марианна в этом вам с удовольствием поможет!

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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Игорь
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
(В хорошем смысле этого слова)
Девушка с очень глубоким знанием материала,влюблена в город и заразила нас свое страстью.
Сам город просто жемчужина!!
Очень не хотелось его покидать.
Хочу лично выразить Марианне свою благодарность,ведь,только благодаря её настойчивость мы посетили Лука.
А могли,не дай бог,ограничиться посещением Пизы.
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
Марианна очень своеобразный экскурсовод.
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С
Огромное спасибо гиду Марианне за прекрасную экскурсию по Лукке! Мы ранее даже не подозревали о существовании этого великолепного древнего чуда архитектуры и культуры. Гид буквально "открыла нам глаза" на него.
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Несмотря на аномальную жару, мы как-то погрузились в рассказ об истории и уникальной архитектуре и культуре этого небольшого, по сути, города-крепости. Какое надо было иметь в то время высочайшее мастерство, талант и трудолюбие этому народу, чтобы создать эти соборы, дворцы, памятники.! Лукка не похожа на другие города Тосканы, это что-то уникальное. Весь этот исторический материал был нам подан в интересной и понятной форме. Установился сразу контакт с экскурсоводом, было интересно и легко слушать и ходить, физическая усталость только потом почувствовалась, после) Не хотели отпускать Марианну, задавали вопросы, уходили от темы, и потом опять возвращались к истории и современной жизни Лукки. Хотели бы даже приехать еще раз и, возможно, попросить Марианну познакомить нас более подробно с историей реставрации этих памятников, так как мы в изумлении остались от того уровня, в котором большинство соборов, домов и сама знаменитая городская стена - сохранились и поддерживаются. Спасибо большое Марианне и вашему сайту, который дает возможность подойти нестандартно к туристическим темам и маршрутам.

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Александра
Огромное спасибо Марьянне за прекрасную экскурсию по Лукке. Все очень четко, информативно, интеллигентно. Два часа пролетели незаметно и очень содержательно. Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город). Узнали много интересных исторических фактов и легенд. Экскурсия проходит в спокойном размеренном темпе. Воспользовались также рекомендации Марьяны в выборе ресторана для обеда, остались очень довольны. Спасибо большое, всем рекомендую!
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А
Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка по Лукке с нашим гидом Марианной. Лукка интересный город с богатой историей, интересной архитектурой и приятной атмосферой. Экскурсия была хорошо подготовлена, Марианна приятная собеседница хорошо знающая Лукку и другие города Тосканы. Она не только познакомила нас с Луккой, но также дала нам полезные рекомендации по поводу интересных мест в окрестностях Лукки.
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И
Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов.
Огромное спасибо!!!
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