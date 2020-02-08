17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История крепостных стен. Я расскажу вам о том, как римское поселение, основанное еще в 180 году до н.э., превратилось в город, как его крепостные сооружения преобразовывались во времена Средневековья и эпоху Возрождения. Вы пройдетесь по стенам Лукки, ставшим широкими бульварами, засаженными великолепными платанами.
Храмы, дворцы и банки. Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом.
Памятники архитектуры XI-XIII веков, ради которых приезжают в Лукку:
Кафедральный Собор Святого Мартина, в котором хранится знаменитая «Тайная вечеря» Тинторетто и Вольто-Санто — один из символов Лукки, уникальное деревянное распятие из ливанского кедра «святой Лик»;
церковь Сан Микеле ин Форо,построенная на месте древнеримского форума, с его воздушным фасадом украшенным мраморной статуей Архангела Михаила;
средневековая башня часов без циферблата, каждую полночь напоминающая о себе мелодичным перезвоном;
историческое кафе «DiSimo» — любимое место встреч композитора Джакомо Пуччини с его друзьями, поэтами и литераторами Расколи, Верга, Унгаретти;
площадь Амфитеатра, где раньше через низкие своды арок на овальную арену входили гладиаторы и запускали львов,
а также древнейшая Базилика Сан Фредиано и башня Гуиниджи, построенная из кирпича и песчаника, на вершине которой растут вековые карликовые дубы.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как мне кажется, самый красивый язык, поступить в Университет Флоренции, стать искусствоведом и проводить экскурсии по этому поистине волшебному региону Италии, который потряс меня до глубины души своей атмосферой, самобытностью, величием и архитектурой. Теперь я хотела бы открыть его вам...
Очень симпатичный старинный город, имеющий свой запоминающийся облик. Марианна с большим удовольствием знакомит с городом, его историей, особенностями и обычаями. Спасибо за интересно проведенное время
Ирина
6 января 2020
Марианна хорошо знает материал и очень старается преподнести его. Немного мешает небольшая скованность гида, очевидно, вызванная боязнь что-то пропустить. Побольше эмоциональности и выражения личного отношения к излагаемому материалу и всё будет отлично. Желаем Марианне творческих успехов.
Нина
11 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Марианна очень подробно рассказала об истории и культуре города Лукка. Я просто в восторге от гида очень обаятельная, коммуникабельная профессиональна! Большое ей спасибо!
Alexey
8 октября 2019
Крайне полезная экскурсия для тех, кто в первый раз попал в Лукку. Рассказано много интересных фактов, показано хороших видов и зданий.
Два часа прошли быстро, хотелось продолжить. :)
Анастастя
12 мая 2019
Хорошая экскурсия, Лукка очень красивый город. Марианна посоветовала прекрасное кафе
Сергей
11 мая 2019
Не знаю, насколько это можно улучшить, но лично мне не хватило какой-то энергии что ли. Экскурсовод приехала с другой экскурсии из другого города, полагаю, уставшая и как будто отстраненная, не в фокусе что ли.. А так тему она знает
Анна
5 ноября 2018
Экскурсия понравилась. Конечно двух часов недостаточно для погружения в атмосферу города, но вполне подходит для ознакомительной прогулки. Время прошло незаметно, мы смогли осмотреть основные достопримечательности и узнать много интересного. Это наша первая экскурсия на этом сайте, очень понравилась идея. Вообщем остались довольны., спасибо!
ЕКАТЕРИНА
21 октября 2018
Думаю, что наша экскурсия прошла отлично!
Марианна-умная, знающая и понимающаяя девушка. С ней было легко и приятно провести эти несколько часов.
Она ответила на все вопросы и дала очень полезные рекомендации.
Все было сделано в легкой и ненавязчивой форме.
Мы остались довольны и вполне можем рекомендовать такую экскурсию всем.
Наталия
24 сентября 2018
Спасибо Марианне за увлекательное путешествие по Лукке.
Олег
17 сентября 2018
Прогулка с Марианной неплоха для первого легкого знакомства с Луккой.
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Все достопримечательности Лукки вроде бы сразу бросаются в глаза, и вам кажется, что всё понято, осмотрено и осмыслено за полтора часа ходьбы. Как бы не так! Я помогу увидеть в этом городе то, что легко упустить, бесцельно гуляя по нему от одной ажурной церквушки к другой. Вы поймёте, как преобразила Лукку эпоха Наполеона, посмотрите на главные архитектурные памятники и великолепный сад на крыше высокой башни, узнаете местные легенды и по достоинству оцените этот город, который был так любим сестрой французского императора.