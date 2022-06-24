17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лукка - уникальный город в Италии, где сохранились древние крепостные стены. Это родина Джакомо Пуччини и место, где можно насладиться историей и архитектурой. Прогулка по Лукке откроет вам секреты римского
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные крепостные стены
- 🎶 Родина Джакомо Пуччини
- ⛪ Сто церквей в одном городе
- 🖼️ Архитектурные шедевры
- ☕ Историческое кафе «DiSimo»
- 🌳 Башня Гуиниджи с дубами
Что можно увидеть
- Кафедральный Собор Святого Мартина
- Церковь Сан Микеле ин Форо
- Башня Гуиниджи
- Площадь Амфитеатра
- Базилика Сан Фредиано
Описание экскурсии
История крепостных стен. Я расскажу вам о том, как римское поселение, основанное еще в 180 году до н. э., превратилось в город, как его крепостные сооружения преобразовывались во времена Средневековья и эпоху Возрождения. Вы пройдетесь по стенам Лукки, ставшим широкими бульварами, засаженными великолепными платанами.
Храмы, дворцы и банки. Вы узнаете, как получилось, что в таком маленьком городке расположено целых сто церквей, и почему великолепие дворцовых построек как будто несоразмерно городу и делает его похожим на музей под открытым небом.
Памятники архитектуры XI-XIII веков, ради которых приезжают в Лукку:
- Кафедральный Собор Святого Мартина, в котором хранится знаменитая «Тайная вечеря» Тинторетто и Вольто-Санто — один из символов Лукки, уникальное деревянное распятие из ливанского кедра «святой Лик»;
- церковь Сан Микеле ин Форо,построенная на месте древнеримского форума, с его воздушным фасадом украшенным мраморной статуей Архангела Михаила;
- средневековая башня часов без циферблата, каждую полночь напоминающая о себе мелодичным перезвоном;
- историческое кафе «DiSimo» — любимое место встреч композитора Джакомо Пуччини с его друзьями, поэтами и литераторами Расколи, Верга, Унгаретти;
- площадь Амфитеатра, где раньше через низкие своды арок на овальную арену входили гладиаторы и запускали львов,
- а также древнейшая Базилика Сан Фредиано и башня Гуиниджи, построенная из кирпича и песчаника, на вершине которой растут вековые карликовые дубы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Лукке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день!
Тем, кому хочется соприкоснуться с шедеврами мировой культуры - очень рекомендую посетить Тосканскую Лукку. Лукка - миниатюрный, не по-итальянски чистенький, с большим количеством разнообразных церквей - городок-жемчужина в россыпи
Тем, кому хочется соприкоснуться с шедеврами мировой культуры - очень рекомендую посетить Тосканскую Лукку. Лукка - миниатюрный, не по-итальянски чистенький, с большим количеством разнообразных церквей - городок-жемчужина в россыпи
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Марианна очень своеобразный экскурсовод.
(В хорошем смысле этого слова)
Девушка с очень глубоким знанием материала,влюблена в город и заразила нас свое страстью.
Сам город просто жемчужина!!
Очень не хотелось его покидать.
Хочу лично выразить Марианне свою благодарность,ведь,только благодаря её настойчивость мы посетили Лука.
А могли,не дай бог,ограничиться посещением Пизы.
(В хорошем смысле этого слова)
Девушка с очень глубоким знанием материала,влюблена в город и заразила нас свое страстью.
Сам город просто жемчужина!!
Очень не хотелось его покидать.
Хочу лично выразить Марианне свою благодарность,ведь,только благодаря её настойчивость мы посетили Лука.
А могли,не дай бог,ограничиться посещением Пизы.
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С
Огромное спасибо гиду Марианне за прекрасную экскурсию по Лукке! Мы ранее даже не подозревали о существовании этого великолепного древнего чуда архитектуры и культуры. Гид буквально "открыла нам глаза" на него.
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Огромное спасибо Марьянне за прекрасную экскурсию по Лукке. Все очень четко, информативно, интеллигентно. Два часа пролетели незаметно и очень содержательно. Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город). Узнали много интересных исторических фактов и легенд. Экскурсия проходит в спокойном размеренном темпе. Воспользовались также рекомендации Марьяны в выборе ресторана для обеда, остались очень довольны. Спасибо большое, всем рекомендую!
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А
Мне и моим друзьям очень понравилась прогулка по Лукке с нашим гидом Марианной. Лукка интересный город с богатой историей, интересной архитектурой и приятной атмосферой. Экскурсия была хорошо подготовлена, Марианна приятная собеседница хорошо знающая Лукку и другие города Тосканы. Она не только познакомила нас с Луккой, но также дала нам полезные рекомендации по поводу интересных мест в окрестностях Лукки.
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И
Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов.
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
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