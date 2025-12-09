Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Мантуя на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага» Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага Начало: У дома Риголетто «После небольшой обзорной экскурсии по городу мы зайдём в церковь Святого Андрея, где хранятся сосуды с кровью Иисуса Христа» €200 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Мантуя и все её шедевры Обзорная экскурсия по одному из самых замечательных городов севера Италии «Мы погуляем по уютным старинным улицам, рассматривая главные достопримечательности: Кафедральный собор, палаццо Дукале, Часовую башню» €170 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага «А перед этим совершим обзорную прогулку по центру Мантуи» €200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мантуя

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Мантуя в декабре 2025 Сейчас в Мантуя в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

