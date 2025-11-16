Хотите не просто увидеть Милан, а увезти его с собой на холсте? На творческом мастер-классе с художницей вы нарисуете город таким, каким видите его сами.
Пленэр у достопримечательностей, уютные зарисовки в кафе или экспресс-скетчи в музее — формат подбирается под ваш маршрут.
В результате — не просто впечатления, а личная картина, созданная в атмосфере вдохновения и профессионального сопровождения.
Описание экскурсииЕсли Вы никогда не видели Милан и окрестности или наоборот его большие почитатели, предлагаем Вам запечатлеть его уголок под руководством профессионально художника Марии Солдатовой. Это полуторачасовой мастер-класс, где Вы создадите собственную картину или иллюстрацию самостоятельно. Место, тема, техника, манера обговариваются в зависимости от индивидуального тура проводимого гидом (это может быть: пленэр акрилом на улице/скетчи интерьеров кафе/отрисовка объектов в музее/скетчи видов города).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
