Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите не просто увидеть Милан, а увезти его с собой на холсте? На творческом мастер-классе с художницей вы нарисуете город таким, каким видите его сами.



Пленэр у достопримечательностей, уютные зарисовки в кафе или экспресс-скетчи в музее — формат подбирается под ваш маршрут.



В результате — не просто впечатления, а личная картина, созданная в атмосфере вдохновения и профессионального сопровождения.

Оксана Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Как проходит Пешком €75 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Если Вы никогда не видели Милан и окрестности или наоборот его большие почитатели, предлагаем Вам запечатлеть его уголок под руководством профессионально художника Марии Солдатовой. Это полуторачасовой мастер-класс, где Вы создадите собственную картину или иллюстрацию самостоятельно. Место, тема, техника, манера обговариваются в зависимости от индивидуального тура проводимого гидом (это может быть: пленэр акрилом на улице/скетчи интерьеров кафе/отрисовка объектов в музее/скетчи видов города).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату