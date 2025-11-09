На этой экскурсии участники посетят бар Jamaica, где когда-то собиралась итальянская богема.
Они узнают, как футуристы ввели моду на аперитив и познакомятся с современными художниками и писателями.
Также будут исследованы районы Брера, Маджента и Навильи, где можно увидеть базилики, каналы и исторические таверны.
Это идеальная возможность для любителей искусства и истории, чтобы открыть для себя уникальные места Милана
Они узнают, как футуристы ввели моду на аперитив и познакомятся с современными художниками и писателями.
Также будут исследованы районы Брера, Маджента и Навильи, где можно увидеть базилики, каналы и исторические таверны.
Это идеальная возможность для любителей искусства и истории, чтобы открыть для себя уникальные места Милана
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные художественные места
- 📚 Исторические здания и библиотеки
- 🛍️ Винтажные рынки и бутики
- 🖼️ Современные художники и писатели
- ☕ Кофе в знаменитом баре Jamaica
Что можно увидеть
- Бар Jamaica
- Библиотека Barindese
- Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
- Базилика Святого Амвросия
- Римская арена
- Башня Горани
Описание экскурсии
Богемный район Брера
- В бывшем районе красных фонарей мы заглянем в артистический бар Jamaica
- Осмотрим фасад исторической библиотеки Barindese
- Пройдём по блошиному рынку
Элегантный район Маджента
- Увидим базилику Санта-Мария-делле-Грацие, куда приезжают со всего мира, чтобы рассмотреть «Тайную вечерю» Леонардо Да Винчи
- А также базилику Святого Амвросия, возведённую на месте захоронений раннехристианских мучеников
Район 5vie, где классика встречается с модерном
- Я покажу римскую арену
- Посмотрим мастерские и бутики, исторические таверны и самую старую башню Горани после реставрации
- Мы прогуляемся по местам последнего романа Умберто Эко «Нулевой номер»
- Вы откроете для себя самую узкую улицу Милана
Оживлённый район Навильи
- Мы полюбуемся каналами, спроектированными Леонардо да Винчи
- Увидим мастерские художников и бутики
- Выйдем на отреставрированную набережную Darsena, где раньше сплавляли грузы, а теперь устраивают винтажный рынок
- Вы узнаете о знаменитой итальянской поэтессе Альде Мерини, которая писала свою поэзию в баре «Чарли» на каналах Навильи
Организационные детали
В баре Jamaica можно выпить кофе (стоимость €3–5 евро), чтобы зарядиться энергией перед прогулкой.
в понедельник в 08:00, 12:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Брера
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 12:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 55 туристов
Я живу в Милане с 2014 года, увлечена его историей, секретными местами, событиями и, конечно, людьми! Работаю переводчиком и часто провожу для своих клиентов пешие прогулки по Милану. Веду активную жизнь в любимом городе, участвую в ивентах Design Week, Fashion Week. Люблю читать книги итальянских авторов. Буду рада передать частичку любви к этому городу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 ноя 2025
Ольга сделала мое первое знакомство с городом настоящим праздником. С большой любовью она рассказывает о городе, о своих наблюдениях, это именно тот формат, который хочется - глазами местного жителя.
Отдельно отмечу такие замечательные качества Ольги как гибкость, умение перестроить маршрут и даже тематику «под запрос».
Я получила большое удовольствие от экскурсии!
Отдельно отмечу такие замечательные качества Ольги как гибкость, умение перестроить маршрут и даже тематику «под запрос».
Я получила большое удовольствие от экскурсии!
Б
Букреева
20 окт 2025
Ольга - замечательный экскурсовод. Интересный маршрут, великолепный Милан, много очень интересной информации и наблюдений
А
Александра
12 окт 2025
Экскурсовод не выполняет свою функцию, очевидна недостаточная подготовка.
Очень мало исторических фактов, неуверенно отвечает на уточняющие вопросы. Много спрашивала про нас, а не рассказывала про город.
Очень мало исторических фактов, неуверенно отвечает на уточняющие вопросы. Много спрашивала про нас, а не рассказывала про город.
Ольга
Ответ организатора:
Александра, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв. Очень жаль, что у вас осталось такое впечатление от экскурсии.
Хочу отметить, что в ходе
Спасибо за ваш отзыв. Очень жаль, что у вас осталось такое впечатление от экскурсии.
Хочу отметить, что в ходе
Н
Надежда
6 окт 2025
Экскурсовод компетентен, экскурсия была очень интересной, а места, которые нам показывали, были неожиданными и нетривиальными. Все объяснялось очень четко и глубоко.
Само общение с экскурсоводом было очень приятным.
Выбрав этого экскурсовода, вы точно не пожалеете:)
Само общение с экскурсоводом было очень приятным.
Выбрав этого экскурсовода, вы точно не пожалеете:)
Д
Дина
7 сен 2025
Ольга, очень внимательная и высокообразованная приятная собеседница. Чувствует настроение и сразу учитывает ваш предыдущий опыт знакомства с городом. Рекомендую, от чистого сердца!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Отлично прогулялись по Милану. Много Истрии и фактов, но в Ленком комфортном формате! Помимо экскурсии Ольга советует классные места для посещения, как познавательные, так и вкусные)
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
E
Ekaterina
5 апр 2025
Прогулка супер! Ольга интересный рассказчик и очень приятная девушка🫶🏻 Рекомендую
А
Александр
21 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Ольга отлично знает город и показала такие красивые и атмосферные места, в которые сам бы точно не зашёл — просто потому что и не подумал бы, что
Т
Тоня
9 мар 2025
Ольга - интересный собеседник, мы смогли поговорить и об истории домов моды и об итальянском дизайне. Маршрут был выстроен удобно с возможностью отдохнуть в красивом локальном кафе. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать Милан как местный житель.
KRISTINA
6 мар 2025
Perfecto! Все понравилось, интересно и познавательно@ Ольга приятный человек и отличный специалист! Рекомендую
Алексей
4 мар 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Ольге за непринужденнее общение, увлекательную прогулку по неочевидным туристическим местам с элементами истории!
А
Анна
4 мар 2025
Ольга супер! Знает Милан с разных сторон. А самое главное - хочет делиться этим знанием, а не просто рассказывает заученный текст экскурсии. В экскурсии были и исторические вставки, и общие рассказы о Милане, и рекомендации разных заведений. Очень круто, что получилось попасть в библиотеку и магазин в аптеке. Я в восторге от Ольги! Буду ждать другие экскурсии от Ольги.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€209 за всё до 4 чел.