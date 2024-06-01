Необычные экскурсии по Милану

Найдено 20 экскурсий в категории «Необычные» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Секретный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Необычный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
220 за всё до 5 чел.
Брера - квартал богемы и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
182 за всё до 4 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Вдоль каналов вечернего Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Милан: легенды и контрасты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 4 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
49 отзывов
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35 за человека
Навильи - мечта соединиться с морем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
от 100 за всё до 2 чел.
Милан в стиле модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
150 за всё до 3 чел.
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Индивидуальная
2 часа
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
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    увидела Тайную Вечерю. Рекомендую!!! И при следующей поездки в Милан обязательно пойду с Людмилой на экскурсии по новым, ещё не известным мне местам!!!

  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
  • M
    Marina
    8 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    SUPER
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
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    вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕

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  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Гений Леонардо
    Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Милан: легенды и контрасты
    Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
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    все по порядку) Анастасия прекрасно ориентируется и отлично подготовлена (фото интересных мест и объектов которые не возможно рассмотреть) однозначно рекомендую perfecto 🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
  2. Гений Леонардо
  3. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
  4. Секретный Милан
  5. Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
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