🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2 часа 47 отзывов Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах Начало: У памятника Леонардо да Винчи Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30 35 € 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 19 отзывов Милан - не только Дуомо и Ла Скала Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи € 209 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком Начало: В районе Tre Torri € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 8 отзывов Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны Начало: В районе станции метро Cadorna Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана от € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме Начало: У собора Дуомо € 220 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой Начало: В районе театра Ла Скала € 182 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом Начало: Duomo от € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана» Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль € 187 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма... € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 49 отзывов Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения Начало: Piazza La Scala Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия) Расписание: Ежедневно в 17:30 от € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю Начало: в районе Porta Venezia € 150 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас Начало: Онлайн € 150 за человека