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Индивидуальная
2 часа
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
€182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от €130 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
€35 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- ЯЯн29 мая 2024Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
- ААлександр27 мая 2024Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
- ЕЕсения17 мая 2024Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
- ЕЕлена14 мая 2024Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
- ЮЮлия11 мая 2024Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
- MMarina8 мая 2024SUPER
- ИИнна6 мая 2024Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
- ААлина6 мая 2024Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
- ММихаил3 мая 2024Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Необычные»
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