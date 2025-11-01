Марина



Нам с подругами немного не хватило общей логики читать дальше и глубины рассказа, хотя возможно это было связано с тем, что мы опоздали и времени у нас было совсем мало. Гида не всегда было хорошо слышно, хотя наша группа была небольшая (всего трое). Рекомендую Артура тем, кто хочет сориентироваться в музее, увидеть главные шедевры и обратить внимание на интересные детали, даже если у вас ограниченное время.Нам с подругами немного не хватило общей логики

А Антон Замечательная экскурсия. Артур очень грамотный экскурсовод, глубоко погружается в материал и приятный в общении человек! Открыл для нас прекрасный культурный объект- Пинокатека и коллекцию Армани!

Дарья Прекрасная экскурсия по пинакотеке Brera, если не ошибаюсь 32 зала и без Артура мы бы точно не смогли получить столько информации и разглядеть важное и самое интересное. Обязательно при следующем возвращении в Милан обратимся к Артуру за новыми экскурсиями и впечатлениями.

С Сергей Гид Артур, благодаря глубокому знанию истории Италии и истории живописи, блестяще провел нас по пинакотеке Брера!!! Рекомендуем всем, кто пожелает глубже разобраться в итальянской живописи.

Л Люба Артур - великолепный, высокообразованный гид и замечательный человек!

Мы с мужем получили огромное удовольствие от общения с ним и проведенной экскурсией.

Не сомневаемся, что проведенное время с Артуром у любого оставит неизгладимое впечатление.

Нина Это было потрясающе! Конечно, сам музей впечатляет своей коллекцией — шедевры итальянского Возрождения, картины Беллини, Мантенья, Тинторетто, Веронезе и многих других великих мастеров. Благодаря профессиональному гиду Артуру удалось лучше понять эпоху, контекст создания произведений и даже заметить детали, которые сами мы бы просто прошли мимо. Обязательно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух искусства и историю Милана!

Ирина Огромное спасибо за экскурсию! Много лет обходили почему-то Пинакотеку стороной, а оказалось что там просто волшебство ❤️ Бонусом попали на выставку Армани) Наш экскурс начался прямо на улице и это были знания о которых не написано в книгах, за что отдельное спасибо нашему гиду. Во многом именно он стал тем, кто открыл нам это замечательное место!

А Анна Прекрасная душевная прогулка. Два часа пролетели незаметно - благодаря чудесному Артуру.

Наталья Артур прекрасный экскурсовод. Было очень познавательно, увлекательно и интересно. Благодаря рассказам Артура экспонаты представленные в музее оживают и навсегда остаются в памяти. Что может быть лучше чем разговоры об искусстве, истории и культуре…

В Виктория читать дальше от начала и до конца экскурсии. Интересные сравнения, метафоры и отсылки, к которым прибегает Артур в ходе экскурсии, дополняют и углубляют общее повествование. Я очень рада, что нашла гида номер 1 для себя в Милане. Однозначно рекомендую 👏🏻 Выражаю Артуру искреннюю благодарность за увлекательное и интереснейшее путешествие в мир шедевров. Восхищаюсь талантом преподнести большое количество информации так, чтобы многое отложилось, педагогической подачей гида, увлеченностью темой, умением захватить внимание

Махмуд Интересная и познавательная экскурсия.

Е Елена Артур один из самых эрудированных гидов, глубоко погруженный в вопросы культуры эпохи Возрождения. Экскурсия прошла очень познавательно и интересно.