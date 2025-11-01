Приглашаю увидеть самую недоценённую и самую наполеонистую коллекцию искусства Возрождения.
Мы пройдём по залам Художественной академии, заглянем одним глазом в аудитории и попадём в потайной Ботанический сад. Вы увидите шедевры 14-16 веков и насладитесь контрастами оттенков Средневековья и современности. Приятный бонус — последняя коллекция Армани, над которой маэстро работал до последнего своего дня.
Описание экскурсии
- Вы увидите шедевры Джованни Беллини, Андреа Мантенья, Рафаэля Санти, Тинторетто, Тициана и Веронезе
- Мы рассмотрим и обсудим блестящие работы мастеров итальянского Ренессанса: Браманте, Пьеро делла Франческа и Гауденцио Феррари
- Я расскажу об отточенто — как итальянцы рисовали свои революции
- Вы услышите о 25 лучших работах Пинакотеки Брера
- Научитесь читать картины и распознавать на них святых
- Выясните, что символизировали основные цвета
- Разберётесь, как был устроен рынок искусства в 14–15 веках
- Поймёте, почему Наполеон раскулачивал церковь
- Увидите световые и цветовые контрасты и сочетания современности и Средневековья, предложенные кавальере Джорджо
А ещё вы узнаете:
- Как бороться с Наполеоном, будучи его придворным скульптором
- Каким образом в 14 веке появились картины с 3D эффектами
- Когда зеленщики и мясники одержали победу над инквизиторами
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в пинакотеку Брера — €15 за чел. (есть льготы)
- Материал экскурсии рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков
- Выставка Джорджио Армани продлится до 11 января
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Pinacoteca Brera via Brera 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 260 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
1 ноя 2025
Рекомендую Артура тем, кто хочет сориентироваться в музее, увидеть главные шедевры и обратить внимание на интересные детали, даже если у вас ограниченное время.
Антон
29 окт 2025
Замечательная экскурсия. Артур очень грамотный экскурсовод, глубоко погружается в материал и приятный в общении человек! Открыл для нас прекрасный культурный объект- Пинокатека и коллекцию Армани!
Дарья
26 окт 2025
Прекрасная экскурсия по пинакотеке Brera, если не ошибаюсь 32 зала и без Артура мы бы точно не смогли получить столько информации и разглядеть важное и самое интересное. Обязательно при следующем возвращении в Милан обратимся к Артуру за новыми экскурсиями и впечатлениями.
Сергей
16 окт 2025
Гид Артур, благодаря глубокому знанию истории Италии и истории живописи, блестяще провел нас по пинакотеке Брера!!! Рекомендуем всем, кто пожелает глубже разобраться в итальянской живописи.
Люба
13 окт 2025
Артур - великолепный, высокообразованный гид и замечательный человек!
Мы с мужем получили огромное удовольствие от общения с ним и проведенной экскурсией.
Не сомневаемся, что проведенное время с Артуром у любого оставит неизгладимое впечатление.
Нина
10 окт 2025
Это было потрясающе! Конечно, сам музей впечатляет своей коллекцией — шедевры итальянского Возрождения, картины Беллини, Мантенья, Тинторетто, Веронезе и многих других великих мастеров. Благодаря профессиональному гиду Артуру удалось лучше понять эпоху, контекст создания произведений и даже заметить детали, которые сами мы бы просто прошли мимо. Обязательно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух искусства и историю Милана!
Ирина
4 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Много лет обходили почему-то Пинакотеку стороной, а оказалось что там просто волшебство ❤️ Бонусом попали на выставку Армани) Наш экскурс начался прямо на улице и это были знания о которых не написано в книгах, за что отдельное спасибо нашему гиду. Во многом именно он стал тем, кто открыл нам это замечательное место!
Анна
26 сен 2025
Прекрасная душевная прогулка. Два часа пролетели незаметно - благодаря чудесному Артуру.
Наталья
26 авг 2025
Артур прекрасный экскурсовод. Было очень познавательно, увлекательно и интересно. Благодаря рассказам Артура экспонаты представленные в музее оживают и навсегда остаются в памяти. Что может быть лучше чем разговоры об искусстве, истории и культуре…
Виктория
15 авг 2025
Выражаю Артуру искреннюю благодарность за увлекательное и интереснейшее путешествие в мир шедевров. Восхищаюсь талантом преподнести большое количество информации так, чтобы многое отложилось, педагогической подачей гида, увлеченностью темой, умением захватить внимание
Махмуд
4 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия.
Елена
2 авг 2025
Артур один из самых эрудированных гидов, глубоко погруженный в вопросы культуры эпохи Возрождения. Экскурсия прошла очень познавательно и интересно.
Константин
31 июл 2025
Впервые взяли гида в музее, Артур не подвел, интересный рассказчик, показал любопытные и забавные детали, теперь я точно могу различать некоторых святых с первого взгляда. Самое главное, он неожиданно для меня смог заинтересовать сына. Спасибо! Закажем еще экскурсию. Рекомендации однозначные!
