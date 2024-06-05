🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 106 отзывов Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана Начало: В районе метро Cairoli Castello 180 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 48 отзывов Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках Начало: Дуомо € 227 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом Начало: У Дуомо € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи Начало: У станции метро Genova € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 197 отзывов Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города Начало: В районе площади Duomo 200 € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 19 отзывов Милан - не только Дуомо и Ла Скала Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи € 209 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком Начало: В районе Tre Torri € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 32 отзыва Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас Начало: На станции Милано Чентрале от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом Начало: Piazza del Carmine 160 € 136 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья Начало: Жд вокзал г. Арона от € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города Начало: На Piazza Castello € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом Начало: Около Дуомо € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом Начало: У подножия памятника на площади Дуомо € 68 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас Начало: У памятника на площади Дуомо € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана от € 160 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami € 430 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца € 188 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон € 254 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме Начало: У собора Дуомо € 220 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии Начало: На ж/д станции г. Ровато от € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой Начало: В районе театра Ла Скала € 182 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом Начало: Duomo от € 130 за человека

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд Начало: Ж/д станция Арона от € 280 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт Начало: Жд станция Арона или Домодоссола € 340 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Монументальное кладбище Милана: путешествие в историю и искусство Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища от € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана» Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль € 187 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия в Бергамо из Милана: путешествие в историю Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры € 320 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых € 187 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма... € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас Начало: по месту проживания в Милане € 505 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия) Расписание: Ежедневно в 17:30 от € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Городские легенды: собор Дуомо Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках Расписание: Вт., чт., сб., 10:00 от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио Начало: Ж/д станция Арона Расписание: Любой день по договоренности от € 180 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов 60 отзывов Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана Начало: Город Комо - любой удобной адрес Расписание: Все даты указанны в календаре. € 209 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое Начало: Пл, Дуомо,1 € 130 за всё до 3 чел.