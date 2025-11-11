Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Персональный тур подойдёт для настоящих любителей футбола.



Я покажу вам жизнь итальянских болельщиков и один из символов страны – «Сан-Сиро» или «Джузеппе Меацца». Стадион, названный в честь двукратного чемпиона мира. Каждую неделю здесь проходят матчи, которые собирают 80 тысяч людей. Помимо него увидим музей истории этого вида спорта.

Описание экскурсии На сегодняшний день стадион «Джузеппе Меацца», или Сан Сиро, является одним из символов Милана, не менее значимым для образа города, чем Собор «Дуомо» или театр «Ла Скала». Легендарный стадион «Сан Сиро» находится в черте города Милана и является домашней ареной миланских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Мы предлагаем посетить стадион, музей, расположенный в одной из его трибун, а также магазин, продающий спортивные вещи и сувениры футбольных клубов. Совет: если Вы хотите попробовать себя также за рулём Феррари или любой другой машины премиум-класса, спросите нашего гида, как это сделать. В 15 км. от Милана находится автодром формулы 1, а в часе езды от Милана находится фабрика Феррари, где Вам могут предоставить возможность осуществить драйв-тест.

