2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый поцелуй с Миланом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Начало: В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Гостиница туристов
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
11 часов
Круиз
Круиз по райским островам
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММора14 июня 2024Прекрасное путешествие с удивительным экскурсоводом! Озеро красиво, вилла сказочная! Теплоход удобный, посидеть есть где, так как поездка длинная. Запланированные остановки на перекусы, никто не будет голоден. Спасибо за красивый день!!!
- ССергей14 апреля 2023Спасибо Вам Маргарита. Все очень понравилось. 2 часа незаметно пролетели, на одном дыхании. Очень интересно и позновательно
- IIrina26 марта 2023Интересно и увлекательно
- ММария17 февраля 2020Очень увлекательно и познавательно, 3 часа пролетели как один миг!
- ИИрина1 октября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеАлексей - замечательный гид! Алексей - замечательный гид, профессионал своего дела, очень доброжелательный и позитивный человек! С учетом наших пожеланий организовал для нас две увлекательные экскурсии - одну по Милану, а вторую -на озеро Комо. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!
- AAleksandra,24 сентября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеХочется отметить и сказать большое спасибо Алексею за интереснейший день проведенный в окрестностях озера Комо 7го мая! Конечно гид, который
- ЛЛилия23 сентября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеРекомендую путешествовать с Алексеем. При выборе гида очень рекомендую свой выбор сделать в пользу Алексея. Мы с коллегой предварительно тщательно
- ЕЕлена4 апреля 2019Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Сколько стоит экскурсия по Милану в сентябре 2024
Сейчас в Милане в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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