Экскурсии от вашего отеля в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Милане на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первый поцелуй с Миланом
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый поцелуй с Миланом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Начало: В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Вилла Балбьянелло на озере Комо
На теплоходе
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Гостиница туристов
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
125 за человека
Круиз по райским островам
Музыкальные теплоходы
1 отзыв
11 часов
Круиз
Круиз по райским островам
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мора
    14 июня 2024
    Вилла Балбьянелло на озере Комо
    Прекрасное путешествие с удивительным экскурсоводом! Озеро красиво, вилла сказочная! Теплоход удобный, посидеть есть где, так как поездка длинная. Запланированные остановки на перекусы, никто не будет голоден. Спасибо за красивый день!!!
  • С
    Сергей
    14 апреля 2023
    Первый поцелуй с Миланом
    Спасибо Вам Маргарита. Все очень понравилось. 2 часа незаметно пролетели, на одном дыхании. Очень интересно и позновательно
  • I
    Irina
    26 марта 2023
    Первый поцелуй с Миланом
    Интересно и увлекательно
  • М
    Мария
    17 февраля 2020
    Первый поцелуй с Миланом
    Очень увлекательно и познавательно, 3 часа пролетели как один миг!
  • И
    Ирина
    1 октября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Алексей - замечательный гид! Алексей - замечательный гид, профессионал своего дела, очень доброжелательный и позитивный человек! С учетом наших пожеланий организовал для нас две увлекательные экскурсии - одну по Милану, а вторую -на озеро Комо. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!
  • A
    Aleksandra,
    24 сентября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Хочется отметить и сказать большое спасибо Алексею за интереснейший день проведенный в окрестностях озера Комо 7го мая! Конечно гид, который
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    является дипломированным регионоведом (конкретно по Италии) – это большая удача. Очень советуем обратить на данный момент внимание. Маршрут был составлен очень качественно и интересно, заранее был предложен и оговорен еще до начала самой поездки. Алексей честно говорил, что по времени успеем посмотреть, а что нет, всегда учитывал дорогу, но вместе с тем не стеснял во времени и не торопил (т е не было ощущения, что опаздываем), давал возможность все рассмотреть, сделать фотографии, всегда находил интересные исторические факты о том или ином месте, шутил, отвечал на вопросы не общими фразами, а действительно со знанием и собственной увлеченностью предметом рассказа. Так же хочется добавить, что наш самолет прилетал в Милан вечером и мы боялись, что не сможем легко добраться до центра, попросили Алексея нас встретить, он не только согласился, но и подождал нас и наш на порядок задержавшийся рейс. Потрясающий эрудированный гид и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем!

  • Л
    Лилия
    23 сентября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Рекомендую путешествовать с Алексеем. При выборе гида очень рекомендую свой выбор сделать в пользу Алексея. Мы с коллегой предварительно тщательно
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    выбирали гида и остановили свой выбор на предложении Алексея. И убедились, что правильно выбрали. Эксрурсии были 21-22 июня 2019 г, мы выбрали Бергамо, Верону, озеро Гарда и второй день озеро Комо, красивые города вдоль озера, переправу на пароме,город Комо и посещение города Лугано. Качество предложенных экскурсий было заявлено высокого уровня при прочих равных предложениях, что привлекло при выборе и чем понравилось по факту? Знание давней истории и владение информацией о сегодняшней Италии, особенности городов, прекрасное знание мест и истории, фактов, событий, грамотная речь, живость ума и активность, живой интерес к клиентам и их запросам, комфортное и быстрое перемещение, по запросу о временных и финансовых возможностях Алексей учел все моменты. Мы остались довольны своими поездками по городам и озерам возле Милана.

  • Е
    Елена
    4 апреля 2019
    Круиз по райским островам
    Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первый поцелуй с Миланом
  2. Вилла Балбьянелло на озере Комо
  3. Круиз по райским островам
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в сентябре 2024
Сейчас в Милане в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 6 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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