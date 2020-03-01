Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.
Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана
Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.
Скульптурные и архитектурные памятники
Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.
При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.