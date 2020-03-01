Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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Роль статуса в жизни и смерти миланцев

Людмила
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Людмила – ваш гид
На прогулке по Монументальному кладбищу вы познакомитесь с миром надгробных памятников и погрузитесь в особую философию смерти, которую отразили в своих произведениях искусства итальянские скульпторы.

Как однажды заметил А.

Блок, «Милан - город со стилем жизни, с душой, которую нельзя понять, не посетив миланское кладбище "Монументальное"».

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От 155 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Миланское Mонументальное кладбище
Миланское Mонументальное кладбище

Что вас ожидает

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.

Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана
Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.

Скульптурные и архитектурные памятники
Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.

При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.

Миланское Mонументальное кладбище
Миланское Mонументальное кладбище
Миланское Mонументальное кладбище

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мне 44 года. Я профессиональный гид г. Милана с двенадцaтилетним стажем работы гидом. Кроме этого я - наш "советский" учитель... С многолетним стажем работы как с детьми дошкольного возраста, так и со школьниками и их родителями. Со мной интересно всем от 3...5лет до 75лет. Все мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Во время экскурсий я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Я очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравиться общаться с людьми, я немного артистка и аплодисменты частенько бывают к стати... Хотя самым большим удовольствием для меня является дать возможность людям Милан посмотреть, понять и полюбить.
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Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Следами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
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Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!

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Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
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Гений ЛеонардоГений ЛеонардоГений Леонардо
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Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ
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