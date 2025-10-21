Людмила проводит ещё 1 экскурсию

На прогулке по Монументальному кладбищу Милана вы увидите, как культура и искусство воплотились в надгробных памятниках.Эта экскурсия позволит вам ощутить глубину философии смерти и жизни, которую итальянские мастера выразили через

свои произведения. Александр Блок говорил, что душу Милана невозможно понять, не посетив его кладбище «Монументальное». Ваш гид раскроет перед вами умение итальянцев чувствовать красоту, которое нашло отражение в скульптурах стилей Модерн, рационализма и эклектизма. Вы узнаете истории из жизни знаменитых миланцев, таких как Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини. При желании можно посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки, которые являются частью истории города. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в мир, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.

Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана

Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.

Скульптурные и архитектурные памятники

Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.

При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.