Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.
Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.
Скульптурные и архитектурные памятники Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.
При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно читать дальшеуменьшить
всем — от 3 до 75 лет. Мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравится общаться с людьми. Я немного артистка, и аплодисменты частенько бывают кстати… Хотя самое большое удовольствие для меня — дать возможность людям посмотреть, понять и полюбить Милан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
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О
Ольга
Осталось очень яркое впечатление о Миланском Монументальном кладбище, в том числе и благодаря гиду Людмиле - квалифицированному и одновременно одухотворенному рассказчику, прекрасно знающему историю города. Всем рекомендую!
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О
Ольга
Я была удивлена, что мало отзывов по этой экскурсии, хотя она безусловно заслуживает внимания.
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