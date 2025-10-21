Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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Миланское Mонументальное кладбище

Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
На прогулке по Монументальному кладбищу Милана вы увидите, как культура и искусство воплотились в надгробных памятниках.

Эта экскурсия позволит вам ощутить глубину философии смерти и жизни, которую итальянские мастера выразили через
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свои произведения. Александр Блок говорил, что душу Милана невозможно понять, не посетив его кладбище «Монументальное».

Ваш гид раскроет перед вами умение итальянцев чувствовать красоту, которое нашло отражение в скульптурах стилей Модерн, рационализма и эклектизма.

Вы узнаете истории из жизни знаменитых миланцев, таких как Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.

При желании можно посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки, которые являются частью истории города.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в мир, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю

5
2 отзыва
Миланское Mонументальное кладбище
Миланское Mонументальное кладбище
Миланское Mонументальное кладбище

Описание экскурсии

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.

Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана
Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.

Скульптурные и архитектурные памятники
Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.

При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно
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всем — от 3 до 75 лет. Мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравится общаться с людьми. Я немного артистка, и аплодисменты частенько бывают кстати… Хотя самое большое удовольствие для меня — дать возможность людям посмотреть, понять и полюбить Милан.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
О
Осталось очень яркое впечатление о Миланском Монументальном кладбище, в том числе и благодаря гиду Людмиле - квалифицированному и одновременно одухотворенному рассказчику, прекрасно знающему историю города. Всем рекомендую!
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О
Я была удивлена, что мало отзывов по этой экскурсии, хотя она безусловно заслуживает внимания.
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