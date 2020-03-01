Людмила проводит ещё 1 экскурсию

На прогулке по Монументальному кладбищу вы познакомитесь с миром надгробных памятников и погрузитесь в особую философию смерти, которую отразили в своих произведениях искусства итальянские скульпторы. Как однажды заметил А. Блок, «Милан - город со стилем жизни, с душой, которую нельзя понять, не посетив миланское кладбище "Монументальное"». .

Что вас ожидает

Я помогу вам понять умение итальянцев чувствовать красоту, которое выражено в скульптурах, в разнообразии вкусов артистов, в их отношении к миру, в уникальности их подхода к чувствам и эмоциям людей.

Посещение Фамедиума – книги памяти города Милана

Вы познакомитесь с историей города, связанной с именами жителей и гостей, которые с 4 века по сегодняшний день внесли лепту в жизнь Милана.

Скульптурные и архитектурные памятники

Мы прогуляемся по парку, занимающему 250 га и состоящему из вечнозеленых деревьев и скульптур, у многих из которых мы с вами задержимся для того, чтобы познакомиться со скульптурами стиля Модерн, рационализма и еклетизма. Узнаем о работах скульпторов с именами мирового плана: Баццаро, Бутти, Фонтана, Кастильйони, Вилдт, Вела. Вы узнаете интeрecные иcтории из жизни известных миланцев: Фальк, Боккони, Кампари, Верди, Тосканини.

При желании, сможем посетить первый в мире крематорий и увидеть катафальки.