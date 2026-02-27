31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта. Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.

Описание экскурсии

Скульптуры и фрески капелл Сакро Монте Ди Орта

Прогулка начнется с одного из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии — красивейшей горы Сакро Монте ди Орта, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы осмотрите 20 красивейших капелл на холме, полюбуетесь панорамными видами на озеро и остров Святого Джулио, а также увидите сцены из жизни Франциска Ассизского на сотнях фресок и в скульптурах из терракоты в натуральную величину. А я расскажу вам, для чего они создавались и кто на самом деле запечатлен в скульптурах Сакро Монте Ди Орта.

Очарование улочек Орта Сан Джулио

Затем мы спустимся по тенистой аллее к озеру, постепенно погружаясь в загадочную и романтичную атмосферу Орта Сан Джулио. Вы пройдете по узким средневековым улочкам и центральной площади, заглянете в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами, а после взбодритесь ароматным кофе или традиционным итальянским мороженым.

Легенды драконьего острова

В центре маленького альпийского озера Орта возвышается тот самый остров, где, если верить преданиям, греческий монах Джулио в 4 веке победил драконов и построил свою сотую и последнюю христианскую церковь. Остров драконов, куда мы поплывем на кораблике, невероятно живописен в любое время года: окруженный туманом или отражающийся в блестящей водной глади. Здесь я поведаю таинственные легенды Сан Джулио, расскажу о создании монастыря и о том, кто сейчас живет на острове. Вы обязательно пройдете по единственной в мире «Дороге тишины», помедитируете на «Дороге размышления» и насладитесь спокойствием, вдыхая свежий озерный воздух.

Организационные детали

Дополнительные расходы: трансфер Арона-Орта-Арона, кораблик на остров — 35 евро/чел; поезд Милан — Арона — 6.10 евро/чел.

Как проходит экскурсия