31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Путешествие в Орта Сан Джулио

Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта

Tiana
Задать вопрос
Tiana – ваш гид
Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта.

Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии31 отзыв
4.97
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио

Что вас ожидает

Скульптуры и фрески капелл Сакро Монте Ди Орта
Прогулка начнется с одного из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии — красивейшей горы Сакро Монте ди Орта, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы осмотрите 20 красивейших капелл на холме, полюбуетесь панорамными видами на озеро и остров Святого Джулио, а также увидите сцены из жизни Франциска Ассизского на сотнях фресок и в скульптурах из терракоты в натуральную величину. А я расскажу вам, для чего они создавались и кто на самом деле запечатлен в скульптурах Сакро Монте Ди Орта.

Очарование улочек Орта Сан Джулио
Затем мы спустимся по тенистой аллее к озеру, постепенно погружаясь в загадочную и романтичную атмосферу Орта Сан Джулио. Вы пройдете по узким средневековым улочкам и центральной площади, заглянете в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами, а после взбодритесь ароматным кофе или традиционным итальянским мороженым.

Легенды драконьего острова
В центре маленького альпийского озера Орта возвышается тот самый остров, где, если верить преданиям, греческий монах Джулио в 4 веке победил драконов и построил свою сотую и последнюю христианскую церковь. Остров драконов, куда мы поплывем на кораблике, невероятно живописен в любое время года: окруженный туманом или отражающийся в блестящей водной глади. Здесь я поведаю таинственные легенды Сан Джулио, расскажу о создании монастыря и о том, кто сейчас живет на острове. Вы обязательно пройдете по единственной в мире «Дороге тишины», помедитируете на «Дороге размышления» и насладитесь спокойствием, вдыхая свежий озерный воздух.

Организационные детали

Дополнительные расходы: трансфер Арона-Орта-Арона, кораблик на остров — 25 евро/чел; поезд Милан — Арона — 6.10 евро/чел.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается на жд станции Арона в часе езды на прямой электричке от Милана
  • По договоренности возможна встреча в Милане
  • Каждому гостю — вкусный подарок!
  • Обратите внимание: гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов).
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Напишите мне

31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Отличная экскурсия, вдали от суеты большого города. Красивая природа, старинная архитектура. Очень понравилась церковь на острове, амвон раннехристианский, примерно 4 век. Тиана замечательный рассказчик, много интересных фактов и время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую
Александра
8 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Татьяна - отличный рассказчик и легкая в общении приятная девушка!
Все было очень комфортно! Рекомендую к посещению!
21 января 2020
Эта экскурсия для тех, кто любит прогулки, красивые виды. Тиана с удовольствием расскажет и покажет это уютное и красивое место :) !
15 декабря 2019
Легко и познавательно
Очень понравилась экскурсия
Тиана - прекрасный гид, знающий свое дело.
Орта - отличное место, с очень красивыми видами, дополненное рассказами Тианы, идельная экскурсия
12 декабря 2019
Отличная экскурсия. Очень красивое место, которое можно посещать и зимой. От Ароны до Орта и обратно добирались на комфортабельных авто. Гид Тиана провела очень познавательную экскурсию, в пути рассказывала много про Италию, дала практические советы по дальнейшему нашему путешествию. Тиана помогла нам увидеть и оценить красоту Орта, пока ещё недооценённого туристами. Спасибо за экскурсию, за хорошие впечатления.
12 ноября 2019
Замечательная экскурсия и замечательный гид!
Изначально понравилось общение гида, учёт наших пожеланий ещё на этапе бронирования.
Очень красивое место:остров со своими загадками и тайнами посреди озёра на фоне снежных гор и пальм,узкие улочки средневековья и очень необычные капеллы.Такого сочетания не встречали нигде.
В Орта свой микроклимат,было гораздо теплее чем в этот день в Милане.
Tiana очень хороший рассказчик и с ней комфортно.
Рекомендую и экскурсию и гида!
10 ноября 2019
Рекомендую Всем провести время в компании классного гида Тианы.
Классность заключается в умении правильно спланировать маршрут, интересно рассказать и заинтересовать темой, но главное было по человечески комфортно. Поэтому день пролетел незаметно и оставил приятное послевкусие.
Да ещё несказанно повезло с погодой.
Тиана, спасибо за замечательную поездки и заботу о нашем самочувствии .
Успехов Вам!!
30 октября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Понравился маршрут на святую гору, рассказы про капеллы, загадочный остров останется в памяти на долгие годы.
19 октября 2019
Мы приехали в дождь, сомневались, правильно ли мы выбрали время. Но. Мы оказались в божественно красивом месте! Невероятно красивые пейзажи, старинные тихие улочки, величественный лес и чистота озера- захватывает дух! Тиана привезла нас в место сакраментальное, где ощущается благодать и умиротворенность, рассказала нам о его истории очень интересно. Рекомендуем всем! Очень, очень, очень красиво и интересно! Спасибо Вам, Тиана!
15 октября 2019
Замечательно провели время в Орта Сан Ждулио с профессиональным, ответственным гидом Татьяной. Очень душевно провели время. Несмотря на наше опоздание, Татьяна посвятила нам гораздо больше времени , чем было запланировано. Время пролетело незаметно, поскольку рассказ Татьяны был очень интересным , содержал информацию , которую вы не прочитаете в энциклопедиях. Уверена, что это не последняя наша встреча с ней. До встречи в Турине на трюфельной охоте или в другом интересном месте!!!!!❤️❤️❤️
Ещё 21 отзыв

Tiana проводит ещё 2 экскурсии

Из Милана на озеро КомоИз Милана на озеро КомоИз Милана на озеро Комо
От 180 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Вы посетите не только столичный Комо, но и незаслуженно забытые городки «левого рукава»: Черноббио и Торно. Они поразят вас непосредственностью, спокойствием, роскошными виллами, садами и церквями. А я поделюсь секретами местной жизни и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло комфортно, интересно и легко!
Озеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
От 160 за экскурсию
5 часов
Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин
В поездке вы откроете дивную жемчужину из ожерелья приальпийских озер Италии, узнаете как Изео связано с Джокондой и какие знаменитые люди любили это место. А также прогуляетесь по оазису самого крупного и высокого обитаемого острова Европы и познакомитесь с итальянским соперником Шампани.

Необычные маршруты по Милану

Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
156 за экскурсию
3 часа
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
155 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Гений ЛеонардоГений ЛеонардоГений Леонардо
30 за человека
2 часа
10 отзывов
Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ
Художник, ученый, изобретатель — перечислять все профессии Леонардо можно долго. А тайн и легенд, которыми окутана его личность, еще больше! На экскурсии по центру Милана вы познакомитесь с жизнью и творчеством мастера, услышите любопытные факты о нем и его работах и побываете там, где трудился великий гений.
Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версияТест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версияТест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия
144 за экскурсию
1 час
5 отзывов
Приручить легендарный спортивный автомобиль!
540 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 4 секунды, традиционный красный цвет — вам предстоит проехать 15 км на Ferrari по автобану, в том числе по туннелю. Вы послушаете рёв двигателя, узнаете об устройстве суперкара, поймете, как им управлять и ощутите прилив адреналина! Тест-драйв проводится профессиональным инструктором, который будет вторым пилотом.
Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!
188 за экскурсию
3 часа
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.
Один день из жизни МиланаОдин день из жизни МиланаОдин день из жизни Милана
155 за экскурсию
3 часа
Составить мозаику впечатлений из неожиданных деталей, городских легенд и архитектурных открытий
На прогулке вы убедитесь, что за славой модной столицы и города, так знаменитого собором Дуомо и театром Ла Скала, скрывается полный секретов Милан! В нашей программе: яркие образцы стиля либерти и захватывающая история виллы-легенды, «маленькая Венеция» и дворики с фламинго, а еще оптические иллюзии 15 века, тайны прошлого из жизни миланцев и многое другое.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные