31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта.
Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.
Прогулка начнется с одного из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии — красивейшей горы Сакро Монте ди Орта, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы осмотрите 20 красивейших капелл на холме, полюбуетесь панорамными видами на озеро и остров Святого Джулио, а также увидите сцены из жизни Франциска Ассизского на сотнях фресок и в скульптурах из терракоты в натуральную величину. А я расскажу вам, для чего они создавались и кто на самом деле запечатлен в скульптурах Сакро Монте Ди Орта.
Очарование улочек Орта Сан Джулио
Затем мы спустимся по тенистой аллее к озеру, постепенно погружаясь в загадочную и романтичную атмосферу Орта Сан Джулио. Вы пройдете по узким средневековым улочкам и центральной площади, заглянете в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами, а после взбодритесь ароматным кофе или традиционным итальянским мороженым.
Легенды драконьего острова
В центре маленького альпийского озера Орта возвышается тот самый остров, где, если верить преданиям, греческий монах Джулио в 4 веке победил драконов и построил свою сотую и последнюю христианскую церковь. Остров драконов, куда мы поплывем на кораблике, невероятно живописен в любое время года: окруженный туманом или отражающийся в блестящей водной глади. Здесь я поведаю таинственные легенды Сан Джулио, расскажу о создании монастыря и о том, кто сейчас живет на острове. Вы обязательно пройдете по единственной в мире «Дороге тишины», помедитируете на «Дороге размышления» и насладитесь спокойствием, вдыхая свежий озерный воздух.
Организационные детали
Дополнительные расходы: трансфер Арона-Орта-Арона, кораблик на остров — 35 евро/чел; поезд Милан — Арона — 6.10 евро/чел.
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается и заканчивается на жд станции Арона в часе езды на прямой электричке от Милана
По договоренности возможна встреча в Милане
Каждому гостю — вкусный подарок!
Обратите внимание: гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Жд вокзал г. Арона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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–
Наталья
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид и собеседник. Переезды быстрые, маршрут без нагрузки, места очень красивые. И город, и озеро, и остров, - все произвело сильное впечатление. Прекрасно пообедали по рекомендации Тианы на террасе с видом на остров. Спасибо за этот день!
+3
Тиана
Ответ организатора:
Благодарю Вас!
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Е
Елена
Один из лучших дней в Италии - путешествие с Тианой. Было очень красиво, вкусно, комфортно, интересно и душевно. Очень рады знакомству и обязательно еще вернемся
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Вячеслав
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный дождь, это нисколько нам не испортило впечатлений. Татьяна встретила нас на вокзале и на машине мы поехали на озеро Орто. К нашему большому везению, было мало туристов, мы гуляли, Татьяна много рассказывала. Спасибо вам, Татьяна.
Тиана
Ответ организатора:
Спасибо Вам!
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С
Светлана
Тиана провела с нами тур в сентябре 2025 года. Она востребованный профессионал высочайшего уровня, очень увлеченный своим делом человек, интересный рассказчик, знающий гид. В период подготовки к туру Тиана быстро читать дальшеуменьшить
и четко отвечала на все вопросы и разрабатывала план экскурсии с учетом пожеланий и физических возможностей всех туристов. Во время тура Тиана показала нам не только запланированные достопримечательности на озере и вокруг него, но и, потратив своё личное - дополнительное - время,"доехала" с нами до Озера Маджоре и смогла показать нам ещё несколько потрясающе живописных и интересных мест, дать ряд рекомендаций, помочь с организацией похода в салон красоты для одной из туристок и даже пройти по городу и показать, где на старых, иногда запутанных, улочках найти этот салон. Спасибо Вам большое, Тиана, за замечательный тур, Ваше время и внимание!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Ваши экскурсии нашим родным и друзьям!:-)
Тиана
Ответ организатора:
Спасибо!
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Елена
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
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С
Светлана
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого места. Рекомендуем двумя руками за экскурсовода, и за экскурсию.
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