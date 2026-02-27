31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Путешествие в Орта Сан Джулио

Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта.

Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.
5
45 отзывов
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио
Путешествие в Орта Сан Джулио

Описание экскурсии

Скульптуры и фрески капелл Сакро Монте Ди Орта

Прогулка начнется с одного из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии — красивейшей горы Сакро Монте ди Орта, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы осмотрите 20 красивейших капелл на холме, полюбуетесь панорамными видами на озеро и остров Святого Джулио, а также увидите сцены из жизни Франциска Ассизского на сотнях фресок и в скульптурах из терракоты в натуральную величину. А я расскажу вам, для чего они создавались и кто на самом деле запечатлен в скульптурах Сакро Монте Ди Орта.

Очарование улочек Орта Сан Джулио

Затем мы спустимся по тенистой аллее к озеру, постепенно погружаясь в загадочную и романтичную атмосферу Орта Сан Джулио. Вы пройдете по узким средневековым улочкам и центральной площади, заглянете в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами, а после взбодритесь ароматным кофе или традиционным итальянским мороженым.

Легенды драконьего острова

В центре маленького альпийского озера Орта возвышается тот самый остров, где, если верить преданиям, греческий монах Джулио в 4 веке победил драконов и построил свою сотую и последнюю христианскую церковь. Остров драконов, куда мы поплывем на кораблике, невероятно живописен в любое время года: окруженный туманом или отражающийся в блестящей водной глади. Здесь я поведаю таинственные легенды Сан Джулио, расскажу о создании монастыря и о том, кто сейчас живет на острове. Вы обязательно пройдете по единственной в мире «Дороге тишины», помедитируете на «Дороге размышления» и насладитесь спокойствием, вдыхая свежий озерный воздух.

Организационные детали

Дополнительные расходы: трансфер Арона-Орта-Арона, кораблик на остров — 35 евро/чел; поезд Милан — Арона — 6.10 евро/чел.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается на жд станции Арона в часе езды на прямой электричке от Милана
  • По договоренности возможна встреча в Милане
  • Каждому гостю — вкусный подарок!
  • Обратите внимание: гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Жд вокзал г. Арона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
1
3
2
1
Наталья
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид и собеседник. Переезды быстрые, маршрут без нагрузки, места очень красивые. И город, и озеро, и остров, - все произвело сильное впечатление. Прекрасно пообедали по рекомендации Тианы на террасе с видом на остров. Спасибо за этот день!
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид+3
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Тиана
Тиана
Ответ организатора:
Благодарю Вас!
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Е
Один из лучших дней в Италии - путешествие с Тианой. Было очень красиво, вкусно, комфортно, интересно и душевно. Очень рады знакомству и обязательно еще вернемся
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Вячеслав
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный дождь, это нисколько нам не испортило впечатлений. Татьяна встретила нас на вокзале и на машине мы поехали на озеро Орто. К нашему большому везению, было мало туристов, мы гуляли, Татьяна много рассказывала. Спасибо вам, Татьяна.
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Тиана
Тиана
Ответ организатора:
Спасибо Вам!
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С
Тиана провела с нами тур в сентябре 2025 года. Она востребованный профессионал высочайшего уровня, очень увлеченный своим делом человек, интересный рассказчик, знающий гид. В период подготовки к туру Тиана быстро
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и четко отвечала на все вопросы и разрабатывала план экскурсии с учетом пожеланий и физических возможностей всех туристов. Во время тура Тиана показала нам не только запланированные достопримечательности на озере и вокруг него, но и, потратив своё личное - дополнительное - время,"доехала" с нами до Озера Маджоре и смогла показать нам ещё несколько потрясающе живописных и интересных мест, дать ряд рекомендаций, помочь с организацией похода в салон красоты для одной из туристок и даже пройти по городу и показать, где на старых, иногда запутанных, улочках найти этот салон. Спасибо Вам большое, Тиана, за замечательный тур, Ваше время и внимание!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Ваши экскурсии нашим родным и друзьям!:-)

Тиана
Тиана
Ответ организатора:
Спасибо!
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Елена
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный,
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный,
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный,
Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный,
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С
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого места. Рекомендуем двумя руками за экскурсовода, и за экскурсию.
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
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