Вас ждёт прогулка по древнему монастырю Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Это один из первых памятников архитектуры, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи Тайная
Описание экскурсииОдно из главных сокровищ Милана — монастырь Санта Мария делле Грацие, именно благодаря этой постройке Милан попал в список Юнеско. Во время нашей экскурсии Вам расскажут об истории создания монастыря, о жизни монахов в Италии, а также о величайших умах Возрождения (архитектора Браманте и великого Леонардо Да Винчи), участвовавших в создании этого исторического памятника. «Тайная вечеря» — фреска, выполненная на стене трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане. Еще в эпоху самого Леонардо она считалась его самой лучшей и знаменитой работой. Известно, что заказчиком картины был миланский герцог Лодовико Сфорца, при дворе которого Леонардо снискал славу великого живописца, а вовсе не монахи монастыря Санта-Мария делла Грацие. Тема картины — момент, когда Иисус Христос объявляет своим ученикам, что один из них предаст его. Именно этот миг — когда Христос объявляет о предательстве — и запечатлел Леонардо да Винчи. Чтобы добиться точности и жизнеподобия, он изучал позы и выражения лиц многих своих современников, которых позднее изобразил на картине. Личности апостолов неоднократно были предметом споров, однако, судя по надписям на копии картины, хранящейся в Лугано, это (слева направо): Варфоломей, Яков-младший, Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп, Матфей, Фаддей и Симон Зелот.
По договоренности с гидом
Церковь Санта Мария делле Грацие
