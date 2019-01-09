Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше вечеря.



Многие века творцы искали вдохновения в этой работе, которая несколько раз была на грани полного разрушения.



Во время экскурсии вы узнаете о истории создания монастыря, о жизни монахов в Италии, а также о создателе монастыря – архитекторе Донато Браманте – и о Леонардо да Винчи. Вас ждёт прогулка по древнему монастырю Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Это один из первых памятников архитектуры, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи Тайная 4.7 3 отзыва

Наталья Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности с гидом €120 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Одно из главных сокровищ Милана — монастырь Санта Мария делле Грацие, именно благодаря этой постройке Милан попал в список Юнеско. Во время нашей экскурсии Вам расскажут об истории создания монастыря, о жизни монахов в Италии, а также о величайших умах Возрождения (архитектора Браманте и великого Леонардо Да Винчи), участвовавших в создании этого исторического памятника. «Тайная вечеря» — фреска, выполненная на стене трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане. Еще в эпоху самого Леонардо она считалась его самой лучшей и знаменитой работой. Известно, что заказчиком картины был миланский герцог Лодовико Сфорца, при дворе которого Леонардо снискал славу великого живописца, а вовсе не монахи монастыря Санта-Мария делла Грацие. Тема картины — момент, когда Иисус Христос объявляет своим ученикам, что один из них предаст его. Именно этот миг — когда Христос объявляет о предательстве — и запечатлел Леонардо да Винчи. Чтобы добиться точности и жизнеподобия, он изучал позы и выражения лиц многих своих современников, которых позднее изобразил на картине. Личности апостолов неоднократно были предметом споров, однако, судя по надписям на копии картины, хранящейся в Лугано, это (слева направо): Варфоломей, Яков-младший, Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп, Матфей, Фаддей и Симон Зелот.

По договоренности с гидом Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену "Билет на /"Тайную вечерю/" - €30/чел

Но билет не обязателен

Экскурсию можно провести без посещения фрески Место начала и завершения? Церковь Санта Мария делле Грацие Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с гидом Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.