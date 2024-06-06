Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Милана

Найдено 16 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Милане на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
68 за человека
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
«Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату… Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
«Милан — это не только собор Дуомо, театр Ла Скала и бесчисленные магазины»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Собор Дуомо (с осмотром внутри) — визитная карточка Милана»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Все дороги ведут… в Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«И, конечно, перед вами предстанут во всем своём великолепии Галерея Виктора Эмануила и Миланский собор»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
188 за всё до 3 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
«Роскошный Дуомо и творение Донато БрамантеМы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
«Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
220 за всё до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
«греческий монах Джулио, сразившись и победив злых змиев и драконов, построил свою сотую и последнюю христианскую церковь»
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека
Первый поцелуй с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«Секреты миланских соборов и церквей»
140 за всё до 6 чел.
Приключения в Миланском соборе
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
195 за всё до 2 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Костница Святого Бернардино и лагетто — место, где веками разгружали мрамор для собора Дуомо»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Монца: тайна Железной короны
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
«Посетим храм, скромный снаружи и роскошный внутри, который и по сей день принадлежит действующему бенидиктинскому женскому монастырю»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
6051 за всё до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
«Не оставим без внимания монументальный Кафедральный собор с третьим по величине куполом в Италии и удивительным мраморным интерьером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
10080 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
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    не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира, в замке располагаются 5 музеев, которые можно посетить отдельно, далее по маршруту кафедральный собор Дуомо,, с посещением собора. По пути гид рассказывала об истории Милана, показывала знаковые места: старую рыночную площадь, памятник среднему пальцу, здания первоначальной и новой финансовых бирж. Билеты в собор приобретает гид, поэтому не пришлось долго стоять в очереди на посещение собора. Экскурсия длится 3 часа, это оптимальное время для проведения такой экскурсии. Гид Наталья отвечала на все интересующие вопросы, она хорошо знает историю Италии и Милана. Рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Все дороги ведут… в Милан
    Все было интересно и красиво! Прекрасно проверили время!
  • М
    Макс
    4 мая 2024
    Собор Дуомо от подвалов до террас
    Все хорошо
  • М
    Марат
    1 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
  • В
    Валерия
    25 апреля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть отбавляй! Наталья,спасибо за ваш труд и за те знания,которыми вы с нами поделились!
    Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хотьОчень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хотьОчень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хотьОчень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хотьОчень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хотьОчень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
  • В
    Валентин
    11 апреля 2024
    Самые важные церкви Милана: история и сокровища
    Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  4. Милан, каким вы его не видели
  5. Главное в Милане за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 40 до 254 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 129 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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