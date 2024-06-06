1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€68 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
«Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату… Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
«Милан — это не только собор Дуомо, театр Ла Скала и бесчисленные магазины»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Собор Дуомо (с осмотром внутри) — визитная карточка Милана»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«И, конечно, перед вами предстанут во всем своём великолепии Галерея Виктора Эмануила и Миланский собор»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
«Роскошный Дуомо и творение Донато БрамантеМы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
«Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
«греческий монах Джулио, сразившись и победив злых змиев и драконов, построил свою сотую и последнюю христианскую церковь»
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«Секреты миланских соборов и церквей»
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Костница Святого Бернардино и лагетто — место, где веками разгружали мрамор для собора Дуомо»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
«Посетим храм, скромный снаружи и роскошный внутри, который и по сей день принадлежит действующему бенидиктинскому женскому монастырю»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
60€51 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
«Не оставим без внимания монументальный Кафедральный собор с третьим по величине куполом в Италии и удивительным мраморным интерьером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- ЯЯн29 мая 2024Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
- ЕЕлена15 мая 2024Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
- ЛЛюдмила14 мая 2024Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
- ААлександр9 мая 2024Все было интересно и красиво! Прекрасно проверили время!
- ММакс4 мая 2024Все хорошо
- ММарат1 мая 2024Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
- ВВалерия25 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
- ЕЕлена19 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть отбавляй! Наталья,спасибо за ваш труд и за те знания,которыми вы с нами поделились!
- ВВалентин11 апреля 2024Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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