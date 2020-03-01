Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Идиллия крохотной Варенны

Чтобы никто не мешал вам влюбиться в Комо с первого взгляда, сначала мы отправимся в Варенну — бывшее рыбацкое поселение, а сегодня городок-курорт, менее туристический, чем Белладжо. В Варенне узкие аллеи приведут к променаду вдоль озера: разноцветные домики, рестораны с ажурными стульями, увитые зеленью беседки, холмы со стройными кипарисами — это очень фотогеничное место! В церкви Сан-Джорджо я расскажу об оригинальных старинных фресках, а после, по вашему желанию, мы посетим виллу Монастеро с великолепным ботаническим садом и поговорим о ее необычном прошлом.

Белладжо — must-see на Комо

До самого известного города на озере нас довезет паром. И это тоже достопримечательность, ведь по пути открываются непередаваемо красивые виды! В Белладжо вас ждет прогулка по аристократичной вилле Сербеллони 15 века; вид с мыса, где встречаются два рукава озера; и базилика Сан-Джакомо. Насладившись улочками Старого города с его средневековым духом, мы вернемся на пароме в Варенну и на машине поедем обратно в Милан.