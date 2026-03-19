Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе картину: озеро Комо во всей его величественной красоте, где водная гладь отражает облака, а горы стоят стражем на горизонте.Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, где вы исследуете уютные

улочки Варенны, городка, где каждый камень дышит историей, и Белладжо, жемчужину Комо, с его аристократическими виллами и средневековыми базиликами. Переезд на пароме добавит пикантности вашему путешествию, открывая неповторимые виды. Вас ждут не только живописные пейзажи, но и увлекательные рассказы о каждом уголке этого райского места. Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления от экскурсии, которая начнется у станции метро Sesto Rondo и завершится в Милане, оставив в вашей памяти яркие краски истинной Италии

Описание экскурсии

Идиллия крохотной Варенны

Чтобы никто не мешал вам влюбиться в Комо с первого взгляда, сначала мы отправимся в Варенну — бывшее рыбацкое поселение, а сегодня городок-курорт, менее туристический, чем Белладжо. В Варенне узкие аллеи приведут к променаду вдоль озера: разноцветные домики, рестораны с ажурными стульями, увитые зеленью беседки, холмы со стройными кипарисами — это очень фотогеничное место! В церкви Сан-Джорджо я расскажу об оригинальных старинных фресках, а после, по вашему желанию, мы посетим виллу Монастеро с великолепным ботаническим садом и поговорим о ее необычном прошлом.

Белладжо — must-see на Комо

До самого известного города на озере нас довезет паром. И это тоже достопримечательность, ведь по пути открываются непередаваемо красивые виды! В Белладжо вас ждет прогулка по аристократичной вилле Сербеллони 15 века; вид с мыса, где встречаются два рукава озера; и базилика Сан-Джакомо. Насладившись улочками Старого города с его средневековым духом, мы вернемся на пароме в Варенну и на машине поедем обратно в Милан.

Организационные детали

Экскурсия начинается у станции метро Sesto Rondo (до которой вам нужно добраться самостоятельно на такси или метро) и заканчивается в Милане

Начало строго в указанное время. В случае опоздания программа пропорционально сокращается

Транспорт по маршруту экскурсии включен в стоимость. Едем на Kia Sportage

Пожалуйста, бронируйте эту экскурсию минимум за 7 дней до предполагаемой даты

В зимний период виллы могут быть закрыты для посещения

Дополнительные расходы:

— трансфер до места начала экскурсии

— переезд на пароме, в том числе для гида (от €7 до €11 с человека в зависимости от типа парома);

— посещение территории виллы Монастеро, в том числе для гида (по желанию; €10 с человека);

— еда и напитки по желанию