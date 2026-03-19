Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Идеальный день на Комо

Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Представьте себе картину: озеро Комо во всей его величественной красоте, где водная гладь отражает облака, а горы стоят стражем на горизонте.

Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, где вы исследуете уютные
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улочки Варенны, городка, где каждый камень дышит историей, и Белладжо, жемчужину Комо, с его аристократическими виллами и средневековыми базиликами. Переезд на пароме добавит пикантности вашему путешествию, открывая неповторимые виды.

Вас ждут не только живописные пейзажи, но и увлекательные рассказы о каждом уголке этого райского места.

Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления от экскурсии, которая начнется у станции метро Sesto Rondo и завершится в Милане, оставив в вашей памяти яркие краски истинной Италии

5
60 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды озера Комо
  • 🏛 Уникальная архитектура и история
  • 🚤 Переезд на пароме с потрясающими видами
  • 🌿 Прогулка по ботаническому саду виллы Монастеро
  • 🏞 Фотогеничные места для незабываемых снимков
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо

Что можно увидеть

  • Церковь Сан-Джорджо
  • Вилла Монастеро
  • Вилла Сербеллони
  • Базилика Сан-Джакомо

Описание экскурсии

Идиллия крохотной Варенны

Чтобы никто не мешал вам влюбиться в Комо с первого взгляда, сначала мы отправимся в Варенну — бывшее рыбацкое поселение, а сегодня городок-курорт, менее туристический, чем Белладжо. В Варенне узкие аллеи приведут к променаду вдоль озера: разноцветные домики, рестораны с ажурными стульями, увитые зеленью беседки, холмы со стройными кипарисами — это очень фотогеничное место! В церкви Сан-Джорджо я расскажу об оригинальных старинных фресках, а после, по вашему желанию, мы посетим виллу Монастеро с великолепным ботаническим садом и поговорим о ее необычном прошлом.

Белладжо — must-see на Комо

До самого известного города на озере нас довезет паром. И это тоже достопримечательность, ведь по пути открываются непередаваемо красивые виды! В Белладжо вас ждет прогулка по аристократичной вилле Сербеллони 15 века; вид с мыса, где встречаются два рукава озера; и базилика Сан-Джакомо. Насладившись улочками Старого города с его средневековым духом, мы вернемся на пароме в Варенну и на машине поедем обратно в Милан.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у станции метро Sesto Rondo (до которой вам нужно добраться самостоятельно на такси или метро) и заканчивается в Милане
  • Начало строго в указанное время. В случае опоздания программа пропорционально сокращается
  • Транспорт по маршруту экскурсии включен в стоимость. Едем на Kia Sportage
  • Пожалуйста, бронируйте эту экскурсию минимум за 7 дней до предполагаемой даты
  • В зимний период виллы могут быть закрыты для посещения

Дополнительные расходы:
— трансфер до места начала экскурсии
— переезд на пароме, в том числе для гида (от €7 до €11 с человека в зависимости от типа парома);
— посещение территории виллы Монастеро, в том числе для гида (по желанию; €10 с человека);
— еда и напитки по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции миланского метро Sesto Rondo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1449 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, и живу я в Италии уже более 20 лет! Люблю и хорошо знаю эту прекрасную страну. Ну, а Милан и весь регион Ломбардия — это
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просто мой дом! Я лицензированный гид, и мне очень нравится знакомить моих гостей с историей в непринуждённой и душевной манере, не останавливаясь только на сухих фактах. Нравится открывать для вас необычные места, яркие пейзажи, вкусные локации и рассказывать историю понятно и любопытно. Плюс Милан — город комфортный для жизни во всех отношениях, а почему это именно так — я вам с удовольствием расскажу. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
2
3
2
1
1
Максим
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле Монастеро, которая открыта круглый год. ненавязчивый рассказ-беседа, не перегруженный лишними фактами, отвлекающими от красот
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местности, но в то же время вполне достаточный. Посоветовала прекрасный видовой ресторанчик для ланча. Идеальный день на Комо - эти все сказано.

В связи с отменой и переносом нашего рейса любезно согласовала новую удобную дату экскурсии. Очень приятный человек, при возможности воспользуемся услугами гида еще раз.

Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Ирина провела потрясающую экскурсию-прогулку по живописнейшим городкам озеро Комо: Варенне и Беладжо, и также по вилле
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
С Ириной поездка прошла комфортно, познавательно и позитивно.
Маршрут продуман до мелочей.
Ну а какой обед ждал нас в Беладжо..
Рекомендую такой тур от всего сердца!
Ирина благодарю!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
После этой поездки, вам захочется снова и снова вернуться в это прекрасное место!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо огромное! Жду вас в гости!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Замечателтная экскурсия!! Ирина показала лучшие места, виды. Расскащала много интересного, экскурсия прошла легко и на одном дыхании.
Замечателтная экскурсия!! Ирина показала лучшие места, виды. Расскащала много интересного, экскурсия прошла легко и на одном дыхании.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Дорогая,Елена! Спасибо огромное за ваш отзыв! Приезжайте ещё в гости!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень рекомендую организовать свои экскурсии с Ириной! Всё прошло идеально, хороший маршрут, интересный рассказ истории, удобная логистика маршрута. Я осталась довольна!
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Марина
Экскурсия очень понравилась! Ездили на комфортном авто, посетили красивые места. Ирина супер гид! Было комфортно и интересно. Рекомендую 👍🏻🌸
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Н
Благодаря Ирине день на Комо получился идеальным. Спасибо за интересный рассказ, великолепную организацию, хорошее настроение.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо и огромный привет вашей большой компании! Жду в гости! ❤️
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