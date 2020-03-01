Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Насладиться очаровательными городками Варенна и Белладжо под рассказы о старинных виллах

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы увидите романтичное озеро Комо, каким его ждете: водную гладь и горы на горизонте; узкие улочки, убегающие вниз; красочные дома со ставнями; изящную архитектуру и кипарисы.

В этом путешествии — немноголюдная Варенна, переезд на пароме до Белладжо, прогулка по этому знаменитому городку и, конечно, рассказы об истории и особенностях озера.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Милане
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Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо

Что вас ожидает

Идиллия крохотной Варенны
Чтобы никто не мешал вам влюбиться в Комо с первого взгляда, сначала мы отправимся в Варенну — бывшее рыбацкое поселение, а сегодня городок-курорт, менее туристический, чем Белладжо. В Варенне узкие аллеи приведут к променаду вдоль озера: разноцветные домики, рестораны с ажурными стульями, увитые зеленью беседки, холмы со стройными кипарисами — это очень фотогеничное место! В церкви Сан-Джорджо я расскажу об оригинальных старинных фресках, а после, по вашему желанию, мы посетим виллу Монастеро с великолепным ботаническим садом и поговорим о ее необычном прошлом.

Белладжо — must-see на Комо
До самого известного города на озере нас довезет паром. И это тоже достопримечательность, ведь по пути открываются непередаваемо красивые виды! В Белладжо вас ждет прогулка по аристократичной вилле Сербеллони 15 века; вид с мыса, где встречаются два рукава озера; и базилика Сан-Джакомо. Насладившись улочками Старого города с его средневековым духом, мы вернемся на пароме в Варенну и на машине поедем обратно в Милан.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Милане. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы:
    — переезд на пароме (от 7 до 11€ с человека в зависимости от типа парома);
    — посещение территории виллы Монастеро (по желанию; 10€ с человека);
    — еда и напитки по желанию.
  • Путешествие займёт от 6 до 8 часов.
  • Пожалуйста, бронируйте эту экскурсию минимум за 7 дней до предполагаемой даты.
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо
Идеальный день на Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Милане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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