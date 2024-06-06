Религиозные экскурсии по святым местам Милана

Найдено 31 экскурсия в категории «Святые места» в Милане на русском языке, цены от €35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Фотосессия в Милане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
«Место начала экскурсии: обычно у главного входа в городской замок (Кастелло), но по желанию можно начать либо у Кафедрального Собора (Дуомо), либо в холле вашего отеля, если он находится в историческом центре»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 8 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
«Но маршрут, конечно, охватит неподражаемый собор Дуомо»
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
«Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
«На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
«единственный в Европе готический собор из белого мрамора — Дуомо — и ансамбль одноименной площади»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160136 за всё до 4 чел.
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
68 за человека
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
«Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Внутри рассмотрите потрясающие витражи, скульптуры и религиозные артефакты»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Все дороги ведут… в Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«По какой гениальной системе привозили мрамор для храма и какие выражения из эпохи его строительства остались в современной речи миланцев»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
188 за всё до 3 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
«Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
«Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
220 за всё до 5 чел.
Милан: легенды и контрасты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 4 чел.
Нескучная прогулка по Милану с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
«На главной площади Милана мы пересчитаем статуи на фасаде собора Дуомо и разглядим на них любопытные сюжеты»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«Вы полюбуетесь воздушным кружевным Миланским собором Дуомо и узнаете, почему его стены украшает сотня горгулий»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
«Начнем нашу прогулку со знаменитой горы Сакро Монте - одной из самых красивых из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии»
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека
Милан вечерний, поэтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Первый поцелуй с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города»
140 за всё до 6 чел.
Приключения в Миланском соборе
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Найдёте бывший сквозной проход через храм»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
195 за всё до 2 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Увидим иллюзии в очертаниях храма и пушечное ядро в фасаде дома»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Монца: тайна Железной короны
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
«Посетим храм, скромный снаружи и роскошный внутри, который и по сей день принадлежит действующему бенидиктинскому женскому монастырю»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
6051 за всё до 4 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
«Какие цвета есть в мраморе собора Дуомо»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
«Не оставим без внимания монументальный Кафедральный собор с третьим по величине куполом в Италии и удивительным мраморным интерьером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
10080 за всё до 4 чел.
Прогулка-знакомство с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
«Вход в Миланский собор (по желанию) — 10 евро/чел»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • I
    Inna
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
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    о прошлом города и Италии в целом. Мы услышали много интересных фактов о работах Леонардо да Винчи а также других известных художниках, получили совет о множестве мест особенно соборах и фресках которые надо посетить Маша оказалась чудесным рассказчиком и полиглотом с которым очень интересно поговорить на любые темы волнующие мир💕 обязательно надо пойти на эту экскурсию чтобы увидеть настоящий Милан

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • Д
    Дениз
    2 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре
  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Променад по Милану
    Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
  • А
    Алла
    28 мая 2024
    Милан для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Променад по Милану
  2. Фотосессия в Милане
  3. Знакомство с городом
  4. Милан для новичков
  5. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Святые места" можно забронировать 31 экскурсию от 35 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 707 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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