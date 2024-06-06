1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€227 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
«Место начала экскурсии: обычно у главного входа в городской замок (Кастелло), но по желанию можно начать либо у Кафедрального Собора (Дуомо), либо в холле вашего отеля, если он находится в историческом центре»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
«Но маршрут, конечно, охватит неподражаемый собор Дуомо»
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
«Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
«На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
«единственный в Европе готический собор из белого мрамора — Дуомо — и ансамбль одноименной площади»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
«В первую очередь вы, конечно, рассмотрите фасад собора, слушая рассказы о его строительстве, — оно заняло семь столетий»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
«Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€68 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
«Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
«Внутри рассмотрите потрясающие витражи, скульптуры и религиозные артефакты»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«По какой гениальной системе привозили мрамор для храма и какие выражения из эпохи его строительства остались в современной речи миланцев»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
«Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
«Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
«На главной площади Милана мы пересчитаем статуи на фасаде собора Дуомо и разглядим на них любопытные сюжеты»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«Вы полюбуетесь воздушным кружевным Миланским собором Дуомо и узнаете, почему его стены украшает сотня горгулий»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
«… строительство собора заняло семь столетий»
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
«Начнем нашу прогулку со знаменитой горы Сакро Монте - одной из самых красивых из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии»
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города»
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
«Найдёте бывший сквозной проход через храм»
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Увидим иллюзии в очертаниях храма и пушечное ядро в фасаде дома»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
«Посетим храм, скромный снаружи и роскошный внутри, который и по сей день принадлежит действующему бенидиктинскому женскому монастырю»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
«Какие цвета есть в мраморе собора Дуомо»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
«Не оставим без внимания монументальный Кафедральный собор с третьим по величине куполом в Италии и удивительным мраморным интерьером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
«Вход в Миланский собор (по желанию) — 10 евро/чел»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- IInna5 июня 2024Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
- ЭЭлла5 июня 2024Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
- ДДениз2 июня 2024Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- ССветлана30 мая 2024Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
- SSvetlana30 мая 2024Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
- ЯЯн29 мая 2024Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
- ААнжелика28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
- ААлла28 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Святые места" можно забронировать 31 экскурсию от 35 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 707 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 31 экскурсию на 2024 год по теме «Святые места», 707 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август