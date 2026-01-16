Описание фото-прогулкиПогрузитесь в атмосферу элегантного Милана и сохраните самые яркие моменты путешествия на профессиональных фотографиях. Ваш личный фотограф проведёт вас по самым живописным и атмосферным локациям города, где каждая улица — готовая открытка, а каждый ракурс — словно со страниц модного журнала. Во время фотосессии вы сможете сделать кадры на фоне величественного Собора Дуомо, под сводами роскошной Галереи Виктора Эммануила II, среди узких романтичных улочек района Брера, у стен замка Сфорца или на живописных мостиках канального района Навильи. Фотограф подскажет, как лучше позировать, подберёт удачный угол, учтёт освещение и стиль вашей одежды, чтобы каждая фотография выглядела идеально. Формат подходит для индивидуальных съёмок, пар, семей, дружеских компаний и даже мини-лавстори — до 6 человек. За 2 часа съёмки вы получите разнообразные кадры: портреты, динамичные фото, романтичные моменты, уличные фото в стиле fashion и яркие атмосферные снимки города. Все снимки проходят профессиональную обработку: коррекция цвета, свет, композиция — и уже в течение 3 дней вы получите готовую галерею в высоком качестве. Фото будут удобны для публикации в соцсетях, печати и создания альбомов. Подарите себе возможность сохранить Милан не только в памяти, но и в стильных кадрах, которые будут радовать вас долгие годы.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым. Ваше путешествие — ваши правила, а мы воплотим всё в реальность. Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номеру+90 544 157 34 33
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональная фотосессия продолжительностью 2 часа
- Услуги опытного фотографа, который подскажет позы и лучшие ракурсы
- Индивидуальный маршрут по красивым локациям Милана
- Профессиональная обработка всех удачных фотографий
- Готовые снимки в высоком качестве в течение 3 дней
- Помощь в выборе стиля, образов и локаций перед съёмкой
Что не входит в цену
- Услуги визажиста и стилиста (можно добавить по запросу)
- Аренда студии, автомобиля или реквизита (если требуется)
- Поездки на такси между локациями
- Печатные фотографии или фотокниги
- Дополнительное время сверх программы
Место начала и завершения?
Милан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
