1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
«Вас ждёт лёгкая фотопрогулка, во время которой я расскажу о жизни в Италии и итальянцах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€267 за всё до 2 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Начало: Piazza Duomo, Milani
«Вы уже побывали в центре Милана, восхитились им и хотите увезти домой шикарные воспоминания, тогда эта фотопрогулка точно для вас»
Расписание: Все дни недели, начало в 9.00
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€60 за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Милан и вы - в объективе
Отправиться на прогулку с профессиональным фотографом - и сохранить воспоминания о городе на снимках
Начало: У собора Дуомо
«Сама площадь перед собором — Пьяцца-дель-Дуомо — очень живописна и идеально подходит для фотосессий»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 ноя в 08:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 июня 2024Спасибо Наталье, за прекрасную фото прогулку. Мы получили отличные кадры, живые, настоящие, с нашими эмоциями и настроением. Не первый раз
- ООлег24 января 2024Наталия, замечательный фотограф. Фотосессия прошла на фоне красивейших видов Милана. Наталья создала лёгкую атмосферу творчества, в которой моя скованность растворилась. Всё прошло непринуждённо и время фотосессии, к сожелению, неожиданно закончилось.
- ААлена27 октября 2023Хочу поблагодарить Наталью за чудесную фотопрогулку по Милану. Заказала экскурсию с фотосессией в первый день прибывания и не пожалела ни
- OOKSANA26 июля 2023Фотопрогулка по МилануПросто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в ноябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 267. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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