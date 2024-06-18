Фотосессии в Милане с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Милане на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Фотосессия в Милане
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
«Вас ждёт лёгкая фотопрогулка, во время которой я расскажу о жизни в Италии и итальянцах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
267 за всё до 2 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Начало: Piazza Duomo, Milani
«Вы уже побывали в центре Милана, восхитились им и хотите увезти домой шикарные воспоминания, тогда эта фотопрогулка точно для вас»
Расписание: Все дни недели, начало в 9.00
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
60 за человека
Милан и вы - в объективе
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Милан и вы - в объективе
Отправиться на прогулку с профессиональным фотографом - и сохранить воспоминания о городе на снимках
Начало: У собора Дуомо
«Сама площадь перед собором — Пьяцца-дель-Дуомо — очень живописна и идеально подходит для фотосессий»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 ноя в 08:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Фотосессия в Милане
    Спасибо Наталье, за прекрасную фото прогулку. Мы получили отличные кадры, живые, настоящие, с нашими эмоциями и настроением. Не первый раз
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    в путешествиях беру фото прогулки и всегда остаюсь довольна. Было легко, комфортно, в процессе прогулки Наталья рассказала о достопримечательностях, показала интересные локации.

  • О
    Олег
    24 января 2024
    Фотосессия в Милане
    Наталия, замечательный фотограф. Фотосессия прошла на фоне красивейших видов Милана. Наталья создала лёгкую атмосферу творчества, в которой моя скованность растворилась. Всё прошло непринуждённо и время фотосессии, к сожелению, неожиданно закончилось.
  • А
    Алена
    27 октября 2023
    Фотосессия в Милане
    Хочу поблагодарить Наталью за чудесную фотопрогулку по Милану. Заказала экскурсию с фотосессией в первый день прибывания и не пожалела ни
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    на минуту. Наталья показала все знаковые места и быстрый путь к ним. Время пролетело незаметно. Наталья очень открытая и вежливая. Фотографии получились отличные. Что особенно для меня важно, я на них себе нравлюсь! И судя по фотографиям, кроме меня в тот день в Милане не было людей)) Не пришлось мучать мужа миллионом дублей для получения приличной фотографии. Наталья прислала более 100 кадров в цветокоррекции. Отличная память о поездке.

  • O
    OKSANA
    26 июля 2023
    Фотопрогулка по Милану
    Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Фотопрогулки»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Милан и вы - в объективе
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Королевский дворец
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Галерея Витторио Эммануэле II
Сколько стоит экскурсия по Милану в ноябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 267. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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