читать дальше

на минуту. Наталья показала все знаковые места и быстрый путь к ним. Время пролетело незаметно. Наталья очень открытая и вежливая. Фотографии получились отличные. Что особенно для меня важно, я на них себе нравлюсь! И судя по фотографиям, кроме меня в тот день в Милане не было людей)) Не пришлось мучать мужа миллионом дублей для получения приличной фотографии. Наталья прислала более 100 кадров в цветокоррекции. Отличная память о поездке.