Описание фото-прогулкиПрогулка для тех, кто влюблён в стиль и эстетику. Покажу Милан, как на кадрах из модного журнала: пастельные фасады Бреры, дворики, зелёные балконы и трамваи, которые хочется снимать. Будем ловить свет, искать лучшие ракурсы и узнавать город через его красоту и истории. Идеально для блогеров, фотографов и всех, кто хочет увезти не просто кадры, а настроение настоящего Милана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квадрат моды
- Атмосферные потайные дворики
- Самые красивые городские ракурсы
- Богемный квартал Брера
Место начала и завершения?
Центральная площадь Дуомо, у лестницы возле Музея Museo del Novecento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Увидели совсем другой Милан, хотя бывали здесь не один раз
23 янв в 08:00
24 янв в 14:00
€220 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
€135
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Какой он, Милан?
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
€185 за всё до 5 чел.