Прокатитесь на Bernina Express по знаменитой Ретийской железной дороге. Отправляйтесь на автобусе по живописной дороге из Милана в Санкт-Мориц. Хорошо проведите время с англоговорящим сопровождающим на борту. Воспользуйтесь доступом к эксклюзивным и гарантированным панорамным вагонам.
Описание билетаОт сверкающих на солнце ледников к царству пальм Панорамный поезд Bernina Express предлагает вам смену обстановки, как никакой другой. Никакая другая железная дорога не связывает север с югом таким замечательным образом на поездах с панорамными вагонами со стеклянным верхом. Утром отправляйтесь на автобусе из Милана на Пьяцца делла Репубблика в космополитический город Санкт-Мориц. По прибытии насладитесь временем, которое у вас есть для прогулки по озерной территории, шопинга или дегустации сладостей в одной из восхитительных местных кондитерских. Днем отправляйтесь на железнодорожную станцию и займите место в гарантированном панорамном вагоне на борту Bernina Express, следующего в Тирано. Испытайте одно из лучших культурных и природных впечатлений в жизни на поезде, который пересекает не менее 55 туннелей и 196 мостов, легко преодолевая уклоны до 70 мм/м по пути. Полюбуйтесь видом, пока поезд движется в горы. С благоговением взгляните на панорамы ледника Мортерач и всемирно известного изгиба Монтебелло. Продолжайте путь мимо озер Лаго Бьянко и Ладж Нейр до Альп Груэма. Важная информация: С 29 октября по 13 декабря вы сядете в региональный поезд. Время может меняться в зависимости от логистических потребностей или условий движения. Поставщик не может предложить повышение класса до билетов первого класса или заранее назначить места в поезде. Предоставленный экстренный контакт работает с 8:00 утра в день тура. С 14 декабря маршрут Bernina Express может предлагать частично закрытые или менее заметные панорамные виды из-за более короткого светового дня. Отправление в 16:14 из Санкт-Морица и прибытие в 18:39 в Тирано, время поездки может ограничить дневной пейзаж.
Возьмите с собой
Паспорт или удостоверение личности Запрещено
Домашние животные
См. календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санкт-Мориц
- Бернинская железная дорога
- Ледник Мортерач
- Бернина Дьяволецца LBD
- Валь Поскьяво
- Тирано
Что включено
- Поездка на автобусе из Милана в Санкт-Мориц
- Англоговорящий сопровождающий на борту
- Билеты на поезд второго класса Bernina Express из Санкт-Морица в Тирано (кроме 29 октября - 13 декабря)
- Гарантированные места в панорамных вагонах (кроме 29 октября - 13 декабря)
- Переезд на автобусе из Тирано в Милан
Что не входит в цену
- Питание
- Зарезервированные места или повышение класса до первого класса на борту Bernina Express
- Туалет на борту автобуса
Место начала и завершения?
Piazza della Repubblica, 5, Milano
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- С 29 октября по 13 декабря вы сядете в региональный поезд
- Время может меняться в зависимости от логистических потребностей или условий движения
- Поставщик не может предложить повышение класса до билетов первого класса или заранее назначить места в поезде
- Предоставленный экстренный контакт работает с 8:00 утра в день тура
- С 14 декабря маршрут Bernina Express может предлагать частично закрытые или менее заметные панорамные виды из-за более короткого светового дня. Отправление в 16:14 из Санкт-Морица и прибытие в 18:39 в Тирано, время поездки может ограничить дневной пейзаж
- Паспорт или удостоверение личности
- Домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
1 дек в 09:00
2 дек в 09:30
€138 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
1 дек в 14:00
€135 за всё до 6 чел.