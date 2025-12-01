Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прокатитесь на Bernina Express по знаменитой Ретийской железной дороге. Отправляйтесь на автобусе по живописной дороге из Милана в Санкт-Мориц. Хорошо проведите время с англоговорящим сопровождающим на борту. Воспользуйтесь доступом к эксклюзивным и гарантированным панорамным вагонам.

Описание билета От сверкающих на солнце ледников к царству пальм Панорамный поезд Bernina Express предлагает вам смену обстановки, как никакой другой. Никакая другая железная дорога не связывает север с югом таким замечательным образом на поездах с панорамными вагонами со стеклянным верхом. Утром отправляйтесь на автобусе из Милана на Пьяцца делла Репубблика в космополитический город Санкт-Мориц. По прибытии насладитесь временем, которое у вас есть для прогулки по озерной территории, шопинга или дегустации сладостей в одной из восхитительных местных кондитерских. Днем отправляйтесь на железнодорожную станцию и займите место в гарантированном панорамном вагоне на борту Bernina Express, следующего в Тирано. Испытайте одно из лучших культурных и природных впечатлений в жизни на поезде, который пересекает не менее 55 туннелей и 196 мостов, легко преодолевая уклоны до 70 мм/м по пути. Полюбуйтесь видом, пока поезд движется в горы. С благоговением взгляните на панорамы ледника Мортерач и всемирно известного изгиба Монтебелло. Продолжайте путь мимо озер Лаго Бьянко и Ладж Нейр до Альп Груэма. Важная информация: С 29 октября по 13 декабря вы сядете в региональный поезд. Время может меняться в зависимости от логистических потребностей или условий движения. Поставщик не может предложить повышение класса до билетов первого класса или заранее назначить места в поезде. Предоставленный экстренный контакт работает с 8:00 утра в день тура. С 14 декабря маршрут Bernina Express может предлагать частично закрытые или менее заметные панорамные виды из-за более короткого светового дня. Отправление в 16:14 из Санкт-Морица и прибытие в 18:39 в Тирано, время поездки может ограничить дневной пейзаж. Возьмите с собой Паспорт или удостоверение личности Запрещено Домашние животные

