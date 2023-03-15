Обзорная экскурсия по Милану

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану
Обзорная экскурсия по Милану

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Сфорца
  • Кафедральный собор Дуомо
  • Биржевая площадь
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Мэрия Милана
  • Театр «Ла Скала»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Пешеходная экскурсия по Милану — это прекрасный шанс поближе познакомиться с городом, рассмотреть его с разных сторон и получить заряд новых впечатлений и эмоций. Начинается экскурсия с знакомства с Замоком Сфорца, который является резиденцией миланских герцогов 15 века. Далее улица Данте — так называемый местный «Арбат» и главная магистраль. Она же соединяет замок Сфорца и Кафедральный собор Дуомо. На пути экскурсии встреча с Биржевой площадью, а также осмотр Площади Кордузио, которую уверенно можно прозвать финансовым сердцем Италии, площадь Мерканти и Соборная площадь, с великолепным Кафедральным собором «Дуомо». Искусно выполненный в готическом стиле фасад Дуомо не оставляет равнодушным ни одного путешественника, а белый мрамор, использованный для строительства собора, придаёт особую роскошь этому грандиозному строению. Галерея Виктора Эммануила II, мэрия Милана и знаменитый театр «Ла Скала». Прочувствуйте яркий и энергичный город-музей — Милан.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Наушники 3 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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