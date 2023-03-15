Описание

Пешеходная экскурсия по Милану — это прекрасный шанс поближе познакомиться с городом, рассмотреть его с разных сторон и получить заряд новых впечатлений и эмоций. Начинается экскурсия с знакомства с Замоком Сфорца, который является резиденцией миланских герцогов 15 века. Далее улица Данте — так называемый местный «Арбат» и главная магистраль. Она же соединяет замок Сфорца и Кафедральный собор Дуомо. На пути экскурсии встреча с Биржевой площадью, а также осмотр Площади Кордузио, которую уверенно можно прозвать финансовым сердцем Италии, площадь Мерканти и Соборная площадь, с великолепным Кафедральным собором «Дуомо». Искусно выполненный в готическом стиле фасад Дуомо не оставляет равнодушным ни одного путешественника, а белый мрамор, использованный для строительства собора, придаёт особую роскошь этому грандиозному строению. Галерея Виктора Эммануила II, мэрия Милана и знаменитый театр «Ла Скала». Прочувствуйте яркий и энергичный город-музей — Милан.