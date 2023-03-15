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Описание
Пешеходная экскурсия по Милану — это прекрасный шанс поближе познакомиться с городом, рассмотреть его с разных сторон и получить заряд новых впечатлений и эмоций. Начинается экскурсия с знакомства с Замоком Сфорца, который является резиденцией миланских герцогов 15 века. Далее улица Данте — так называемый местный «Арбат» и главная магистраль. Она же соединяет замок Сфорца и Кафедральный собор Дуомо. На пути экскурсии встреча с Биржевой площадью, а также осмотр Площади Кордузио, которую уверенно можно прозвать финансовым сердцем Италии, площадь Мерканти и Соборная площадь, с великолепным Кафедральным собором «Дуомо». Искусно выполненный в готическом стиле фасад Дуомо не оставляет равнодушным ни одного путешественника, а белый мрамор, использованный для строительства собора, придаёт особую роскошь этому грандиозному строению. Галерея Виктора Эммануила II, мэрия Милана и знаменитый театр «Ла Скала». Прочувствуйте яркий и энергичный город-музей — Милан.
Ответы на вопросы
Что не входит
Наушники 3 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Милане
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру