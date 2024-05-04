М Макс Собор Дуомо от подвалов до террас Все хорошо

С Светлана Богемный Милан - район Навильи Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!

В Валентин Самые важные церкви Милана: история и сокровища Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи

А Алена Богемный Милан - район Навильи Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!

В Валентин Всё о Дуомо Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс

Е Елизавета Богемный Милан - район Навильи читать дальше было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие! Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень

к ксения От Дуомо до каналов Навильи Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную

Д Дмитрий Собор Дуомо от подвалов до террас Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)

Я Яна Всё о Дуомо читать дальше главное - умеет интересно преподнести информацию и ответить на мои вечные вопросы. Всё сложилось! Благодарю от всего сердца!!! Теперь немного формальностей. Билет можно купить в кассе и прийти заранее минут на 40-50, очередь электронная, двигается стремительно. Прямо напротив Дуомо можно поменять деньги по адекватному курсу. Обязательно взять подъем на террасы - можно и по лестнице, это не слишком сложно. Но атмосфера сразу становится понятной! Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а