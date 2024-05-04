Экскурсии Милана об истории и архитектуре

Найдено 15 экскурсий в категории «История и архитектура» в Милане на русском языке, цены от €33, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
68 за человека
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 8 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.
Миланское Mонументальное кладбище
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Монументальное кладбище Милана: путешествие в историю и искусство
Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 5 чел.
Сикстинская капелла Милана + дворец императора Римской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сикстинская капелла Милана и дворец императора: экскурсия
Погрузитесь в эпоху Возрождения и историю Римской империи с эксклюзивной экскурсией по Милану
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Милану
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Милану
Расписание: Воскресенье в 08:30
33 за человека
Милан в стиле модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Приключения в Миланском соборе
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
195 за всё до 2 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Монца: тайна Железной короны
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
6051 за всё до 4 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
10080 за всё до 4 чел.
Прогулка-знакомство с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Макс
    4 мая 2024
    Собор Дуомо от подвалов до террас
    Все хорошо
  • С
    Светлана
    30 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
  • В
    Валентин
    11 апреля 2024
    Самые важные церкви Милана: история и сокровища
    Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи
  • А
    Алена
    4 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
  • В
    Валентин
    31 марта 2024
    Всё о Дуомо
    Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
  • Е
    Елизавета
    23 января 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
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    было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие!

  • к
    ксения
    17 января 2024
    От Дуомо до каналов Навильи
    Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
  • Д
    Дмитрий
    25 ноября 2023
    Собор Дуомо от подвалов до террас
    Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
    Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
  • Я
    Яна
    24 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
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    главное - умеет интересно преподнести информацию и ответить на мои вечные вопросы. Всё сложилось! Благодарю от всего сердца!!! Теперь немного формальностей. Билет можно купить в кассе и прийти заранее минут на 40-50, очередь электронная, двигается стремительно. Прямо напротив Дуомо можно поменять деньги по адекватному курсу. Обязательно взять подъем на террасы - можно и по лестнице, это не слишком сложно. Но атмосфера сразу становится понятной!

  • S
    Svetlana
    11 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
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    часа прошли как двадцать минут, обязательно вернёмся к Елизавете, спасибо ей огромное. И Трипстеру тоже за то, что организовали нам такого замечательного экскурсовода.

    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
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