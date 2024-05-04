1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Дуомо в Милане: секреты истории от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€68 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самые важные церкви Милана: путешествие в историю и искусство
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монументальное кладбище Милана: путешествие в историю и искусство
Встреча с историей и искусством Милана через величественные скульптуры и надгробия Монументального кладбища
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сикстинская капелла Милана и дворец императора: экскурсия
Погрузитесь в эпоху Возрождения и историю Римской империи с эксклюзивной экскурсией по Милану
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Расписание: Воскресенье в 08:30
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Миланском соборе: от подземелий до крыши
Вас ждет уникальное путешествие по Миланскому собору: от загадочных подземелий до величественной крыши с видом на город
Начало: На площади Миланского собора
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММакс4 мая 2024Все хорошо
- ССветлана30 апреля 2024Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
- ВВалентин11 апреля 2024Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи
- ААлена4 апреля 2024Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
- ВВалентин31 марта 2024Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
- ЕЕлизавета23 января 2024Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
- кксения17 января 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
- ДДмитрий25 ноября 2023Хорошая экскурсия, Динара интересный человек и неплохой рассказчик, рекомендую эту экскурсию.)
- ЯЯна24 октября 2023Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
- SSvetlana11 октября 2023Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «История и архитектура»
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