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Обзорная экскурсия по вечернему Милану

4.9
33 отзыва
Italy D.
Italy D. – Гид из Милана
Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также узнаете куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.

Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков, погуляете по пейзажному парку Семпионе загляните к замку Сфорцеско, который считается прообразом московского Кремля.

Вы пройдете мимо знаменитого оперного театра Ла Скала, площадей и рынков исторического центра.

А главное, узнаете занимательные факты о городе и местных жителях, а также все секреты удачного отдыха Милане.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Обзорная экскурсия по вечернему Милану

Что вы увидите

  • Игла, Нить и Узел
  • Парк Семпионе
  • Замок Сфорцеско
  • Ворота Экспо
  • памятник Гарибальди
  • ратушу
  • рыночную площадь
  • Дуомо
  • Палаццо Реале
  • памятник В. Эманиеле
  • галерея
  • памятник да Винчи
  • Ла Скала
  • Брера
  • Пинакотека Брера
  • Академия художеств
✓ самая лучшая цена в городе
✓ самый полный обзорный маршрут
✓ проводится при любом количестве людей
Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии 🧭, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей.
Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через всемирно известные достопримечательности: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо, средневековый замок 🏰 Сфорца, исторический район Брера, галерею Витторио Эммануила, район шоппинга «золотой квадрат моды», новый район Милана с небоскребами и необычным «Висячими садами» и многие другие места. Приходите – все это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать!
Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город 🏙️ и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные.
Экскурсия состоится при любой погоде! Не забывайте хорошее настроение, ведь от улыбки и хмурый день светлей. Приходите в удобной одежде по погоде.
Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов. Но мы покажем вам самые интересные и значимые места – и вы сами сможете заглянуть туда после экскурсии.
Мы проходим 6. 5-7км за 2 часа, ходим быстро, поэтому рассчитывайте свои силы!
Дети до 12 лет бесплатно.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • еда и вода
  • личные расходы
Начало
🚩 metro Cadorna
Место завершения
🏁 Брера
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Обзорная экскурсия по вечернему Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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33 отзыва оставили туристы

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