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✓ проводится при любом количестве людей

Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии 🧭, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей.

Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через всемирно известные достопримечательности: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо, средневековый замок 🏰 Сфорца, исторический район Брера, галерею Витторио Эммануила, район шоппинга «золотой квадрат моды», новый район Милана с небоскребами и необычным «Висячими садами» и многие другие места. Приходите – все это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать!

Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город 🏙️ и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные.

Экскурсия состоится при любой погоде! Не забывайте хорошее настроение, ведь от улыбки и хмурый день светлей. Приходите в удобной одежде по погоде.

Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов. Но мы покажем вам самые интересные и значимые места – и вы сами сможете заглянуть туда после экскурсии.

Мы проходим 6. 5-7км за 2 часа, ходим быстро, поэтому рассчитывайте свои силы!

Дети до 12 лет бесплатно.