Милан раскрывается не сразу, но стоит немного приглядеться — и он удивит.
За три часа вы увидите всё самое главное: Дуомский собор, галерею Виктора Эммануила, Ла Скала и замок Сфорца. Узнаете,
Описание экскурсииПервое впечатление от Милана у каждого свое. Это большой, громкий город со спешащими людьми, вместе с тем наделенный особой атмосферой. Но чтобы прочувствовать его и проникнуться его характером, нужно не сопротивляться его особенностям, а позволить ему очаровать Вас. И моя задача как гида — помочь Вам полюбить Милан так же, как люблю его я. Обычно именно с обзорной экскурсии начинается знакомство с Миланом. На все у нас чаще всего только три часа, однако их вполне достаточно, чтобы увидеть известные и красивые места, которыми и славится Милан. В рамках этой экскурсии Вы познакомитесь с красотой готического Дуомского собора, с величественным Королевским дворцом и его соседкой — знаменитой галереей Виктора Эммануила. Мы увидим легендарный оперный театр Ла Скала, а если среди Вас найдутся любители оперы, то можем даже посетить его (о билетах я могу позаботиться заранее). Обязательно пройдемся по Торговой площади, которая в Средние века считалась центром Милана, а еще посетим дворец, в котором жила муза Леонардо до Винчи для картины «Дама с горностаем» — Чечилия Галлерани. А напоследок в нашей насыщенной программе запланирован визит в замок Сфорца — бывшую резиденцию герцогов. Я помогу Вам познакомиться с Миланом и увидеть в нем истинную, незабываемую красоту.
- Услуги гида
- Личные расходы
Италия
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
