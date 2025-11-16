Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Это идеальный маршрут для первого знакомства, чтобы не просто увидеть Милан, а почувствовать его настроение. А гид поможет полюбить этот город с первого взгляда. Милан раскрывается не сразу, но стоит немного приглядеться — и он удивит.За три часа вы увидите всё самое главное: Дуомский собор, галерею Виктора Эммануила, Ла Скала и замок Сфорца. Узнаете,

Описание экскурсии Первое впечатление от Милана у каждого свое. Это большой, громкий город со спешащими людьми, вместе с тем наделенный особой атмосферой. Но чтобы прочувствовать его и проникнуться его характером, нужно не сопротивляться его особенностям, а позволить ему очаровать Вас. И моя задача как гида — помочь Вам полюбить Милан так же, как люблю его я. Обычно именно с обзорной экскурсии начинается знакомство с Миланом. На все у нас чаще всего только три часа, однако их вполне достаточно, чтобы увидеть известные и красивые места, которыми и славится Милан. В рамках этой экскурсии Вы познакомитесь с красотой готического Дуомского собора, с величественным Королевским дворцом и его соседкой — знаменитой галереей Виктора Эммануила. Мы увидим легендарный оперный театр Ла Скала, а если среди Вас найдутся любители оперы, то можем даже посетить его (о билетах я могу позаботиться заранее). Обязательно пройдемся по Торговой площади, которая в Средние века считалась центром Милана, а еще посетим дворец, в котором жила муза Леонардо до Винчи для картины «Дама с горностаем» — Чечилия Галлерани. А напоследок в нашей насыщенной программе запланирован визит в замок Сфорца — бывшую резиденцию герцогов. Я помогу Вам познакомиться с Миланом и увидеть в нем истинную, незабываемую красоту.

